Bloktopia (BLOK) tokenomika

Bloktopia (BLOK) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Bloktopia (BLOK) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

Bloktopia (BLOK) informácie

Developed in the Unity Engine, the Bloktopia Metaverse is a Skyscraper made up of 21 levels, to pay recognition to 21 million Bitcoin. Bloktopia contains everything that anyone will ever need to know about Cryptocurrency and NFTs.

Oficiálna webová stránka:
https://www.bloktopia.com/
Biela kniha:
https://www.bloktopia.com/wp-content/uploads/2021/10/Bloktopia-Lightpaper-.pdf
Prieskumník blokov:
https://polygonscan.com/token/0x229b1b6c23ff8953d663c4cbb519717e323a0a84

Bloktopia (BLOK) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Bloktopia (BLOK) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 4.93M
$ 4.93M$ 4.93M
Celková ponuka:
$ 116.93B
$ 116.93B$ 116.93B
Počet coinov v obehu:
$ 24.79B
$ 24.79B$ 24.79B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 23.27M
$ 23.27M$ 23.27M
Historické maximum:
$ 0.0054
$ 0.0054$ 0.0054
Historické minimum:
$ 0.000197286340399621
$ 0.000197286340399621$ 0.000197286340399621
Aktuálna cena:
$ 0.000199
$ 0.000199$ 0.000199

Bloktopia (BLOK) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Bloktopia (BLOK) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet BLOK tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu BLOK tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili BLOK tokenomiku, preskúmajte cenu BLOK tokenu naživo!

Ako kúpiť BLOK

Máte záujem pridať Bloktopia (BLOK) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu BLOK vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Bloktopia (BLOK) história cien

Analýza histórie cien BLOK pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

BLOK cenová predikcia

Chcete vedieť, kam BLOK asi smeruje? Naša BLOK stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
mc_how_why_title
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.