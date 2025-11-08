Aktuálna dnešná cena Blockstreet je 0.02013USD. Trhová kapitalizácia BLOCK je --USD. Sledujte aktualizácie cien BLOCK v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Blockstreet je 0.02013USD. Trhová kapitalizácia BLOCK je --USD. Sledujte aktualizácie cien BLOCK v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Blockstreet (BLOCK) je $ 0.02013, s 2.42% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny BLOCK na USD konverzný kurz je $ 0.02013 za BLOCK.
Blockstreet sa v súčasnosti radí na #3306 podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- BLOCK. Počas posledných 24 hodín sa BLOCKobchodovalo v rozmedzí od $ 0.01891 (low) do $ 0.02089 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.16789242217477088, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.029530839930425.
V krátkodobom vývoji sa BLOCK zmenilo o 0.00% za poslednú hodinu a o -19.06% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 135.48K.
Blockstreet (BLOCK) informácie o trhu
No.3306
--
----
$ 135.48K
$ 135.48K$ 135.48K
$ 20.13M
$ 20.13M$ 20.13M
--
----
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
ETH
Aktuálna trhová kapitalizácia Blockstreet je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 135.48K. Počet coinov v obehu BLOCK je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 20.13M.
História cien Blockstreet v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.01891
$ 0.01891$ 0.01891
24 hod Low
$ 0.02089
$ 0.02089$ 0.02089
24 hod High
$ 0.01891
$ 0.01891$ 0.01891
$ 0.02089
$ 0.02089$ 0.02089
$ 0.16789242217477088
$ 0.16789242217477088$ 0.16789242217477088
$ 0.029530839930425
$ 0.029530839930425$ 0.029530839930425
0.00%
-2.42%
-19.06%
-19.06%
Blockstreet (BLOCK) história cien USD
Sledujte zmeny cien Blockstreet za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ -0.0004992
-2.42%
30 dní
$ -0.00077
-3.69%
60 dní
$ -0.04987
-71.25%
90 dní
$ -0.18897
-90.38%
Blockstreet dnešná zmena ceny
Dnes BLOCK zaznamenal zmenu o $ -0.0004992 (-2.42%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Blockstreet zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.00077 (-3.69%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Blockstreet zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal BLOCK zmenu o $ -0.04987 (-71.25%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Blockstreet zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.18897 (-90.38%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Blockstreet (BLOCK)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Blockstreet, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Blockstreet?
Several key factors influence Blockstreet (BLOCK) prices:
Platform Adoption: User growth, transaction volume, and real-world utility drive demand.
Partnerships: Strategic alliances and integrations can boost token value.
Regulatory News: Government policies and compliance developments impact investor sentiment.
Competition: Performance relative to similar blockchain projects affects market position.
Technical Updates: Platform improvements, security enhancements, and new features influence investor confidence.
Macroeconomic Factors: Global economic conditions and institutional investment trends affect the broader crypto market.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Blockstreet?
People want to know Blockstreet (BLOCK) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio value, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps traders capitalize on volatility and opportunities.
Cenové predikcie pre Blockstreet
Cenová predikcia Blockstreet (BLOCK) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena BLOCK v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Blockstreet (BLOCK) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Blockstreet mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Blockstreet v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku BLOCK cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Blockstreet Cenové predikcie.
O Blockstreet
Blocknet (BLOCK) is a decentralized, peer-to-peer protocol that enables different blockchains to interact and communicate with each other, facilitating interoperability across multiple platforms. It is designed to allow the development and operation of decentralized applications (dApps) and smart contracts, with a focus on creating a decentralized internet. The Blocknet protocol uses a Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism and has its own native utility token, BLOCK, which is primarily used for staking and service fees within the network. This cross-chain interoperability protocol aims to foster a more connected and efficient blockchain ecosystem, promoting collaboration and integration between different blockchain projects.
Blocknet (BLOCK) is a decentralized, peer-to-peer protocol that enables different blockchains to interact and communicate with each other, facilitating interoperability across multiple platforms. It is designed to allow the development and operation of decentralized applications (dApps) and smart contracts, with a focus on creating a decentralized internet. The Blocknet protocol uses a Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism and has its own native utility token, BLOCK, which is primarily used for staking and service fees within the network. This cross-chain interoperability protocol aims to foster a more connected and efficient blockchain ecosystem, promoting collaboration and integration between different blockchain projects.
Ako nakupovať a investovať Blockstreet
Ste pripravení začať s Blockstreet? Nákup BLOCK na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Blockstreet. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Blockstreet (BLOCK) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Blockstreet sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Blockstreet
Vlastníctvo Blockstreet vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC
Nákup Blockstreet (BLOCK) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Ak by hodnota Blockstreet rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Blockstreet podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíBlockstreet?
Dnešná cena Blockstreet je $ 0.02013. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Blockstreet stále dobrou investíciou?
Blockstreet zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do BLOCK, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Blockstreet?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Blockstreet v hodnote $ 135.48K.
Aká je aktuálna cena Blockstreet?
Živá cena BLOCK sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Blockstreet vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena BLOCK, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Blockstreet?
Cenu BLOCK ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,832.82
+2.01%
ETH
3,429.15
+3.99%
SOL
163.06
+4.92%
COAI
1.1983
+9.66%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre BLOCK na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár BLOCK/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Blockstreet pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Blockstreet v tomto roku?
Cena Blockstreet by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Blockstreet (BLOCK).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:26:13 (UTC+8)
Blockstreet (BLOCK) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.