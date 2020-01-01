Blendr Network (BLENDR) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Blendr Network (BLENDR) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Blendr Network (BLENDR) informácie

Blendr is introducing a new decentralised network that uses unused GPU resources all over the world, in order to give access to high-performance computing.

Oficiálna webová stránka:
https://www.blendr.network/
Biela kniha:
https://drive.google.com/file/d/1gI0NL8koLs1UGBmxPjpmP57VI0Ata8ez/view
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x84018071282d4b2996272659d9c01cb08dd7327f

Blendr Network (BLENDR) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Blendr Network (BLENDR) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 696.61K
Celková ponuka:
$ 42.00M
Počet coinov v obehu:
$ 40.06M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 730.38K
Historické maximum:
$ 4.45
Historické minimum:
$ 0.01335431890861586
Aktuálna cena:
$ 0.01739
Blendr Network (BLENDR) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Blendr Network (BLENDR) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet BLENDR tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu BLENDR tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili BLENDR tokenomiku, preskúmajte cenu BLENDR tokenu naživo!

