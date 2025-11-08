Aktuálna dnešná cena BlockBuddies je 0.0001994USD. Trhová kapitalizácia BLBD je --USD. Sledujte aktualizácie cien BLBD v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena BlockBuddies je 0.0001994USD. Trhová kapitalizácia BLBD je --USD. Sledujte aktualizácie cien BLBD v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena BlockBuddies (BLBD) je $ 0.0001994, s 0.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny BLBD na USD konverzný kurz je $ 0.0001994 za BLBD.
BlockBuddies sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- BLBD. Počas posledných 24 hodín sa BLBDobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0001994 (low) do $ 0.0002 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa BLBD zmenilo o 0.00% za poslednú hodinu a o +10.77% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 52.19.
BlockBuddies (BLBD) informácie o trhu
--
----
$ 52.19
$ 52.19$ 52.19
$ 199.40K
$ 199.40K$ 199.40K
--
----
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia BlockBuddies je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 52.19. Počet coinov v obehu BLBD je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 199.40K.
História cien BlockBuddies v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0001994
$ 0.0001994$ 0.0001994
24 hod Low
$ 0.0002
$ 0.0002$ 0.0002
24 hod High
$ 0.0001994
$ 0.0001994$ 0.0001994
$ 0.0002
$ 0.0002$ 0.0002
--
----
--
----
0.00%
0.00%
+10.77%
+10.77%
BlockBuddies (BLBD) história cien USD
Sledujte zmeny cien BlockBuddies za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ 0
0.00%
30 dní
$ -0.0007006
-77.85%
60 dní
$ -0.1248006
-99.85%
90 dní
$ -0.1248006
-99.85%
BlockBuddies dnešná zmena ceny
Dnes BLBD zaznamenal zmenu o $ 0 (0.00%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
BlockBuddies zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0007006 (-77.85%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
BlockBuddies zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal BLBD zmenu o $ -0.1248006 (-99.85%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
BlockBuddies zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.1248006 (-99.85%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby BlockBuddies (BLBD)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby BlockBuddies, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny BlockBuddies?
BlockBuddies (BLBD) price is influenced by several key factors:
Community Growth: Active social media presence and community engagement influence market perception.
Tokenomics: Staking rewards, burning mechanisms, and distribution models affect scarcity and demand.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu BlockBuddies?
People want to know BlockBuddies (BLBD) price today for several key reasons: to make informed trading decisions, track their investment portfolio value, identify buying or selling opportunities, assess market trends, and manage risk. Real-time price data helps investors time their trades effectively.
Cenové predikcie pre BlockBuddies
Cenová predikcia BlockBuddies (BLBD) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena BLBD v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia BlockBuddies (BLBD) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena BlockBuddies mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne BlockBuddies v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku BLBD cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na BlockBuddies Cenové predikcie.
O BlockBuddies
BLBD is a cryptocurrency asset that operates on a decentralized blockchain platform. It is primarily designed to facilitate peer-to-peer transactions, with a focus on enhancing privacy and security. The asset uses a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders to validate block transactions based on the number of coins they hold and are willing to 'stake' as collateral. This design aims to provide a more energy-efficient alternative to the proof-of-work model used by many other cryptocurrencies. In the wider crypto ecosystem, BLBD is often used for transactions where users prefer to maintain a higher level of anonymity, such as in decentralized finance (DeFi) applications.
Ako nakupovať a investovať BlockBuddies
Ste pripravení začať s BlockBuddies? Nákup BLBD na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom BlockBuddies. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu BlockBuddies (BLBD) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a BlockBuddies sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s BlockBuddies
Vlastníctvo BlockBuddies vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC
Nákup BlockBuddies (BLBD) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je BlockBuddies (BLBD)
BlockBuddies is a Web3-powered drop puzzle game where players match and clear adorable monster blocks across hundreds of vibrant stages. Combined with character-driven storytelling and sustainable tokenomics, it's a new kind of crypto gaming experience.
BlockBuddies Zdroj
Pre hlbšie pochopenie BlockBuddies zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o BlockBuddies
Akú hodnotu bude mať 1 BlockBuddies v roku 2030?
Ak by hodnota BlockBuddies rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do BlockBuddies podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíBlockBuddies?
Dnešná cena BlockBuddies je $ 0.0001994. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je BlockBuddies stále dobrou investíciou?
BlockBuddies zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do BLBD, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s BlockBuddies?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo BlockBuddies v hodnote $ 52.19.
Aká je aktuálna cena BlockBuddies?
Živá cena BLBD sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu BlockBuddies vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena BLBD, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu BlockBuddies?
Cenu BLBD ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,849.54
+2.03%
ETH
3,428.69
+3.97%
SOL
163
+4.88%
COAI
1.2
+9.81%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre BLBD na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár BLBD/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena BlockBuddies pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena BlockBuddies v tomto roku?
Cena BlockBuddies by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu BlockBuddies (BLBD).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:25:59 (UTC+8)
BlockBuddies (BLBD) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
