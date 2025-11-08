BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena BlockBuddies je 0.0001994USD. Trhová kapitalizácia BLBD je --USD. Sledujte aktualizácie cien BLBD v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

BlockBuddies Logo

BlockBuddies kurz (BLBD)

1 BLBD na USD aktuálnu cenu:

$0.0001994
$0.0001994$0.0001994
0.00%1D
USD
BlockBuddies (BLBD) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:25:59 (UTC+8)

Dnešná cena BlockBuddies

Dnešná cena BlockBuddies

Aktuálna dnešná cena BlockBuddies (BLBD) je $ 0.0001994, s 0.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny BLBD na USD konverzný kurz je $ 0.0001994 za BLBD.

BlockBuddies sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- BLBD. Počas posledných 24 hodín sa BLBDobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0001994 (low) do $ 0.0002 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa BLBD zmenilo o 0.00% za poslednú hodinu a o +10.77% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 52.19.

BlockBuddies (BLBD) informácie o trhu

$ 52.19
$ 52.19$ 52.19

$ 199.40K
$ 199.40K$ 199.40K

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia BlockBuddies je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 52.19. Počet coinov v obehu BLBD je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 199.40K.

História cien BlockBuddies v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0001994
$ 0.0001994$ 0.0001994
24 hod Low
$ 0.0002
$ 0.0002$ 0.0002
24 hod High

$ 0.0001994
$ 0.0001994$ 0.0001994

$ 0.0002
$ 0.0002$ 0.0002

0.00%

0.00%

+10.77%

+10.77%

BlockBuddies (BLBD) história cien USD

Sledujte zmeny cien BlockBuddies za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 00.00%
30 dní$ -0.0007006-77.85%
60 dní$ -0.1248006-99.85%
90 dní$ -0.1248006-99.85%
BlockBuddies dnešná zmena ceny

Dnes BLBD zaznamenal zmenu o $ 0 (0.00%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

BlockBuddies zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0007006 (-77.85%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

BlockBuddies zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal BLBD zmenu o $ -0.1248006 (-99.85%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

BlockBuddies zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.1248006 (-99.85%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby BlockBuddies (BLBD)?

Pozrite si BlockBuddiesstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre BlockBuddies

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby BlockBuddies, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny BlockBuddies?

BlockBuddies (BLBD) price is influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact BLBD pricing.

Supply & Demand: Token circulation, trading volume, and holder activity directly affect price movements.

Utility & Adoption: Real-world use cases, platform development, and user engagement drive long-term value.

Partnerships: Strategic alliances and integrations can boost investor interest and price appreciation.

Regulatory News: Government policies and crypto regulations create market volatility.

Technical Analysis: Chart patterns, support/resistance levels guide trader decisions.

Community Growth: Active social media presence and community engagement influence market perception.

Tokenomics: Staking rewards, burning mechanisms, and distribution models affect scarcity and demand.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu BlockBuddies?

People want to know BlockBuddies (BLBD) price today for several key reasons: to make informed trading decisions, track their investment portfolio value, identify buying or selling opportunities, assess market trends, and manage risk. Real-time price data helps investors time their trades effectively.

Cenové predikcie pre BlockBuddies

Cenová predikcia BlockBuddies (BLBD) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena BLBD v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia BlockBuddies (BLBD) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena BlockBuddies mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

O BlockBuddies

BLBD is a cryptocurrency asset that operates on a decentralized blockchain platform. It is primarily designed to facilitate peer-to-peer transactions, with a focus on enhancing privacy and security. The asset uses a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders to validate block transactions based on the number of coins they hold and are willing to 'stake' as collateral. This design aims to provide a more energy-efficient alternative to the proof-of-work model used by many other cryptocurrencies. In the wider crypto ecosystem, BLBD is often used for transactions where users prefer to maintain a higher level of anonymity, such as in decentralized finance (DeFi) applications.

Ako nakupovať a investovať BlockBuddies

Sprievodca – ako kúpiť BlockBuddies (BLBD)

Čo môžete urobiť s BlockBuddies

--
Čo je BlockBuddies (BLBD)

BlockBuddies is a Web3-powered drop puzzle game where players match and clear adorable monster blocks across hundreds of vibrant stages. Combined with character-driven storytelling and sustainable tokenomics, it's a new kind of crypto gaming experience.

BlockBuddies Zdroj

Pre hlbšie pochopenie BlockBuddies zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna BlockBuddies webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o BlockBuddies

Akú hodnotu bude mať 1 BlockBuddies v roku 2030?
Ak by hodnota BlockBuddies rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do BlockBuddies podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
