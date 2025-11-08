Aktuálna dnešná cena BLACKHOLE je 0.08861USD. Trhová kapitalizácia BLACK je 0USD. Sledujte aktualizácie cien BLACK v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena BLACKHOLE je 0.08861USD. Trhová kapitalizácia BLACK je 0USD. Sledujte aktualizácie cien BLACK v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena BLACKHOLE (BLACK) je $ 0.08861, s 5.83% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny BLACK na USD konverzný kurz je $ 0.08861 za BLACK.
BLACKHOLE sa v súčasnosti radí na #3774 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 0.00, pričom počet coinov v obehu je 0.00 BLACK. Počas posledných 24 hodín sa BLACKobchodovalo v rozmedzí od $ 0.07675 (low) do $ 0.09269 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 1.542695123942573, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.08537531929751196.
V krátkodobom vývoji sa BLACK zmenilo o +2.33% za poslednú hodinu a o -23.42% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 59.45K.
BLACKHOLE (BLACK) informácie o trhu
No.3774
$ 0.00
$ 59.45K
$ 10.11M
0.00
114,083,333
AVAX_CCHAIN
Aktuálna trhová kapitalizácia BLACKHOLE je $ 0.00, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 59.45K. Počet coinov v obehu BLACK je 0.00, pričom celková zásoba je 114083333. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 10.11M.
História cien BLACKHOLE v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.07675
24 hod Low
$ 0.09269
24 hod High
$ 0.07675
$ 0.09269
$ 1.542695123942573
$ 0.08537531929751196
+2.33%
+5.83%
-23.42%
BLACKHOLE (BLACK) história cien USD
Sledujte zmeny cien BLACKHOLE za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.0048869
+5.83%
30 dní
$ -0.18349
-67.44%
60 dní
$ -0.19199
-68.43%
90 dní
$ -0.81139
-90.16%
BLACKHOLE dnešná zmena ceny
Dnes BLACK zaznamenal zmenu o $ +0.0048869 (+5.83%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
BLACKHOLE zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.18349 (-67.44%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
BLACKHOLE zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal BLACK zmenu o $ -0.19199 (-68.43%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
BLACKHOLE zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.81139 (-90.16%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby BLACKHOLE (BLACK)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby BLACKHOLE, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny BLACKHOLE?
BLACKHOLE (BLACK) token prices are influenced by several key factors:
Supply and Demand: Token scarcity through burning mechanisms and trading volume directly impact price movements.
Utility and Adoption: Real-world use cases, partnerships, and platform integration drive demand.
Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability influence price stability.
Community Activity: Social media buzz, developer updates, and holder engagement affect market perception.
Regulatory News: Government policies on cryptocurrencies can cause price volatility.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu BLACKHOLE?
People want to know BLACKHOLE (BLACK) price today for several key reasons:
Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively.
Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' real-time value and performance.
Market timing - Price movements help determine optimal entry and exit points.
Risk management - Current prices enable proper position sizing and stop-loss placement.
Cenové predikcie pre BLACKHOLE
Cenová predikcia BLACKHOLE (BLACK) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena BLACK v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia BLACKHOLE (BLACK) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena BLACKHOLE mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne BLACKHOLE v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku BLACK cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na BLACKHOLE Cenové predikcie.
O BLACKHOLE
BLACK (eosBLACK) is a cryptocurrency token that operates on the EOS platform, with a focus on creating a fair and sustainable token economy. The primary purpose of BLACK is to serve as a utility token within the EOS ecosystem, facilitating the development and operation of decentralized applications (dApps). It employs a unique issuance model where tokens are distributed based on the contribution to the ecosystem rather than through mining or staking. This model is designed to incentivize active participation and contribution to the platform. BLACK's role within the EOS ecosystem positions it as an integral part of the platform's broader vision of creating a scalable and flexible environment for dApp development and operation.
Ako nakupovať a investovať BLACKHOLE
Ste pripravení začať s BLACKHOLE? Nákup BLACK na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom BLACKHOLE. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu BLACKHOLE (BLACK) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 0.00 tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a BLACKHOLE sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s BLACKHOLE
Vlastníctvo BLACKHOLE vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Ak by hodnota BLACKHOLE rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do BLACKHOLE podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíBLACKHOLE?
Dnešná cena BLACKHOLE je $ 0.08861. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je BLACKHOLE stále dobrou investíciou?
BLACKHOLE zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do BLACK, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s BLACKHOLE?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo BLACKHOLE v hodnote $ 59.45K.
Aká je aktuálna cena BLACKHOLE?
Živá cena BLACK sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu BLACKHOLE vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena BLACK, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu BLACKHOLE?
Cenu BLACK ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,849.54
+2.03%
ETH
3,428.69
+3.97%
SOL
163
+4.88%
COAI
1.2
+9.81%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre BLACK na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár BLACK/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena BLACKHOLE pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena BLACKHOLE v tomto roku?
Cena BLACKHOLE by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu BLACKHOLE (BLACK).
BLACKHOLE (BLACK) dôležité aktualizácie v odvetví
