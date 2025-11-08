BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena BLACKHOLE je 0.08861USD. Trhová kapitalizácia BLACK je 0USD. Sledujte aktualizácie cien BLACK v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

BLACKHOLE Logo

BLACKHOLE kurz (BLACK)

1 BLACK na USD aktuálnu cenu:

$0.08871
+5.83%1D
USD
BLACKHOLE (BLACK) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:25:52 (UTC+8)

Dnešná cena BLACKHOLE

Aktuálna dnešná cena BLACKHOLE (BLACK) je $ 0.08861, s 5.83% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny BLACK na USD konverzný kurz je $ 0.08861 za BLACK.

BLACKHOLE sa v súčasnosti radí na #3774 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 0.00, pričom počet coinov v obehu je 0.00 BLACK. Počas posledných 24 hodín sa BLACKobchodovalo v rozmedzí od $ 0.07675 (low) do $ 0.09269 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 1.542695123942573, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.08537531929751196.

V krátkodobom vývoji sa BLACK zmenilo o +2.33% za poslednú hodinu a o -23.42% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 59.45K.

BLACKHOLE (BLACK) informácie o trhu

No.3774

$ 0.00
$ 59.45K
$ 10.11M
0.00
114,083,333
AVAX_CCHAIN

Aktuálna trhová kapitalizácia BLACKHOLE je $ 0.00, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 59.45K. Počet coinov v obehu BLACK je 0.00, pričom celková zásoba je 114083333. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 10.11M.

História cien BLACKHOLE v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.07675
24 hod Low
$ 0.09269
24 hod High

$ 1.542695123942573
$ 0.08537531929751196
+2.33%

+5.83%

-23.42%

-23.42%

BLACKHOLE (BLACK) história cien USD

Sledujte zmeny cien BLACKHOLE za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.0048869+5.83%
30 dní$ -0.18349-67.44%
60 dní$ -0.19199-68.43%
90 dní$ -0.81139-90.16%
BLACKHOLE dnešná zmena ceny

Dnes BLACK zaznamenal zmenu o $ +0.0048869 (+5.83%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

BLACKHOLE zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.18349 (-67.44%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

BLACKHOLE zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal BLACK zmenu o $ -0.19199 (-68.43%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

BLACKHOLE zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.81139 (-90.16%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby BLACKHOLE (BLACK)?

Pozrite si BLACKHOLEstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre BLACKHOLE

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby BLACKHOLE, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny BLACKHOLE?

BLACKHOLE (BLACK) token prices are influenced by several key factors:

Supply and Demand: Token scarcity through burning mechanisms and trading volume directly impact price movements.

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence affect BLACK's valuation.

Utility and Adoption: Real-world use cases, partnerships, and platform integration drive demand.

Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability influence price stability.

Community Activity: Social media buzz, developer updates, and holder engagement affect market perception.

Regulatory News: Government policies on cryptocurrencies can cause price volatility.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu BLACKHOLE?

People want to know BLACKHOLE (BLACK) price today for several key reasons:

Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively.

Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' real-time value and performance.

Market timing - Price movements help determine optimal entry and exit points.

Risk management - Current prices enable proper position sizing and stop-loss placement.

Cenové predikcie pre BLACKHOLE

Cenová predikcia BLACKHOLE (BLACK) pre rok 2030 (o 5 rokov)
Cenová predikcia BLACKHOLE (BLACK) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena BLACKHOLE mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne BLACKHOLE v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku BLACK cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na BLACKHOLE Cenové predikcie.

O BLACKHOLE

BLACK (eosBLACK) is a cryptocurrency token that operates on the EOS platform, with a focus on creating a fair and sustainable token economy. The primary purpose of BLACK is to serve as a utility token within the EOS ecosystem, facilitating the development and operation of decentralized applications (dApps). It employs a unique issuance model where tokens are distributed based on the contribution to the ecosystem rather than through mining or staking. This model is designed to incentivize active participation and contribution to the platform. BLACK's role within the EOS ecosystem positions it as an integral part of the platform's broader vision of creating a scalable and flexible environment for dApp development and operation.

Ako nakupovať a investovať BLACKHOLE

Ste pripravení začať s BLACKHOLE? Nákup BLACK na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom BLACKHOLE. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu BLACKHOLE (BLACK) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 0.00 tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a BLACKHOLE sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s BLACKHOLE

Vlastníctvo BLACKHOLE vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup BLACKHOLE (BLACK) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je BLACKHOLE (BLACK)

Blackhole is a next-generation DEX on Avalanche C-Chain.

BLACKHOLE Zdroj

Pre hlbšie pochopenie BLACKHOLE zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Akú hodnotu bude mať 1 BLACKHOLE v roku 2030?
Ak by hodnota BLACKHOLE rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do BLACKHOLE podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
