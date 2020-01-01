Bitboard (BITBOARD) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Bitboard (BITBOARD) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

Bitboard (BITBOARD) informácie

BITBOARD is a space for stars and fans, and a platform that connects to online star spaces around the world where various services already exist.

Oficiálna webová stránka:
https://bitboard.top/
Biela kniha:
https://ktoss-organization.gitbook.io/bitboards-whitepaper
Prieskumník blokov:
https://polygonscan.com/token/0x4f7cc8ef14f3dc76ee2fb60028749e1b61cea162

Bitboard (BITBOARD) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Bitboard (BITBOARD) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 8.89M
Celková ponuka:
$ 8.10B
Počet coinov v obehu:
$ 4.41B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 16.35M
Historické maximum:
$ 0.2493
Historické minimum:
$ 0.000066883793567678
Aktuálna cena:
$ 0.0020181
Bitboard (BITBOARD) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Bitboard (BITBOARD) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet BITBOARD tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu BITBOARD tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili BITBOARD tokenomiku, preskúmajte cenu BITBOARD tokenu naživo!

Ako kúpiť BITBOARD

Máte záujem pridať Bitboard (BITBOARD) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu BITBOARD vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Bitboard (BITBOARD) história cien

Analýza histórie cien BITBOARD pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

BITBOARD cenová predikcia

Chcete vedieť, kam BITBOARD asi smeruje? Naša BITBOARD stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.