Objavte kľúčové informácie o Big Time (BIGTIME) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Big Time (BIGTIME) informácie

Big Time is a multiplayer action RPG for PC that melds a fast-combat system with an open game economy where players have an active role in generating and exchanging game items.

Oficiálna webová stránka:
https://bigtime.gg/
Biela kniha:
https://wiki.bigtime.gg/big-time-getting-started/welcome-to-big-time-wiki
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x64Bc2cA1Be492bE7185FAA2c8835d9b824c8a194

Big Time (BIGTIME) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Big Time (BIGTIME) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 94.30M
$ 94.30M$ 94.30M
Celková ponuka:
$ 5.00B
$ 5.00B$ 5.00B
Počet coinov v obehu:
$ 2.03B
$ 2.03B$ 2.03B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 232.10M
$ 232.10M$ 232.10M
Historické maximum:
$ 0.99717
$ 0.99717$ 0.99717
Historické minimum:
$ 0.04126017151234018
$ 0.04126017151234018$ 0.04126017151234018
Aktuálna cena:
$ 0.04642
$ 0.04642$ 0.04642

Big Time (BIGTIME) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Big Time (BIGTIME) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet BIGTIME tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu BIGTIME tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili BIGTIME tokenomiku, preskúmajte cenu BIGTIME tokenu naživo!

