bonkwifhat (BIF) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o bonkwifhat (BIF) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
bonkwifhat (BIF) informácie

bonkwifhat s the ultimate fusion of the two best memes coins on the Solana blockchain! Both of them have crazy market caps and garner all the attention, so just do the math: bonkwifhat is set to join them at the top!

Oficiálna webová stránka:
https://bonkwifhat.lol/
Biela kniha:
https://www.bonkwifhat.lol/road-map
Prieskumník blokov:
https://solscan.io/token/BgQ2Tj4y4YQume4guQrkK8RWB8oRQtHYtAta1tXubL1G

bonkwifhat (BIF) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre bonkwifhat (BIF) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
$ 0.00
Celková ponuka:
$ 1.00B
$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 189.00K
$ 189.00K
Historické maximum:
$ 0.014
$ 0.014
Historické minimum:
$ 0.00003965375665716
$ 0.00003965375665716
Aktuálna cena:
$ 0.000189
$ 0.000189

bonkwifhat (BIF) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky bonkwifhat (BIF) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet BIF tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu BIF tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili BIF tokenomiku, preskúmajte cenu BIF tokenu naživo!

Ako kúpiť BIF

Máte záujem pridať bonkwifhat (BIF) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu BIF vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

bonkwifhat (BIF) história cien

Analýza histórie cien BIF pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

BIF cenová predikcia

Chcete vedieť, kam BIF asi smeruje? Naša BIF stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.