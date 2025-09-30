CreatorBid (BID) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o CreatorBid (BID) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 13:52:20 (UTC+8)
CreatorBid (BID) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre CreatorBid (BID) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 21.12M
Celková ponuka:
$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 269.30M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 78.43M
Historické maximum:
$ 0.2739
Historické minimum:
$ 0.021154434890063488
Aktuálna cena:
$ 0.07843
CreatorBid (BID) informácie

Creator.bid is an innovative platform that allows creators to develop, monetize, and co-own AI Creator Agents. It focuses on leveraging AI and blockchain technology to enable a new model of digital content creation and ownership.

Oficiálna webová stránka:
https://creator.bid/
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0xa1832f7F4e534aE557f9B5AB76dE54B1873e498B

CreatorBid (BID) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky CreatorBid (BID) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet BID tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu BID tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili BID tokenomiku, preskúmajte cenu BID tokenu naživo!

