BICITY AI PROJECTS (BICITY) tokenomika

BICITY AI PROJECTS (BICITY) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o BICITY AI PROJECTS (BICITY) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

BICITY AI PROJECTS (BICITY) informácie

BICITY is a leading firm that uses AI to create articles, visuals, edit images, and produce sound-related projects, revolutionizing digital content creation with advanced technology.

Oficiálna webová stránka:
https://www.bicity.com
Biela kniha:
https://app.bicity.com/white-paper
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0x6Fa9C0EE8a1F237466bB9CAc8466bFA2aA63A978

BICITY AI PROJECTS (BICITY) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre BICITY AI PROJECTS (BICITY) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 1.58M
$ 1.58M$ 1.58M
Celková ponuka:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Počet coinov v obehu:
$ 4.17B
$ 4.17B$ 4.17B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 3.78M
$ 3.78M$ 3.78M
Historické maximum:
$ 1.1429
$ 1.1429$ 1.1429
Historické minimum:
$ 0.000365535886689416
$ 0.000365535886689416$ 0.000365535886689416
Aktuálna cena:
$ 0.0003776
$ 0.0003776$ 0.0003776

BICITY AI PROJECTS (BICITY) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky BICITY AI PROJECTS (BICITY) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet BICITY tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu BICITY tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili BICITY tokenomiku, preskúmajte cenu BICITY tokenu naživo!

Ako kúpiť BICITY

Máte záujem pridať BICITY AI PROJECTS (BICITY) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu BICITY vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

BICITY AI PROJECTS (BICITY) história cien

Analýza histórie cien BICITY pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

BICITY cenová predikcia

Chcete vedieť, kam BICITY asi smeruje? Naša BICITY stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
mc_how_why_title
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.