Brazil National Fan (BFT) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Brazil National Fan (BFT) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 13:52:06 (UTC+8)
USD

Brazil National Fan (BFT) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Brazil National Fan (BFT) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 616.68K
$ 616.68K
Celková ponuka:
$ 28.77M
$ 28.77M
Počet coinov v obehu:
$ 28.77M
$ 28.77M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 2.14M
$ 2.14M
Historické maximum:
$ 1.7586
$ 1.7586
Historické minimum:
$ 0.008904049261934482
$ 0.008904049261934482
Aktuálna cena:
$ 0.021433
$ 0.021433

Brazil National Fan (BFT) informácie

The Brazilian National Football Team Fan Token is designed to revolutionize fan experiences. With Token, the Brazilian National Football Team offers fans the opportunity to participate in exclusive surveys and events, create a digital collection, purchase NFT, receive fan awards, and participate in games and task attributes linked to roles and great experiences.

Oficiálna webová stránka:
https://www.bitci.com/
Prieskumník blokov:
https://bitciexp.bitcichain.com/

Brazil National Fan (BFT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Brazil National Fan (BFT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet BFT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu BFT tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili BFT tokenomiku, preskúmajte cenu BFT tokenu naživo!

Ako kúpiť BFT

Máte záujem pridať Brazil National Fan (BFT) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu BFT vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Brazil National Fan (BFT) história cien

Analýza histórie cien BFT pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

BFT cenová predikcia

Chcete vedieť, kam BFT asi smeruje? Naša BFT stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

