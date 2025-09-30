Bella (BEL) tokenomika

Bella (BEL) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Bella (BEL) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 12:44:40 (UTC+8)
USD

Bella (BEL) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Bella (BEL) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 18.71M
Celková ponuka:
$ 100.00M
Počet coinov v obehu:
$ 80.00M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 23.39M
Historické maximum:
$ 10.3076
Historické minimum:
$ 0.1970319058818738
Aktuálna cena:
$ 0.2339
Bella (BEL) informácie

Bella Protocol is an aggregated user interface for existing Decentralized Finance (DeFi) protocols. Built by the ARPA project team, Bella Protocol aims to simplify the user experience of existing DeFi protocols, and to allow users to deploy their assets and earn yield with ease.

Oficiálna webová stránka:
https://bella.fi/
Biela kniha:
https://bellafi.gitbook.io/bella-protocol/
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0xa91ac63d040deb1b7a5e4d4134ad23eb0ba07e14

Bella (BEL) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Bella (BEL) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet BEL tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu BEL tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili BEL tokenomiku, preskúmajte cenu BEL tokenu naživo!

Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

