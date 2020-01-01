BEBE (BEBE) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o BEBE (BEBE) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

BEBE (BEBE) informácie

BEBE is a platform that integrates the Web3 game ecosystem. BEBE will become the circulating currency of Web3 games. Players can use BEBE to experience various Web3 games and perform Play to Earn experience in the game.

Oficiálna webová stránka:
https://www.bebe.global/
Biela kniha:
https://github.com/BEBE-RBD/BEBE-whitepaper/wiki/WHITE-PAPER
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0x16120Ef3d353224222b0A257AD15B5eAec0525c5

BEBE (BEBE) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre BEBE (BEBE) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
$ 0.00
Celková ponuka:
$ 1.00T
$ 1.00T
Počet coinov v obehu:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 88.68M
$ 88.68M
Historické maximum:
$ 0.00086287
$ 0.00086287
Historické minimum:
$ 0.000004997503988349
$ 0.000004997503988349
Aktuálna cena:
$ 0.00008868
$ 0.00008868

BEBE (BEBE) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky BEBE (BEBE) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet BEBE tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu BEBE tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili BEBE tokenomiku, preskúmajte cenu BEBE tokenu naživo!

Ako kúpiť BEBE

Máte záujem pridať BEBE (BEBE) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu BEBE vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

BEBE (BEBE) história cien

Analýza histórie cien BEBE pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

BEBE cenová predikcia

Chcete vedieť, kam BEBE asi smeruje? Naša BEBE stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.