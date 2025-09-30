Beam (BEAMX) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Beam (BEAMX) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 12:44:12 (UTC+8)
USD

Beam (BEAMX) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Beam (BEAMX) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 395.28M
Celková ponuka:
$ 62.43B
Počet coinov v obehu:
$ 49.47B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 498.91M
Historické maximum:
$ 0.0444
Historické minimum:
$ 0.003813809076023138
Aktuálna cena:
$ 0.007991
Beam (BEAMX) informácie

The $BEAM token serves as the native crypto asset for the Beam network, a gaming network empowered by the Merit Circle DAO. Beam is an ecosystem where gamers and developers come together to shape the future of the gaming industry. One of its core components is the Beam SDK, which is a flexible software development kit that enables game developers to choose between a variety of tools that can be used to fuel and structure their in-game blockchain elements.

Oficiálna webová stránka:
https://www.onbeam.com/
Biela kniha:
https://docs.onbeam.com/
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x62D0A8458eD7719FDAF978fe5929C6D342B0bFcE

Beam (BEAMX) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Beam (BEAMX) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet BEAMX tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu BEAMX tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili BEAMX tokenomiku, preskúmajte cenu BEAMX tokenu naživo!

Ako kúpiť BEAMX

Máte záujem pridať Beam (BEAMX) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu BEAMX vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Beam (BEAMX) história cien

Analýza histórie cien BEAMX pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

BEAMX cenová predikcia

Chcete vedieť, kam BEAMX asi smeruje? Naša BEAMX stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

