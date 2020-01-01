BILLION DOLLAR CAT (BDC) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o BILLION DOLLAR CAT (BDC) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
BILLION DOLLAR CAT (BDC) informácie

BILLION DOLLAR CAT (BDC) is a cat memecoin on Bitcoin Runes.

https://billiondollarcat.com/
https://docs.billiondollarcat.com/billybot/about-billybot
https://solscan.io/token/BDCs2xEqzXyRpp9P6uPDnAvERpLKBfzHPEzbe3BfCxDY

BILLION DOLLAR CAT (BDC) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre BILLION DOLLAR CAT (BDC) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 5.45M
Celková ponuka:
$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 1.00B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 5.45M
Historické maximum:
$ 0.15699
Historické minimum:
$ 0.003835618529974725
Aktuálna cena:
$ 0.005454
BILLION DOLLAR CAT (BDC) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky BILLION DOLLAR CAT (BDC) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet BDC tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu BDC tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili BDC tokenomiku, preskúmajte cenu BDC tokenu naživo!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.