Bitcoin Cash Node (BCH) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Bitcoin Cash Node (BCH) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 12:44:05 (UTC+8)
USD

Bitcoin Cash Node (BCH) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Bitcoin Cash Node (BCH) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 11.16B
$ 11.16B
Celková ponuka:
$ 19.93M
$ 19.93M
Počet coinov v obehu:
$ 19.93M
$ 19.93M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 11.76B
$ 11.76B
Historické maximum:
$ 1,639.59
$ 1,639.59
Historické minimum:
$ 75.0753135706
$ 75.0753135706
Aktuálna cena:
$ 560
$ 560

Bitcoin Cash Node (BCH) informácie

Bitcoin ABC je plná uzlová implementácia protokolu Bitcoin Cash, ktorá si kladie za cieľ poskytnúť stabilný softvér a pomôcť viesť vývoj protokolu Bitcoin Cash otvoreným a spolupracujúcim procesom.

Oficiálna webová stránka:
http://bch.info
Biela kniha:
https://bch.info/bitcoin.pdf
Prieskumník blokov:
https://explorer.bitcoin.com/bch

Bitcoin Cash Node (BCH) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Bitcoin Cash Node (BCH) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet BCH tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu BCH tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili BCH tokenomiku, preskúmajte cenu BCH tokenu naživo!

Ako kúpiť BCH

Máte záujem pridať Bitcoin Cash Node (BCH) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu BCH vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Bitcoin Cash Node (BCH) história cien

Analýza histórie cien BCH pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

BCH cenová predikcia

Chcete vedieť, kam BCH asi smeruje? Naša BCH stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

