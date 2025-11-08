BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena BBSNEK je 0.00001811USD. Trhová kapitalizácia BBSNEK je --USD. Sledujte aktualizácie cien BBSNEK v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

BBSNEK Logo

BBSNEK kurz (BBSNEK)

1 BBSNEK na USD aktuálnu cenu:

$0.00001811
$0.00001811$0.00001811
0.00%1D
USD
BBSNEK (BBSNEK) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:25:35 (UTC+8)

Dnešná cena BBSNEK

Aktuálna dnešná cena BBSNEK (BBSNEK) je $ 0.00001811, s 0.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny BBSNEK na USD konverzný kurz je $ 0.00001811 za BBSNEK.

BBSNEK sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- BBSNEK. Počas posledných 24 hodín sa BBSNEKobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00001811 (low) do $ 0.0000198 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa BBSNEK zmenilo o 0.00% za poslednú hodinu a o -15.77% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 24.86.

BBSNEK (BBSNEK) informácie o trhu

--
----

$ 24.86
$ 24.86$ 24.86

$ 1.26M
$ 1.26M$ 1.26M

--
----

69,700,000,000
69,700,000,000 69,700,000,000

ADA

Aktuálna trhová kapitalizácia BBSNEK je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 24.86. Počet coinov v obehu BBSNEK je --, pričom celková zásoba je 69700000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 1.26M.

História cien BBSNEK v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00001811
$ 0.00001811$ 0.00001811
24 hod Low
$ 0.0000198
$ 0.0000198$ 0.0000198
24 hod High

$ 0.00001811
$ 0.00001811$ 0.00001811

$ 0.0000198
$ 0.0000198$ 0.0000198

--
----

--
----

0.00%

0.00%

-15.77%

-15.77%

BBSNEK (BBSNEK) história cien USD

Sledujte zmeny cien BBSNEK za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 00.00%
30 dní$ -0.00002489-57.89%
60 dní$ -0.00002548-58.46%
90 dní$ -0.00000689-27.56%
BBSNEK dnešná zmena ceny

Dnes BBSNEK zaznamenal zmenu o $ 0 (0.00%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

BBSNEK zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.00002489 (-57.89%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

BBSNEK zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal BBSNEK zmenu o $ -0.00002548 (-58.46%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

BBSNEK zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.00000689 (-27.56%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby BBSNEK (BBSNEK)?

Pozrite si BBSNEKstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre BBSNEK

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby BBSNEK, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny BBSNEK?

BBSNEK price is influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact BBSNEK's value.

Supply and Demand: Token scarcity, trading volume, and holder behavior affect price movements.

Community Activity: Social media engagement, holder count, and community-driven initiatives.

Exchange Listings: New exchange listings typically increase accessibility and trading volume.

Whale Activity: Large holder transactions can cause significant price volatility.

Market Speculation: FOMO, news events, and trading sentiment drive short-term price swings.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu BBSNEK?

People want to know BBSNEK price today for several key reasons: trading decisions, portfolio tracking, market timing, and investment planning. Real-time pricing helps traders identify entry/exit points, monitor gains/losses, and assess market trends. Investors use current prices to evaluate performance.

Cenové predikcie pre BBSNEK

Cenová predikcia BBSNEK (BBSNEK) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena BBSNEK v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia BBSNEK (BBSNEK) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena BBSNEK mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

O BBSNEK

BBSNEK is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is primarily designed to facilitate secure, peer-to-peer transactions, with a focus on providing a decentralized platform for financial services. BBSNEK employs a unique consensus mechanism, ensuring transaction validity and network security. Its issuance model is based on a predetermined schedule, with a capped maximum supply to maintain its value. The asset is typically used within its own ecosystem, serving as a medium of exchange for goods and services, and as a tool for participating in network governance. BBSNEK's role in the broader digital asset landscape is to provide a decentralized alternative to traditional financial systems, emphasizing privacy and user control.

Ako nakupovať a investovať BBSNEK

Čo je BBSNEK (BBSNEK)

Welcome to BabySnek, the innovative memecoin project that integrates real-world assets into the blockchain world. Our goal is to make crypto accessible to everyone by connecting physical objects with cryptocurrencies. Discover how our unique 'Proof of Possession' mechanism bridges the digital and physical worlds, creating new opportunities for investment and growth.

BBSNEK Zdroj

Pre hlbšie pochopenie BBSNEK zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna BBSNEK webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o BBSNEK

Akú hodnotu bude mať 1 BBSNEK v roku 2030?
Ak by hodnota BBSNEK rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:25:35 (UTC+8)

BBSNEK (BBSNEK) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

