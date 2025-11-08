Aktuálna dnešná cena BBSNEK je 0.00001811USD. Trhová kapitalizácia BBSNEK je --USD. Sledujte aktualizácie cien BBSNEK v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena BBSNEK je 0.00001811USD. Trhová kapitalizácia BBSNEK je --USD. Sledujte aktualizácie cien BBSNEK v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena BBSNEK (BBSNEK) je $ 0.00001811, s 0.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny BBSNEK na USD konverzný kurz je $ 0.00001811 za BBSNEK.
BBSNEK sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- BBSNEK. Počas posledných 24 hodín sa BBSNEKobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00001811 (low) do $ 0.0000198 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa BBSNEK zmenilo o 0.00% za poslednú hodinu a o -15.77% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 24.86.
BBSNEK (BBSNEK) informácie o trhu
--
----
$ 24.86
$ 24.86$ 24.86
$ 1.26M
$ 1.26M$ 1.26M
--
----
69,700,000,000
69,700,000,000 69,700,000,000
ADA
Aktuálna trhová kapitalizácia BBSNEK je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 24.86. Počet coinov v obehu BBSNEK je --, pričom celková zásoba je 69700000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 1.26M.
História cien BBSNEK v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00001811
$ 0.00001811$ 0.00001811
24 hod Low
$ 0.0000198
$ 0.0000198$ 0.0000198
24 hod High
$ 0.00001811
$ 0.00001811$ 0.00001811
$ 0.0000198
$ 0.0000198$ 0.0000198
--
----
--
----
0.00%
0.00%
-15.77%
-15.77%
BBSNEK (BBSNEK) história cien USD
Sledujte zmeny cien BBSNEK za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ 0
0.00%
30 dní
$ -0.00002489
-57.89%
60 dní
$ -0.00002548
-58.46%
90 dní
$ -0.00000689
-27.56%
BBSNEK dnešná zmena ceny
Dnes BBSNEK zaznamenal zmenu o $ 0 (0.00%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
BBSNEK zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.00002489 (-57.89%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
BBSNEK zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal BBSNEK zmenu o $ -0.00002548 (-58.46%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
BBSNEK zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.00000689 (-27.56%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby BBSNEK (BBSNEK)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby BBSNEK, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny BBSNEK?
BBSNEK price is influenced by several key factors:
People want to know BBSNEK price today for several key reasons: trading decisions, portfolio tracking, market timing, and investment planning. Real-time pricing helps traders identify entry/exit points, monitor gains/losses, and assess market trends. Investors use current prices to evaluate performance.
Cenové predikcie pre BBSNEK
Cenová predikcia BBSNEK (BBSNEK) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena BBSNEK v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia BBSNEK (BBSNEK) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena BBSNEK mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne BBSNEK v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku BBSNEK cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na BBSNEK Cenové predikcie.
O BBSNEK
BBSNEK is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is primarily designed to facilitate secure, peer-to-peer transactions, with a focus on providing a decentralized platform for financial services. BBSNEK employs a unique consensus mechanism, ensuring transaction validity and network security. Its issuance model is based on a predetermined schedule, with a capped maximum supply to maintain its value. The asset is typically used within its own ecosystem, serving as a medium of exchange for goods and services, and as a tool for participating in network governance. BBSNEK's role in the broader digital asset landscape is to provide a decentralized alternative to traditional financial systems, emphasizing privacy and user control.
BBSNEK is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is primarily designed to facilitate secure, peer-to-peer transactions, with a focus on providing a decentralized platform for financial services. BBSNEK employs a unique consensus mechanism, ensuring transaction validity and network security. Its issuance model is based on a predetermined schedule, with a capped maximum supply to maintain its value. The asset is typically used within its own ecosystem, serving as a medium of exchange for goods and services, and as a tool for participating in network governance. BBSNEK's role in the broader digital asset landscape is to provide a decentralized alternative to traditional financial systems, emphasizing privacy and user control.
Ako nakupovať a investovať BBSNEK
Ste pripravení začať s BBSNEK? Nákup BBSNEK na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom BBSNEK. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu BBSNEK (BBSNEK) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a BBSNEK sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s BBSNEK
Vlastníctvo BBSNEK vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je BBSNEK (BBSNEK)
Welcome to BabySnek, the innovative memecoin project that integrates real-world assets into the blockchain world. Our goal is to make crypto accessible to everyone by connecting physical objects with cryptocurrencies. Discover how our unique 'Proof of Possession' mechanism bridges the digital and physical worlds, creating new opportunities for investment and growth.
Welcome to BabySnek, the innovative memecoin project that integrates real-world assets into the blockchain world. Our goal is to make crypto accessible to everyone by connecting physical objects with cryptocurrencies. Discover how our unique 'Proof of Possession' mechanism bridges the digital and physical worlds, creating new opportunities for investment and growth.
BBSNEK Zdroj
Pre hlbšie pochopenie BBSNEK zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota BBSNEK rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do BBSNEK podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíBBSNEK?
Dnešná cena BBSNEK je $ 0.00001811. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je BBSNEK stále dobrou investíciou?
BBSNEK zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do BBSNEK, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s BBSNEK?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo BBSNEK v hodnote $ 24.86.
Aká je aktuálna cena BBSNEK?
Živá cena BBSNEK sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu BBSNEK vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena BBSNEK, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu BBSNEK?
Cenu BBSNEK ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,846.95
+2.03%
ETH
3,429.43
+4.00%
SOL
162.99
+4.87%
COAI
1.2
+9.81%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre BBSNEK na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár BBSNEK/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena BBSNEK pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena BBSNEK v tomto roku?
Cena BBSNEK by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu BBSNEK (BBSNEK).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:25:35 (UTC+8)
BBSNEK (BBSNEK) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.