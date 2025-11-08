Aktuálna dnešná cena BANKLESS je 0.0002833USD. Trhová kapitalizácia BANKLESS je --USD. Sledujte aktualizácie cien BANKLESS v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena BANKLESS je 0.0002833USD. Trhová kapitalizácia BANKLESS je --USD. Sledujte aktualizácie cien BANKLESS v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena BANKLESS (BANKLESS) je $ 0.0002833, s 3.73% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny BANKLESS na USD konverzný kurz je $ 0.0002833 za BANKLESS.
BANKLESS sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- BANKLESS. Počas posledných 24 hodín sa BANKLESSobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0002095 (low) do $ 0.0003227 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa BANKLESS zmenilo o -11.67% za poslednú hodinu a o +121.84% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 52.78K.
BANKLESS (BANKLESS) informácie o trhu
$ 52.78K
$ 0.00
PLASMA
Aktuálna trhová kapitalizácia BANKLESS je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 52.78K. Počet coinov v obehu BANKLESS je --, pričom celková zásoba je --. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je --.
História cien BANKLESS v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
24 hod Low
24 hod High
-11.67%
-3.73%
+121.84%
+121.84%
BANKLESS (BANKLESS) história cien USD
Sledujte zmeny cien BANKLESS za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ -0.000010977
-3.73%
30 dní
$ -0.0006487
-69.61%
60 dní
$ -0.0017167
-85.84%
90 dní
$ -0.0017167
-85.84%
BANKLESS dnešná zmena ceny
Dnes BANKLESS zaznamenal zmenu o $ -0.000010977 (-3.73%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
BANKLESS zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0006487 (-69.61%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
BANKLESS zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal BANKLESS zmenu o $ -0.0017167 (-85.84%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
BANKLESS zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0017167 (-85.84%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby BANKLESS (BANKLESS)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby BANKLESS, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny BANKLESS?
BANKLESS token prices are influenced by several key factors:
Adoption & Usage: Growth in DeFi protocols, decentralized finance adoption, and platform utility drive demand.
Token Supply: Circulating supply, staking rewards, and tokenomics affect scarcity.
Community Growth: Active user base, social media engagement, and ecosystem development influence value.
Regulatory News: Government policies on DeFi and crypto regulations create price volatility.
Partnership Announcements: Strategic collaborations and integrations boost investor interest.
Technical Developments: Platform upgrades, new features, and security improvements impact long-term value.
Trading Volume: Higher liquidity and exchange listings improve price stability and accessibility.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu BANKLESS?
People want to know BANKLESS token price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment returns. Real-time price data helps investors manage risk, time their trades effectively, and stay updated on market volatility that could impact their holdings.
Cenové predikcie pre BANKLESS
Cenová predikcia BANKLESS (BANKLESS) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena BANKLESS v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia BANKLESS (BANKLESS) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena BANKLESS mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne BANKLESS v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku BANKLESS cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na BANKLESS Cenové predikcie.
O BANKLESS
BANKLESS is a crypto asset that is primarily associated with the Bankless DAO, a decentralized autonomous organization that aims to promote and facilitate the adoption of decentralized finance (DeFi). The BANKLESS token serves as a governance token within the Bankless DAO, allowing holders to vote on proposals and decisions that shape the direction of the organization. It also plays an integral role in the Bankless DAO's ecosystem, being used for rewards, incentives, and other community-focused initiatives. The token operates on the Ethereum blockchain, leveraging its smart contract capabilities to ensure transparency and security in its operations. The issuance of BANKLESS tokens is determined by the community through the DAO's governance mechanism.
Ako nakupovať a investovať BANKLESS
Ste pripravení začať s BANKLESS? Nákup BANKLESS na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom BANKLESS. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu BANKLESS (BANKLESS) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a BANKLESS sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s BANKLESS
Vlastníctvo BANKLESS vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC
Nákup BANKLESS (BANKLESS) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Ak by hodnota BANKLESS rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do BANKLESS podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíBANKLESS?
Dnešná cena BANKLESS je $ 0.0002833. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je BANKLESS stále dobrou investíciou?
BANKLESS zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do BANKLESS, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s BANKLESS?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo BANKLESS v hodnote $ 52.78K.
Aká je aktuálna cena BANKLESS?
Živá cena BANKLESS sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu BANKLESS vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena BANKLESS, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu BANKLESS?
Cenu BANKLESS ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,881.87
+2.06%
ETH
3,431.04
+4.05%
SOL
163.14
+4.97%
COAI
1.1988
+9.70%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre BANKLESS na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár BANKLESS/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena BANKLESS pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena BANKLESS v tomto roku?
Cena BANKLESS by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu BANKLESS (BANKLESS).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:24:56 (UTC+8)
BANKLESS (BANKLESS) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.