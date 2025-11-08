BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena BANKLESS je 0.0002833USD. Trhová kapitalizácia BANKLESS je --USD. Sledujte aktualizácie cien BANKLESS v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:24:56 (UTC+8)

Dnešná cena BANKLESS

Aktuálna dnešná cena BANKLESS (BANKLESS) je $ 0.0002833, s 3.73% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny BANKLESS na USD konverzný kurz je $ 0.0002833 za BANKLESS.

BANKLESS sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- BANKLESS. Počas posledných 24 hodín sa BANKLESSobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0002095 (low) do $ 0.0003227 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa BANKLESS zmenilo o -11.67% za poslednú hodinu a o +121.84% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 52.78K.

BANKLESS (BANKLESS) informácie o trhu

$ 52.78K
$ 52.78K

$ 0.00
$ 0.00

PLASMA

Aktuálna trhová kapitalizácia BANKLESS je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 52.78K. Počet coinov v obehu BANKLESS je --, pričom celková zásoba je --. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je --.

História cien BANKLESS v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
24 hod Low
24 hod High

-11.67%

-3.73%

+121.84%

+121.84%

BANKLESS (BANKLESS) história cien USD

Sledujte zmeny cien BANKLESS za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.000010977-3.73%
30 dní$ -0.0006487-69.61%
60 dní$ -0.0017167-85.84%
90 dní$ -0.0017167-85.84%
BANKLESS dnešná zmena ceny

Dnes BANKLESS zaznamenal zmenu o $ -0.000010977 (-3.73%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

BANKLESS zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0006487 (-69.61%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

BANKLESS zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal BANKLESS zmenu o $ -0.0017167 (-85.84%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

BANKLESS zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0017167 (-85.84%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby BANKLESS (BANKLESS)?

Pozrite si BANKLESSstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre BANKLESS

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby BANKLESS, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny BANKLESS?

BANKLESS token prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact price movements.

Adoption & Usage: Growth in DeFi protocols, decentralized finance adoption, and platform utility drive demand.

Token Supply: Circulating supply, staking rewards, and tokenomics affect scarcity.

Community Growth: Active user base, social media engagement, and ecosystem development influence value.

Regulatory News: Government policies on DeFi and crypto regulations create price volatility.

Partnership Announcements: Strategic collaborations and integrations boost investor interest.

Technical Developments: Platform upgrades, new features, and security improvements impact long-term value.

Trading Volume: Higher liquidity and exchange listings improve price stability and accessibility.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu BANKLESS?

People want to know BANKLESS token price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment returns. Real-time price data helps investors manage risk, time their trades effectively, and stay updated on market volatility that could impact their holdings.

Cenové predikcie pre BANKLESS

Cenová predikcia BANKLESS (BANKLESS) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena BANKLESS v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia BANKLESS (BANKLESS) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena BANKLESS mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne BANKLESS v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku BANKLESS cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na BANKLESS Cenové predikcie.

O BANKLESS

BANKLESS is a crypto asset that is primarily associated with the Bankless DAO, a decentralized autonomous organization that aims to promote and facilitate the adoption of decentralized finance (DeFi). The BANKLESS token serves as a governance token within the Bankless DAO, allowing holders to vote on proposals and decisions that shape the direction of the organization. It also plays an integral role in the Bankless DAO's ecosystem, being used for rewards, incentives, and other community-focused initiatives. The token operates on the Ethereum blockchain, leveraging its smart contract capabilities to ensure transparency and security in its operations. The issuance of BANKLESS tokens is determined by the community through the DAO's governance mechanism.

Ako nakupovať a investovať BANKLESS

Ste pripravení začať s BANKLESS? Nákup BANKLESS na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom BANKLESS. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu BANKLESS (BANKLESS) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a BANKLESS sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť BANKLESS (BANKLESS)

Čo môžete urobiť s BANKLESS

Vlastníctvo BANKLESS vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup BANKLESS (BANKLESS) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

BANKLESS Zdroj

Pre hlbšie pochopenie BANKLESS zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o BANKLESS

Akú hodnotu bude mať 1 BANKLESS v roku 2030?
Ak by hodnota BANKLESS rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do BANKLESS podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:24:56 (UTC+8)

Pozrite si viac informácií o BANKLESS

BANKLESS USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície BANKLESS s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s BANKLESS USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s BANKLESS (BANKLESS) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem BANKLESS a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
BANKLESS/USDT
$0.0002833
$0.0002833$0.0002833
-3.40%
0.00% (USDT)

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Zrieknutie sa zodpovednosti

