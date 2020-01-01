Lorenzo Protocol (BANK) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Lorenzo Protocol (BANK) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Lorenzo Protocol (BANK) informácie

Lorenzo is an institutional-grade asset management platform that issues yield-bearing tokens backed by diverse underlying strategies, with two flagship products featuring BTC Liquid Staking Token stBTC powered by Babylon staking yields and wrapped BTC enzoBTC containing Lorenzo native yield and on-chain liquidity farming yields.

Oficiálna webová stránka:
https://www.lorenzo-protocol.xyz
Biela kniha:
https://docs.lorenzo-protocol.xyz/
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0x3AeE7602b612de36088F3ffEd8c8f10E86EbF2bF

Lorenzo Protocol (BANK) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Lorenzo Protocol (BANK) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 32.08M
$ 32.08M$ 32.08M
Celková ponuka:
$ 527.92M
$ 527.92M$ 527.92M
Počet coinov v obehu:
$ 446.36M
$ 446.36M$ 446.36M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 150.91M
$ 150.91M$ 150.91M
Historické maximum:
$ 0.11892
$ 0.11892$ 0.11892
Historické minimum:
$ 0.018389388782512995
$ 0.018389388782512995$ 0.018389388782512995
Aktuálna cena:
$ 0.07186
$ 0.07186$ 0.07186

Lorenzo Protocol (BANK) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Lorenzo Protocol (BANK) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet BANK tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu BANK tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili BANK tokenomiku, preskúmajte cenu BANK tokenu naživo!

Ako kúpiť BANK

Máte záujem pridať Lorenzo Protocol (BANK) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu BANK vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Lorenzo Protocol (BANK) história cien

Analýza histórie cien BANK pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

BANK cenová predikcia

Chcete vedieť, kam BANK asi smeruje? Naša BANK stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.