Banana Gun (BANANA) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Banana Gun (BANANA) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Banana Gun (BANANA) informácie

Banana Gun is a Telegram bot that allows you to snipe upcoming launches, or safely buy tokens that are already live. We aim to be your go-to sniper / manual buyer on Ethereum Network, and probably more chains along the way.

Oficiálna webová stránka:
https://bananagun.io/
Biela kniha:
https://docs.bananagun.io/the-banana-token/tokenomics
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x38e68a37e401f7271568cecaac63c6b1e19130b4

Banana Gun (BANANA) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Banana Gun (BANANA) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 62.91M
$ 62.91M$ 62.91M
Celková ponuka:
$ 8.45M
$ 8.45M$ 8.45M
Počet coinov v obehu:
$ 4.00M
$ 4.00M$ 4.00M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 157.10M
$ 157.10M$ 157.10M
Historické maximum:
$ 81.883
$ 81.883$ 81.883
Historické minimum:
$ 4.913122153494544
$ 4.913122153494544$ 4.913122153494544
Aktuálna cena:
$ 15.71
$ 15.71$ 15.71

Banana Gun (BANANA) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Banana Gun (BANANA) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet BANANA tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu BANANA tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili BANANA tokenomiku, preskúmajte cenu BANANA tokenu naživo!

Ako kúpiť BANANA

Máte záujem pridať Banana Gun (BANANA) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu BANANA vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Banana Gun (BANANA) história cien

Analýza histórie cien BANANA pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

BANANA cenová predikcia

Chcete vedieť, kam BANANA asi smeruje? Naša BANANA stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.