Aktuálna dnešná cena Bagwork je 0.0012953USD. Trhová kapitalizácia BAGWORK je --USD. Sledujte aktualizácie cien BAGWORK v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Bagwork je 0.0012953USD. Trhová kapitalizácia BAGWORK je --USD. Sledujte aktualizácie cien BAGWORK v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Bagwork Logo

Bagwork kurz (BAGWORK)

1 BAGWORK na USD aktuálnu cenu:

$0.0012957
+11.01%1D
USD
Bagwork (BAGWORK) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:24:43 (UTC+8)

Dnešná cena Bagwork

Aktuálna dnešná cena Bagwork (BAGWORK) je $ 0.0012953, s 11.01% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny BAGWORK na USD konverzný kurz je $ 0.0012953 za BAGWORK.

Bagwork sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- BAGWORK. Počas posledných 24 hodín sa BAGWORKobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0010984 (low) do $ 0.00145 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa BAGWORK zmenilo o +3.59% za poslednú hodinu a o -4.13% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 77.18K.

Bagwork (BAGWORK) informácie o trhu

$ 77.18K
$ 0.00
--
--
SOL

Aktuálna trhová kapitalizácia Bagwork je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 77.18K. Počet coinov v obehu BAGWORK je --, pričom celková zásoba je --. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je --.

História cien Bagwork v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0010984
24 hod Low
$ 0.00145
24 hod High

$ 0.0010984
$ 0.00145
--
--
+3.59%

+11.01%

-4.13%

-4.13%

Bagwork (BAGWORK) história cien USD

Sledujte zmeny cien Bagwork za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.000128508+11.01%
30 dní$ +0.0001753+15.65%
60 dní$ -0.0107047-89.21%
90 dní$ -0.0107047-89.21%
Bagwork dnešná zmena ceny

Dnes BAGWORK zaznamenal zmenu o $ +0.000128508 (+11.01%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Bagwork zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.0001753 (+15.65%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Bagwork zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal BAGWORK zmenu o $ -0.0107047 (-89.21%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Bagwork zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0107047 (-89.21%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Bagwork (BAGWORK)?

Pozrite si Bagworkstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Bagwork

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Bagwork, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Bagwork?

Several key factors influence Bagwork (BAGWORK) cryptocurrency prices:

Supply and Demand: Market liquidity, trading volume, and token circulation directly impact price movements.

Market Sentiment: Investor confidence, social media buzz, and community engagement affect buying/selling pressure.

Utility and Adoption: Real-world use cases, partnerships, and platform development drive fundamental value.

Market Conditions: Overall crypto market trends, Bitcoin correlation, and macroeconomic factors influence price direction.

Trading Activity: Exchange listings, whale movements, and institutional interest create volatility.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Bagwork?

People want to know Bagwork (BAGWORK) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio value, identifying market trends, timing entry/exit points, assessing profit/loss, comparing with other cryptocurrencies, and staying updated on market volatility for strategic planning.

Cenové predikcie pre Bagwork

Cenová predikcia Bagwork (BAGWORK) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena BAGWORK v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Bagwork (BAGWORK) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Bagwork mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Bagwork v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku BAGWORK cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Bagwork Cenové predikcie.

O Bagwork

BAGWORK is a digital asset that operates on a decentralized platform, with its primary purpose being to facilitate peer-to-peer transactions and smart contracts. The asset utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and security. BAGWORK's ecosystem is designed to provide a decentralized solution for businesses and individuals, enabling them to execute agreements and transfer value without the need for traditional intermediaries. This crypto asset is typically used in decentralized finance (DeFi) applications, online marketplaces, and for the execution of automated, self-executing contracts. It's important to note that the supply and issuance model of BAGWORK is pre-determined and transparent, contributing to its trustworthiness and reliability in the crypto space.

Ako nakupovať a investovať Bagwork

Sprievodca – ako kúpiť Bagwork (BAGWORK)

Čo je Bagwork (BAGWORK)

$Bagwork urges you to “work hard for your bag” (crypto portfolio). It started with a boy’s Dodger Stadium run; the founder promised wild livestreams and even grabbed a hat in a gym and got slapped to spark attention.

Bagwork Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Bagwork zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Bagwork

Akú hodnotu bude mať 1 Bagwork v roku 2030?
Ak by hodnota Bagwork rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Bagwork podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:24:43 (UTC+8)

Top správy

Pozrite si viac informácií o Bagwork

BAGWORK USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície BAGWORK s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s BAGWORK USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Bagwork (BAGWORK) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Bagwork a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
BAGWORK/USDT
$0.0012957
$0.0012957$0.0012957
+10.99%
0.00% (USDT)

