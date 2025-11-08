Aktuálna dnešná cena Bagwork je 0.0012953USD. Trhová kapitalizácia BAGWORK je --USD. Sledujte aktualizácie cien BAGWORK v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Bagwork je 0.0012953USD. Trhová kapitalizácia BAGWORK je --USD. Sledujte aktualizácie cien BAGWORK v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Bagwork (BAGWORK) je $ 0.0012953, s 11.01% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny BAGWORK na USD konverzný kurz je $ 0.0012953 za BAGWORK.
Bagwork sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- BAGWORK. Počas posledných 24 hodín sa BAGWORKobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0010984 (low) do $ 0.00145 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa BAGWORK zmenilo o +3.59% za poslednú hodinu a o -4.13% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 77.18K.
Bagwork (BAGWORK) informácie o trhu
--
----
$ 77.18K
$ 77.18K$ 77.18K
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
--
----
--
----
SOL
Aktuálna trhová kapitalizácia Bagwork je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 77.18K. Počet coinov v obehu BAGWORK je --, pričom celková zásoba je --. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je --.
História cien Bagwork v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0010984
$ 0.0010984$ 0.0010984
24 hod Low
$ 0.00145
$ 0.00145$ 0.00145
24 hod High
$ 0.0010984
$ 0.0010984$ 0.0010984
$ 0.00145
$ 0.00145$ 0.00145
--
----
--
----
+3.59%
+11.01%
-4.13%
-4.13%
Bagwork (BAGWORK) história cien USD
Sledujte zmeny cien Bagwork za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.000128508
+11.01%
30 dní
$ +0.0001753
+15.65%
60 dní
$ -0.0107047
-89.21%
90 dní
$ -0.0107047
-89.21%
Bagwork dnešná zmena ceny
Dnes BAGWORK zaznamenal zmenu o $ +0.000128508 (+11.01%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Bagwork zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.0001753 (+15.65%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Bagwork zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal BAGWORK zmenu o $ -0.0107047 (-89.21%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Bagwork zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0107047 (-89.21%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Bagwork (BAGWORK)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Bagwork, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Bagwork?
Several key factors influence Bagwork (BAGWORK) cryptocurrency prices:
Supply and Demand: Market liquidity, trading volume, and token circulation directly impact price movements.
Market Sentiment: Investor confidence, social media buzz, and community engagement affect buying/selling pressure.
Utility and Adoption: Real-world use cases, partnerships, and platform development drive fundamental value.
People want to know Bagwork (BAGWORK) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio value, identifying market trends, timing entry/exit points, assessing profit/loss, comparing with other cryptocurrencies, and staying updated on market volatility for strategic planning.
Cenové predikcie pre Bagwork
Cenová predikcia Bagwork (BAGWORK) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena BAGWORK v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Bagwork (BAGWORK) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Bagwork mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Bagwork v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku BAGWORK cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Bagwork Cenové predikcie.
O Bagwork
BAGWORK is a digital asset that operates on a decentralized platform, with its primary purpose being to facilitate peer-to-peer transactions and smart contracts. The asset utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and security. BAGWORK's ecosystem is designed to provide a decentralized solution for businesses and individuals, enabling them to execute agreements and transfer value without the need for traditional intermediaries. This crypto asset is typically used in decentralized finance (DeFi) applications, online marketplaces, and for the execution of automated, self-executing contracts. It's important to note that the supply and issuance model of BAGWORK is pre-determined and transparent, contributing to its trustworthiness and reliability in the crypto space.
Ako nakupovať a investovať Bagwork
Ste pripravení začať s Bagwork? Nákup BAGWORK na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Bagwork. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Bagwork (BAGWORK) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Bagwork sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Bagwork
Vlastníctvo Bagwork vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je Bagwork (BAGWORK)
$Bagwork urges you to “work hard for your bag” (crypto portfolio). It started with a boy’s Dodger Stadium run; the founder promised wild livestreams and even grabbed a hat in a gym and got slapped to spark attention.
Bagwork Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Bagwork zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota Bagwork rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Bagwork podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíBagwork?
Dnešná cena Bagwork je $ 0.0012953. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Bagwork stále dobrou investíciou?
Bagwork zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do BAGWORK, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Bagwork?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Bagwork v hodnote $ 77.18K.
Aká je aktuálna cena Bagwork?
Živá cena BAGWORK sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Bagwork vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena BAGWORK, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Bagwork?
Cenu BAGWORK ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,914.25
+2.09%
ETH
3,431.7
+4.07%
SOL
163.13
+4.96%
COAI
1.201
+9.91%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre BAGWORK na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár BAGWORK/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Bagwork pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Bagwork v tomto roku?
Cena Bagwork by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Bagwork (BAGWORK).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:24:43 (UTC+8)
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.