BadgerDAO (BADGER) tokenomika

BadgerDAO (BADGER) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o BadgerDAO (BADGER) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 13:50:28 (UTC+8)
USD

BadgerDAO (BADGER) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre BadgerDAO (BADGER) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 18.44M
$ 18.44M$ 18.44M
Celková ponuka:
$ 21.00M
$ 21.00M$ 21.00M
Počet coinov v obehu:
$ 20.06M
$ 20.06M$ 20.06M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 19.30M
$ 19.30M$ 19.30M
Historické maximum:
$ 89.83
$ 89.83$ 89.83
Historické minimum:
$ 0.7534487788836807
$ 0.7534487788836807$ 0.7534487788836807
Aktuálna cena:
$ 0.9192
$ 0.9192$ 0.9192

BadgerDAO (BADGER) informácie

Badger DAO is meant to be a community where all the best builders in the space can come together and build products to help accelerate BTC in DeFi.

Oficiálna webová stránka:
https://app.badger.finance/
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x3472a5a71965499acd81997a54bba8d852c6e53d

BadgerDAO (BADGER) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky BadgerDAO (BADGER) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet BADGER tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu BADGER tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili BADGER tokenomiku, preskúmajte cenu BADGER tokenu naživo!

Ako kúpiť BADGER

Máte záujem pridať BadgerDAO (BADGER) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu BADGER vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

BadgerDAO (BADGER) história cien

Analýza histórie cien BADGER pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

BADGER cenová predikcia

Chcete vedieť, kam BADGER asi smeruje? Naša BADGER stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
mc_how_why_title
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov