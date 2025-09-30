Baby Shark Meme (BABYSHARK) tokenomika

Baby Shark Meme (BABYSHARK) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Baby Shark Meme (BABYSHARK) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 12:43:38 (UTC+8)
USD

Baby Shark Meme (BABYSHARK) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Baby Shark Meme (BABYSHARK) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 2.39M
$ 2.39M$ 2.39M
Celková ponuka:
$ 1000.00M
$ 1000.00M$ 1000.00M
Počet coinov v obehu:
$ 849.35M
$ 849.35M$ 849.35M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 2.81M
$ 2.81M$ 2.81M
Historické maximum:
$ 0.285
$ 0.285$ 0.285
Historické minimum:
$ 0.000837027518705513
$ 0.000837027518705513$ 0.000837027518705513
Aktuálna cena:
$ 0.002809
$ 0.002809$ 0.002809

Baby Shark Meme (BABYSHARK) informácie

Baby Shark Crypto is a Web3 meme coin that brings the iconic Baby Shark character into the blockchain world. With NFTs, games, and tokenomics, it engages over 1 billion fans in a fun, decentralized community, combining entertainment and crypto to create a unique digital experience.

Oficiálna webová stránka:
https://babysharkmeme.io/
Prieskumník blokov:
https://solscan.io/token/8nKP8Vc72pRZB6bhCy8D1UYf6ZjwYT859i6awyinpump

Baby Shark Meme (BABYSHARK) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Baby Shark Meme (BABYSHARK) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet BABYSHARK tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu BABYSHARK tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili BABYSHARK tokenomiku, preskúmajte cenu BABYSHARK tokenu naživo!

Ako kúpiť BABYSHARK

Máte záujem pridať Baby Shark Meme (BABYSHARK) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu BABYSHARK vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Baby Shark Meme (BABYSHARK) história cien

Analýza histórie cien BABYSHARK pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

BABYSHARK cenová predikcia

Chcete vedieť, kam BABYSHARK asi smeruje? Naša BABYSHARK stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
mc_how_why_title
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov