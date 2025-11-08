Aktuálna dnešná cena Alibaba je 164.8USD. Trhová kapitalizácia BABAON je 1,270,498.548597472USD. Sledujte aktualizácie cien BABAON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Alibaba je 164.8USD. Trhová kapitalizácia BABAON je 1,270,498.548597472USD. Sledujte aktualizácie cien BABAON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Alibaba (BABAON) je $ 164.8, s 1.74% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny BABAON na USD konverzný kurz je $ 164.8 za BABAON.
Alibaba sa v súčasnosti radí na #1995 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 1.27M, pričom počet coinov v obehu je 7.71K BABAON. Počas posledných 24 hodín sa BABAONobchodovalo v rozmedzí od $ 161.42 (low) do $ 170.31 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 192.1874154822472, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 130.22737422531634.
V krátkodobom vývoji sa BABAON zmenilo o +0.48% za poslednú hodinu a o -3.15% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 58.23K.
Alibaba (BABAON) informácie o trhu
No.1995
$ 1.27M
$ 58.23K
$ 1.27M
7.71K
7,709.33585314
ETH
Aktuálna trhová kapitalizácia Alibaba je $ 1.27M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 58.23K. Počet coinov v obehu BABAON je 7.71K, pričom celková zásoba je 7709.33585314. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 1.27M.
História cien Alibaba v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 161.42
24 hod Low
$ 170.31
24 hod High
$ 161.42
$ 170.31
$ 192.1874154822472
$ 130.22737422531634
+0.48%
+1.74%
-3.15%
-3.15%
Alibaba (BABAON) história cien USD
Sledujte zmeny cien Alibaba za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +2.8176
+1.74%
30 dní
$ -16.54
-9.13%
60 dní
$ +23.96
+17.01%
90 dní
$ +64.8
+64.80%
Alibaba dnešná zmena ceny
Dnes BABAON zaznamenal zmenu o $ +2.8176 (+1.74%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Alibaba zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -16.54 (-9.13%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Alibaba zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal BABAON zmenu o $ +23.96 (+17.01%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Alibaba zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +64.8 (+64.80%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Alibaba (BABAON)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Alibaba, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Alibaba?
Several key factors influence Alibaba's stock price:
2. Regulatory Environment: Chinese government policies on tech companies and antitrust regulations significantly affect valuation.
3. Market Competition: Competition from other e-commerce platforms like JD.com and emerging rivals impacts market share.
4. Economic Conditions: China's GDP growth, consumer spending, and global economic trends influence business performance.
5. Cloud Computing Growth: Alibaba Cloud's expansion and market share in the growing cloud services sector.
6. US-China Relations: Trade tensions and potential delisting concerns from US exchanges create volatility.
7. Consumer Behavior: Shifts in online shopping patterns and digital payment adoption rates.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Alibaba?
People want to know Alibaba's stock price today for investment decisions, portfolio tracking, and market analysis. Traders need current prices for buying/selling timing. Investors monitor performance against expectations and market trends. Financial advisors require up-to-date valuations for client recommendations.
Cenové predikcie pre Alibaba
Cenová predikcia Alibaba (BABAON) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena BABAON v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Alibaba (BABAON) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Alibaba mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Alibaba v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku BABAON cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Alibaba Cenové predikcie.
O Alibaba
BABAON is a digital asset that operates within the broader cryptocurrency ecosystem. It is designed to facilitate transactions and provide a decentralized platform for the exchange of value. The primary role of BABAON is to enable seamless, peer-to-peer transactions, removing the need for intermediaries and providing a transparent, secure, and efficient method of transferring assets. It uses a consensus mechanism to validate transactions and maintain the integrity of the network. BABAON's issuance model is not broadly known, but it is typically used in various sectors of the digital economy, including e-commerce, online gaming, and digital content creation. It aims to provide a decentralized solution to traditional financial systems, fostering financial inclusion and democratizing access to financial services.
BABAON is a digital asset that operates within the broader cryptocurrency ecosystem. It is designed to facilitate transactions and provide a decentralized platform for the exchange of value. The primary role of BABAON is to enable seamless, peer-to-peer transactions, removing the need for intermediaries and providing a transparent, secure, and efficient method of transferring assets. It uses a consensus mechanism to validate transactions and maintain the integrity of the network. BABAON's issuance model is not broadly known, but it is typically used in various sectors of the digital economy, including e-commerce, online gaming, and digital content creation. It aims to provide a decentralized solution to traditional financial systems, fostering financial inclusion and democratizing access to financial services.
Ak by hodnota Alibaba rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Alibaba podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíAlibaba?
Dnešná cena Alibaba je $ 164.8. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Alibaba stále dobrou investíciou?
Alibaba zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do BABAON, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Alibaba?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Alibaba v hodnote $ 58.23K.
Aká je aktuálna cena Alibaba?
Živá cena BABAON sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Alibaba vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena BABAON, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Alibaba?
Cenu BABAON ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,910.96
+2.09%
ETH
3,432.1
+4.08%
SOL
163.14
+4.97%
COAI
1.203
+10.09%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre BABAON na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár BABAON/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Alibaba pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Alibaba v tomto roku?
Cena Alibaba by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Alibaba (BABAON).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:24:28 (UTC+8)
