Aktuálna dnešná cena Alibaba je 164.8USD. Trhová kapitalizácia BABAON je 1,270,498.548597472USD. Sledujte aktualizácie cien BABAON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

$164.75
+1.74%1D
Alibaba (BABAON) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:24:28 (UTC+8)

Dnešná cena Alibaba

Aktuálna dnešná cena Alibaba (BABAON) je $ 164.8, s 1.74% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny BABAON na USD konverzný kurz je $ 164.8 za BABAON.

Alibaba sa v súčasnosti radí na #1995 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 1.27M, pričom počet coinov v obehu je 7.71K BABAON. Počas posledných 24 hodín sa BABAONobchodovalo v rozmedzí od $ 161.42 (low) do $ 170.31 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 192.1874154822472, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 130.22737422531634.

V krátkodobom vývoji sa BABAON zmenilo o +0.48% za poslednú hodinu a o -3.15% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 58.23K.

Alibaba (BABAON) informácie o trhu

No.1995

$ 1.27M
$ 58.23K
$ 1.27M
7.71K
7,709.33585314
ETH

Aktuálna trhová kapitalizácia Alibaba je $ 1.27M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 58.23K. Počet coinov v obehu BABAON je 7.71K, pričom celková zásoba je 7709.33585314. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 1.27M.

História cien Alibaba v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 161.42
24 hod Low
$ 170.31
24 hod High

$ 161.42
$ 170.31
$ 192.1874154822472
$ 130.22737422531634
+0.48%

+1.74%

-3.15%

-3.15%

Alibaba (BABAON) história cien USD

Sledujte zmeny cien Alibaba za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +2.8176+1.74%
30 dní$ -16.54-9.13%
60 dní$ +23.96+17.01%
90 dní$ +64.8+64.80%
Alibaba dnešná zmena ceny

Dnes BABAON zaznamenal zmenu o $ +2.8176 (+1.74%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Alibaba zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -16.54 (-9.13%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Alibaba zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal BABAON zmenu o $ +23.96 (+17.01%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Alibaba zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +64.8 (+64.80%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Alibaba (BABAON)?

Pozrite si Alibabastránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Alibaba

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Alibaba, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Alibaba?

Several key factors influence Alibaba's stock price:

1. Financial Performance: Quarterly earnings, revenue growth, and profit margins directly impact investor confidence.

2. Regulatory Environment: Chinese government policies on tech companies and antitrust regulations significantly affect valuation.

3. Market Competition: Competition from other e-commerce platforms like JD.com and emerging rivals impacts market share.

4. Economic Conditions: China's GDP growth, consumer spending, and global economic trends influence business performance.

5. Cloud Computing Growth: Alibaba Cloud's expansion and market share in the growing cloud services sector.

6. US-China Relations: Trade tensions and potential delisting concerns from US exchanges create volatility.

7. Consumer Behavior: Shifts in online shopping patterns and digital payment adoption rates.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Alibaba?

People want to know Alibaba's stock price today for investment decisions, portfolio tracking, and market analysis. Traders need current prices for buying/selling timing. Investors monitor performance against expectations and market trends. Financial advisors require up-to-date valuations for client recommendations.

Cenové predikcie pre Alibaba

Cenová predikcia Alibaba (BABAON) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena BABAON v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Alibaba (BABAON) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Alibaba mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Alibaba v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku BABAON cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Alibaba Cenové predikcie.

O Alibaba

BABAON is a digital asset that operates within the broader cryptocurrency ecosystem. It is designed to facilitate transactions and provide a decentralized platform for the exchange of value. The primary role of BABAON is to enable seamless, peer-to-peer transactions, removing the need for intermediaries and providing a transparent, secure, and efficient method of transferring assets. It uses a consensus mechanism to validate transactions and maintain the integrity of the network. BABAON's issuance model is not broadly known, but it is typically used in various sectors of the digital economy, including e-commerce, online gaming, and digital content creation. It aims to provide a decentralized solution to traditional financial systems, fostering financial inclusion and democratizing access to financial services.

Ako nakupovať a investovať Alibaba

Ste pripravení začať s Alibaba? Nákup BABAON na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Alibaba. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Alibaba (BABAON) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 7.71K tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Alibaba sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Alibaba

Vlastníctvo Alibaba vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Alibaba (BABAON) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
Zadávateľ
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
Zadávateľ
Prijímateľ

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Alibaba (BABAON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Alibaba Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Alibaba zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Alibaba

Akú hodnotu bude mať 1 Alibaba v roku 2030?
Ak by hodnota Alibaba rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Alibaba podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:24:28 (UTC+8)

Alibaba (BABAON) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

BABAON USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície BABAON s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s BABAON USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Alibaba (BABAON) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Alibaba a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
BABAON/USDT
$164.75
$164.75$164.75
+1.71%
0.00% (USDT)

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

