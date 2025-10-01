B3TR (B3TR) tokenomika
B3TR (B3TR) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre B3TR (B3TR) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
B3TR (B3TR) informácie
VeBetterDAO is an app-based gamified ecosystem where users earn rewards for different kinds of sustainable activities. Built on the VeChainThor blockchain, the platform allows users to create value by tokenizing real-world activities ranging from reducing waste, eating more healthily, driving EVs, or working out, among other things. The platform offers an incentive-based ecosystem, governed by a DAO, that empowers individuals, businesses, and institutions to make positive contributions while earning B3TR token as rewards.
B3TR (B3TR) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky B3TR (B3TR) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet B3TR tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu B3TR tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili B3TR tokenomiku, preskúmajte cenu B3TR tokenu naživo!
B3TR (B3TR) história cien
Analýza histórie cien B3TR pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.
B3TR cenová predikcia
Chcete vedieť, kam B3TR asi smeruje? Naša B3TR stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
