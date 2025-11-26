AVIAH Protocol (AVIAH) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o AVIAH Protocol (AVIAH) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-26 04:58:08 (UTC+8)
AVIAH Protocol (AVIAH) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre AVIAH Protocol (AVIAH) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
Celková ponuka:
$ 5.00B
$ 5.00B$ 5.00B
Počet coinov v obehu:
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 29.83B
$ 29.83B$ 29.83B
Historické maximum:
$ 8.9
$ 8.9$ 8.9
Historické minimum:
Aktuálna cena:
$ 5.966
$ 5.966$ 5.966

AVIAH Protocol (AVIAH) informácie

AVIAH is a utility token on the Solana blockchain that powers the AVIAH.ai ecosystem, enabling developers to create, deploy, and monetize AI-driven virtual humans. The token facilitates virtual asset ownership, API usage, NFT rewards, and decentralized governance, ensuring a sustainable and scalable AI-powered digital human ecosystem.

Oficiálna webová stránka:
https://aviah.ai/
Biela kniha:
https://aviah.gitbook.io/aviah-protocol-white-paper
Prieskumník blokov:
https://solscan.io/token/HdYskPuX5cBApzGqFtoyKdzLxfsLCQxucQfmX2FiquWo

AVIAH Protocol (AVIAH) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky AVIAH Protocol (AVIAH) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet AVIAH tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu AVIAH tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili AVIAH tokenomiku, preskúmajte cenu AVIAH tokenu naživo!

Ako kúpiť AVIAH

Máte záujem pridať AVIAH Protocol (AVIAH) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu AVIAH vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

AVIAH Protocol (AVIAH) história cien

Analýza histórie cien AVIAH pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

AVIAH cenová predikcia

Chcete vedieť, kam AVIAH asi smeruje? Naša AVIAH stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

