Aktuálna dnešná cena AVIAH Protocol je 6.08USD. Trhová kapitalizácia AVIAH je --USD. Sledujte aktualizácie cien AVIAH v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

AVIAH Protocol (AVIAH) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:24:14 (UTC+8)

Dnešná cena AVIAH Protocol

Aktuálna dnešná cena AVIAH Protocol (AVIAH) je $ 6.08, s 0.09% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny AVIAH na USD konverzný kurz je $ 6.08 za AVIAH.

AVIAH Protocol sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- AVIAH. Počas posledných 24 hodín sa AVIAHobchodovalo v rozmedzí od $ 6.08 (low) do $ 6.101 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa AVIAH zmenilo o -0.12% za poslednú hodinu a o -0.87% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 68.83K.

AVIAH Protocol (AVIAH) informácie o trhu

SOL

Aktuálna trhová kapitalizácia AVIAH Protocol je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 68.83K. Počet coinov v obehu AVIAH je --, pričom celková zásoba je 5000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 30.40B.

História cien AVIAH Protocol v USD

AVIAH Protocol (AVIAH) história cien USD

Sledujte zmeny cien AVIAH Protocol za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.00548-0.09%
30 dní$ +0.174+2.94%
60 dní$ +3.58+143.20%
90 dní$ +3.58+143.20%
AVIAH Protocol dnešná zmena ceny

Dnes AVIAH zaznamenal zmenu o $ -0.00548 (-0.09%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

AVIAH Protocol zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.174 (+2.94%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

AVIAH Protocol zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal AVIAH zmenu o $ +3.58 (+143.20%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

AVIAH Protocol zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +3.58 (+143.20%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby AVIAH Protocol (AVIAH)?

Pozrite si AVIAH Protocolstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre AVIAH Protocol

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby AVIAH Protocol, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny AVIAH Protocol?

Several key factors influence AVIAH Protocol (AVIAH) prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact AVIAH pricing.

Adoption Rate: Protocol usage, total value locked (TVL), and active user growth drive demand.

Technology Updates: Protocol upgrades, new features, and security improvements affect investor perception.

Competition: Performance relative to other DeFi protocols influences market position.

Liquidity: Trading volume and exchange listings impact price stability and accessibility.

Tokenomics: Supply mechanisms, staking rewards, and token utility affect long-term value.

Regulatory Environment: Government policies on DeFi and cryptocurrencies create market uncertainty.

Partnership Announcements: Strategic collaborations and integrations can boost investor interest.

Market Manipulation: Large holder activities and trading patterns influence short-term price movements.

Economic Conditions: Broader financial market trends and macroeconomic factors affect risk appetite for crypto investments.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu AVIAH Protocol?

People want to know AVIAH Protocol price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.

Cenové predikcie pre AVIAH Protocol

Cenová predikcia AVIAH Protocol (AVIAH) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena AVIAH v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia AVIAH Protocol (AVIAH) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena AVIAH Protocol mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne AVIAH Protocol v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku AVIAH cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na AVIAH Protocol Cenové predikcie.

O AVIAH Protocol

AVIAH is a digital asset that operates on a decentralized blockchain platform. It is designed to facilitate secure, fast, and low-cost transactions across the globe. The primary role of AVIAH is to serve as a medium of exchange within its ecosystem, enabling users to participate in various financial activities such as payments, investments, and transfers. It employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and security. The supply and issuance model of AVIAH is pre-determined and transparent, aiming to maintain the stability of the asset. AVIAH's ecosystem is built with a focus on accessibility and user-friendliness, making it suitable for both experienced crypto users and newcomers.

Ako nakupovať a investovať AVIAH Protocol

Sprievodca – ako kúpiť AVIAH Protocol (AVIAH)

Čo je AVIAH Protocol (AVIAH)

AVIAH is a utility token on the Solana blockchain that powers the AVIAH.ai ecosystem, enabling developers to create, deploy, and monetize AI-driven virtual humans. The token facilitates virtual asset ownership, API usage, NFT rewards, and decentralized governance, ensuring a sustainable and scalable AI-powered digital human ecosystem.

AVIAH Protocol Zdroj

Pre hlbšie pochopenie AVIAH Protocol zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna AVIAH Protocol webová stránka
Prieskumník blokov

Akú hodnotu bude mať 1 AVIAH Protocol v roku 2030?
Ak by hodnota AVIAH Protocol rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do AVIAH Protocol podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:24:14 (UTC+8)

AVIAH Protocol (AVIAH) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

