Aktuálna dnešná cena AVIAH Protocol (AVIAH) je $ 6.08, s 0.09% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny AVIAH na USD konverzný kurz je $ 6.08 za AVIAH.
AVIAH Protocol sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- AVIAH. Počas posledných 24 hodín sa AVIAHobchodovalo v rozmedzí od $ 6.08 (low) do $ 6.101 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa AVIAH zmenilo o -0.12% za poslednú hodinu a o -0.87% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 68.83K.
AVIAH Protocol (AVIAH) informácie o trhu
$ 68.83K
$ 68.83K
$ 30.40B
$ 30.40B
5,000,000,000
5,000,000,000
SOL
Aktuálna trhová kapitalizácia AVIAH Protocol je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 68.83K. Počet coinov v obehu AVIAH je --, pričom celková zásoba je 5000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 30.40B.
História cien AVIAH Protocol v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 6.08
$ 6.08
24 hod Low
$ 6.101
$ 6.101
24 hod High
$ 6.08
$ 6.08
$ 6.101
$ 6.101
-0.12%
-0.09%
-0.87%
-0.87%
AVIAH Protocol (AVIAH) história cien USD
Sledujte zmeny cien AVIAH Protocol za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ -0.00548
-0.09%
30 dní
$ +0.174
+2.94%
60 dní
$ +3.58
+143.20%
90 dní
$ +3.58
+143.20%
AVIAH Protocol dnešná zmena ceny
Dnes AVIAH zaznamenal zmenu o $ -0.00548 (-0.09%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
AVIAH Protocol zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.174 (+2.94%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
AVIAH Protocol zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal AVIAH zmenu o $ +3.58 (+143.20%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
AVIAH Protocol zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +3.58 (+143.20%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby AVIAH Protocol (AVIAH)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby AVIAH Protocol, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny AVIAH Protocol?
Several key factors influence AVIAH Protocol (AVIAH) prices:
Regulatory Environment: Government policies on DeFi and cryptocurrencies create market uncertainty.
Partnership Announcements: Strategic collaborations and integrations can boost investor interest.
Market Manipulation: Large holder activities and trading patterns influence short-term price movements.
Economic Conditions: Broader financial market trends and macroeconomic factors affect risk appetite for crypto investments.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu AVIAH Protocol?
People want to know AVIAH Protocol price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.
Cenové predikcie pre AVIAH Protocol
Cenová predikcia AVIAH Protocol (AVIAH) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena AVIAH v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia AVIAH Protocol (AVIAH) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena AVIAH Protocol mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne AVIAH Protocol v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku AVIAH cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na AVIAH Protocol Cenové predikcie.
O AVIAH Protocol
AVIAH is a digital asset that operates on a decentralized blockchain platform. It is designed to facilitate secure, fast, and low-cost transactions across the globe. The primary role of AVIAH is to serve as a medium of exchange within its ecosystem, enabling users to participate in various financial activities such as payments, investments, and transfers. It employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and security. The supply and issuance model of AVIAH is pre-determined and transparent, aiming to maintain the stability of the asset. AVIAH's ecosystem is built with a focus on accessibility and user-friendliness, making it suitable for both experienced crypto users and newcomers.
Ako nakupovať a investovať AVIAH Protocol
Ste pripravení začať s AVIAH Protocol? Nákup AVIAH na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom AVIAH Protocol. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu AVIAH Protocol (AVIAH) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a AVIAH Protocol sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s AVIAH Protocol
Vlastníctvo AVIAH Protocol vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC
Nákup AVIAH Protocol (AVIAH) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je AVIAH Protocol (AVIAH)
AVIAH is a utility token on the Solana blockchain that powers the AVIAH.ai ecosystem, enabling developers to create, deploy, and monetize AI-driven virtual humans. The token facilitates virtual asset ownership, API usage, NFT rewards, and decentralized governance, ensuring a sustainable and scalable AI-powered digital human ecosystem.
AVIAH Protocol Zdroj
Pre hlbšie pochopenie AVIAH Protocol zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o AVIAH Protocol
Akú hodnotu bude mať 1 AVIAH Protocol v roku 2030?
Ak by hodnota AVIAH Protocol rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do AVIAH Protocol podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíAVIAH Protocol?
Dnešná cena AVIAH Protocol je $ 6.08. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je AVIAH Protocol stále dobrou investíciou?
AVIAH Protocol zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do AVIAH, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s AVIAH Protocol?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo AVIAH Protocol v hodnote $ 68.83K.
Aká je aktuálna cena AVIAH Protocol?
Živá cena AVIAH sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu AVIAH Protocol vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena AVIAH, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu AVIAH Protocol?
Cenu AVIAH ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,851.47
+2.03%
ETH
3,427.19
+3.93%
SOL
162.93
+4.83%
COAI
1.204
+10.18%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre AVIAH na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár AVIAH/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena AVIAH Protocol pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena AVIAH Protocol v tomto roku?
Cena AVIAH Protocol by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu AVIAH Protocol (AVIAH).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:24:14 (UTC+8)
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.