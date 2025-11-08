Aktuálna dnešná cena Broadcom je 342.84USD. Trhová kapitalizácia AVGOON je 1,118,145.484564554USD. Sledujte aktualizácie cien AVGOON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Broadcom je 342.84USD. Trhová kapitalizácia AVGOON je 1,118,145.484564554USD. Sledujte aktualizácie cien AVGOON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Broadcom (AVGOON) je $ 342.84, s 0.03% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny AVGOON na USD konverzný kurz je $ 342.84 za AVGOON.
Broadcom sa v súčasnosti radí na #2038 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 1.12M, pričom počet coinov v obehu je 3.26K AVGOON. Počas posledných 24 hodín sa AVGOONobchodovalo v rozmedzí od $ 338.34 (low) do $ 360.99 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 390.63879187276996, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 297.29808264469034.
V krátkodobom vývoji sa AVGOON zmenilo o -0.20% za poslednú hodinu a o -7.99% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 58.07K.
Broadcom (AVGOON) informácie o trhu
No.2038
$ 1.12M
$ 1.12M$ 1.12M
$ 58.07K
$ 58.07K$ 58.07K
$ 1.12M
$ 1.12M$ 1.12M
3.26K
3.26K 3.26K
3,261.42073435
3,261.42073435 3,261.42073435
ETH
Aktuálna trhová kapitalizácia Broadcom je $ 1.12M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 58.07K. Počet coinov v obehu AVGOON je 3.26K, pričom celková zásoba je 3261.42073435. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 1.12M.
História cien Broadcom v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 338.34
$ 338.34$ 338.34
24 hod Low
$ 360.99
$ 360.99$ 360.99
24 hod High
$ 338.34
$ 338.34$ 338.34
$ 360.99
$ 360.99$ 360.99
$ 390.63879187276996
$ 390.63879187276996$ 390.63879187276996
$ 297.29808264469034
$ 297.29808264469034$ 297.29808264469034
-0.20%
-0.03%
-7.99%
-7.99%
Broadcom (AVGOON) história cien USD
Sledujte zmeny cien Broadcom za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ -0.1029
-0.03%
30 dní
$ -3.06
-0.89%
60 dní
$ -1.79
-0.52%
90 dní
$ +62.84
+22.44%
Broadcom dnešná zmena ceny
Dnes AVGOON zaznamenal zmenu o $ -0.1029 (-0.03%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Broadcom zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -3.06 (-0.89%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Broadcom zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal AVGOON zmenu o $ -1.79 (-0.52%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Broadcom zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +62.84 (+22.44%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Broadcom (AVGOON)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Broadcom, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Broadcom?
I notice there may be confusion in your question. Broadcom trades under ticker AVGO, not AVGOON, and it's a semiconductor company, not a cryptocurrency.
If you're asking about Broadcom (AVGO) stock price factors:
Key influences include semiconductor demand, data center growth, enterprise spending, 5G adoption, automotive chip needs, supply chain conditions, competition from Intel/AMD, quarterly earnings, revenue guidance, acquisition announcements, and broader tech sector sentiment.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Broadcom?
People want to know Broadcom's stock price today for several key reasons:
Investment decisions - Traders and investors need current pricing to buy, sell, or hold positions effectively.
Portfolio monitoring - Existing shareholders track daily performance to assess their investment value and returns.
Market analysis - The price helps gauge semiconductor sector trends and overall market sentiment.
Trading opportunities - Day traders and swing traders look for price movements to capitalize on short-term gains.
Financial planning - Current valuation assists in making informed decisions about position sizing and risk management.
Note: AVGOON appears to be an incorrect ticker symbol for Broadcom, which typically trades as AVGO.
Cenové predikcie pre Broadcom
Cenová predikcia Broadcom (AVGOON) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena AVGOON v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Broadcom (AVGOON) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Broadcom mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Broadcom v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku AVGOON cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Broadcom Cenové predikcie.
O Broadcom
AVGOON is a digital asset that operates within the blockchain ecosystem. It is designed to facilitate transactions and interactions within its native platform, serving as the primary medium of exchange. The general purpose of AVGOON is to enable seamless, secure, and efficient transactions, contributing to the broader goal of enhancing the functionality and accessibility of decentralized finance (DeFi). Its consensus mechanism and supply model, while not explicitly defined, are designed to maintain the integrity and stability of the asset. AVGOON's typical uses include facilitating transactions, participating in platform governance, and incentivizing user engagement within its ecosystem. As a crypto asset, AVGOON plays a crucial role in the expanding landscape of digital currencies and blockchain technology.
AVGOON is a digital asset that operates within the blockchain ecosystem. It is designed to facilitate transactions and interactions within its native platform, serving as the primary medium of exchange. The general purpose of AVGOON is to enable seamless, secure, and efficient transactions, contributing to the broader goal of enhancing the functionality and accessibility of decentralized finance (DeFi). Its consensus mechanism and supply model, while not explicitly defined, are designed to maintain the integrity and stability of the asset. AVGOON's typical uses include facilitating transactions, participating in platform governance, and incentivizing user engagement within its ecosystem. As a crypto asset, AVGOON plays a crucial role in the expanding landscape of digital currencies and blockchain technology.
Ako nakupovať a investovať Broadcom
Ste pripravení začať s Broadcom? Nákup AVGOON na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Broadcom. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Broadcom (AVGOON) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 3.26K tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Broadcom sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Broadcom
Vlastníctvo Broadcom vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Ak by hodnota Broadcom rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Broadcom podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíBroadcom?
Dnešná cena Broadcom je $ 342.84. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Broadcom stále dobrou investíciou?
Broadcom zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do AVGOON, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Broadcom?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Broadcom v hodnote $ 58.07K.
Aká je aktuálna cena Broadcom?
Živá cena AVGOON sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Broadcom vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena AVGOON, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Broadcom?
Cenu AVGOON ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,820.26
+2.00%
ETH
3,426.31
+3.90%
SOL
162.88
+4.80%
COAI
1.1981
+9.64%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre AVGOON na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár AVGOON/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Broadcom pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Broadcom v tomto roku?
Cena Broadcom by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Broadcom (AVGOON).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:24:07 (UTC+8)
Broadcom (AVGOON) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.