Aktuálna dnešná cena Broadcom je 342.84USD. Trhová kapitalizácia AVGOON je 1,118,145.484564554USD. Sledujte aktualizácie cien AVGOON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o AVGOON

AVGOON informácie o cene

Čo je AVGOON

AVGOON oficiálna webová stránka

AVGOON tokenomika

AVGOON predpoveď cien

AVGOON história

AVGOON Sprievodca nákupom

Broadcom Logo

Broadcom kurz (AVGOON)

1 AVGOON na USD aktuálnu cenu:

$342.84
-0.03%1D
USD
Broadcom (AVGOON) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:24:07 (UTC+8)

Dnešná cena Broadcom

Aktuálna dnešná cena Broadcom (AVGOON) je $ 342.84, s 0.03% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny AVGOON na USD konverzný kurz je $ 342.84 za AVGOON.

Broadcom sa v súčasnosti radí na #2038 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 1.12M, pričom počet coinov v obehu je 3.26K AVGOON. Počas posledných 24 hodín sa AVGOONobchodovalo v rozmedzí od $ 338.34 (low) do $ 360.99 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 390.63879187276996, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 297.29808264469034.

V krátkodobom vývoji sa AVGOON zmenilo o -0.20% za poslednú hodinu a o -7.99% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 58.07K.

Broadcom (AVGOON) informácie o trhu

No.2038

$ 1.12M
$ 58.07K
$ 1.12M
3.26K
3,261.42073435
ETH

Aktuálna trhová kapitalizácia Broadcom je $ 1.12M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 58.07K. Počet coinov v obehu AVGOON je 3.26K, pričom celková zásoba je 3261.42073435. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 1.12M.

História cien Broadcom v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 338.34
24 hod Low
$ 360.99
24 hod High

$ 338.34
$ 360.99
$ 390.63879187276996
$ 297.29808264469034
-0.20%

-0.03%

-7.99%

-7.99%

Broadcom (AVGOON) história cien USD

Sledujte zmeny cien Broadcom za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.1029-0.03%
30 dní$ -3.06-0.89%
60 dní$ -1.79-0.52%
90 dní$ +62.84+22.44%
Broadcom dnešná zmena ceny

Dnes AVGOON zaznamenal zmenu o $ -0.1029 (-0.03%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Broadcom zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -3.06 (-0.89%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Broadcom zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal AVGOON zmenu o $ -1.79 (-0.52%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Broadcom zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +62.84 (+22.44%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Broadcom (AVGOON)?

Pozrite si Broadcomstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Broadcom

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Broadcom, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Broadcom?

I notice there may be confusion in your question. Broadcom trades under ticker AVGO, not AVGOON, and it's a semiconductor company, not a cryptocurrency.

If you're asking about Broadcom (AVGO) stock price factors:

Key influences include semiconductor demand, data center growth, enterprise spending, 5G adoption, automotive chip needs, supply chain conditions, competition from Intel/AMD, quarterly earnings, revenue guidance, acquisition announcements, and broader tech sector sentiment.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Broadcom?

People want to know Broadcom's stock price today for several key reasons:

Investment decisions - Traders and investors need current pricing to buy, sell, or hold positions effectively.

Portfolio monitoring - Existing shareholders track daily performance to assess their investment value and returns.

Market analysis - The price helps gauge semiconductor sector trends and overall market sentiment.

Trading opportunities - Day traders and swing traders look for price movements to capitalize on short-term gains.

Financial planning - Current valuation assists in making informed decisions about position sizing and risk management.

Note: AVGOON appears to be an incorrect ticker symbol for Broadcom, which typically trades as AVGO.

Cenové predikcie pre Broadcom

Cenová predikcia Broadcom (AVGOON) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena AVGOON v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Broadcom (AVGOON) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Broadcom mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Broadcom v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku AVGOON cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Broadcom Cenové predikcie.

O Broadcom

AVGOON is a digital asset that operates within the blockchain ecosystem. It is designed to facilitate transactions and interactions within its native platform, serving as the primary medium of exchange. The general purpose of AVGOON is to enable seamless, secure, and efficient transactions, contributing to the broader goal of enhancing the functionality and accessibility of decentralized finance (DeFi). Its consensus mechanism and supply model, while not explicitly defined, are designed to maintain the integrity and stability of the asset. AVGOON's typical uses include facilitating transactions, participating in platform governance, and incentivizing user engagement within its ecosystem. As a crypto asset, AVGOON plays a crucial role in the expanding landscape of digital currencies and blockchain technology.

Ako nakupovať a investovať Broadcom

Ste pripravení začať s Broadcom? Nákup AVGOON na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Broadcom. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Broadcom (AVGOON) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 3.26K tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Broadcom sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Broadcom (AVGOON)

Čo môžete urobiť s Broadcom

Vlastníctvo Broadcom vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Broadcom (AVGOON) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Broadcom (AVGOON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Broadcom Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Broadcom zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Oficiálna Broadcom webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Broadcom

Akú hodnotu bude mať 1 Broadcom v roku 2030?
Ak by hodnota Broadcom rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Broadcom podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:24:07 (UTC+8)

Broadcom (AVGOON) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Pozrite si viac informácií o Broadcom

AVGOON USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície AVGOON s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s AVGOON USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Broadcom (AVGOON) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Broadcom a obchodujte priamo.

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.18
$22.18$22.18

+121.80%

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00007761
$0.00007761$0.00007761

+1,452.20%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009931
$0.009931$0.009931

+148.27%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000010761
$0.000010761$0.000010761

+79.35%

Flux

Flux

FLUX

$0.18279
$0.18279$0.18279

+67.19%

Filecoin

Filecoin

FIL

$3.381
$3.381$3.381

+34.75%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

