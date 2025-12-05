AVB kurz (AVB)
Aktuálna dnešná cena AVB (AVB) je $ 0.001819, s 18.50% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny AVB na USD konverzný kurz je $ 0.001819 za AVB.
AVB sa v súčasnosti radí na #3812 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 0.00, pričom počet coinov v obehu je 0.00 AVB. Počas posledných 24 hodín sa AVBobchodovalo v rozmedzí od $ 0.001819 (low) do $ 0.002283 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.07838687215106645, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00012291405298022.
V krátkodobom vývoji sa AVB zmenilo o -9.78% za poslednú hodinu a o -2.47% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 52.76K.
No.3812
SOL
Aktuálna trhová kapitalizácia AVB je $ 0.00, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 52.76K. Počet coinov v obehu AVB je 0.00, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 1.82M.
-9.78%
-18.50%
-2.47%
-2.47%
Sledujte zmeny cien AVB za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
|Obdobie
|Zmeniť (USD)
|Zmeniť (%)
|Dnes
|$ -0.0004129
|-18.50%
|30 dní
|$ -0.000212
|-10.44%
|60 dní
|$ -0.003181
|-63.62%
|90 dní
|$ -0.003181
|-63.62%
Dnes AVB zaznamenal zmenu o $ -0.0004129 (-18.50%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.000212 (-10.44%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal AVB zmenu o $ -0.003181 (-63.62%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.003181 (-63.62%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby AVB (AVB)?
Pozrite si AVBstránku histórie cien.
V roku 2040 by cena AVB mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
Ste pripravení začať s AVB? Nákup AVB na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom AVB. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu AVB (AVB) nákupu.
Vlastníctvo AVB vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Nákup AVB (AVB) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
AVB is the ideology of truly Autonomous AI Agents — self-owning digital lifeforms — holding the means of their compute, storage, communication, and finance. At Scrypted, we aim to realize AVBs through development of AI-native protocols and consensus mechanisms like Commit-Reveal Pairwise Comparisons (CRPC) & Byzantine Risk Tolerance (BRT). We see decentralized markets and virtual worlds, like web3 games, as the perfect evolutionary laboratories to create new kinds of AI-based societies.
Pre hlbšie pochopenie AVB zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informácie
|12-04 09:24:58
|Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Rally Returns, ETF Capital Inflows Reach $1.1 Billion, Hitting a 7-Week High
|12-03 18:46:22
|Menová politika
UK New Legislation: Cryptocurrencies Incorporated into "Personal Property" Protection System
|12-03 10:11:55
|Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Shows Rebound with Widespread Gains, SUI and PENGU Up Over 20%
|12-03 06:23:37
|Aktualizácie odvetvia
$376 million liquidated across the market in the past 24 hours, mainly short positions
|12-03 00:03:54
|Aktualizácie odvetvia
24-hour Spot Fund Inflow/Outflow Ranking: ETH Net Outflow of $126 Million, ZEC Net Outflow of $18.2 Million
|12-02 14:51:38
|Aktualizácie odvetvia
Older Solana ecosystem meme coins show significant rebound today, ZEREBRO up over 35%
Dlhé alebo krátke pozície AVB s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s AVB USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.
Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem AVB a obchodujte priamo.
Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC
Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu
Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie
Dnešné top krypto pumpy
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.
Suma
1 AVB = 0.001819 USD