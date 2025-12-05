BurzaDEX+
Gold Bar & BTC Giveaway2000g
Aktuálna dnešná cena AVB je 0.001819USD. Trhová kapitalizácia AVB je 0USD. Sledujte aktualizácie cien AVB v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o AVB

AVB informácie o cene

Čo je AVB

AVB oficiálna webová stránka

AVB tokenomika

AVB predpoveď cien

AVB história

AVB Sprievodca nákupom

AVB-na-fiat prevodník mien

AVB spot

AVB USDT-M futures

AVB Logo

AVB kurz (AVB)

1 AVB na USD aktuálnu cenu:

$0.001819
-18.50%1D
USD
AVB (AVB) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-12-05 16:08:59 (UTC+8)

Dnešná cena AVB

Aktuálna dnešná cena AVB (AVB) je $ 0.001819, s 18.50% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny AVB na USD konverzný kurz je $ 0.001819 za AVB.

AVB sa v súčasnosti radí na #3812 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 0.00, pričom počet coinov v obehu je 0.00 AVB. Počas posledných 24 hodín sa AVBobchodovalo v rozmedzí od $ 0.001819 (low) do $ 0.002283 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.07838687215106645, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00012291405298022.

V krátkodobom vývoji sa AVB zmenilo o -9.78% za poslednú hodinu a o -2.47% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 52.76K.

AVB (AVB) informácie o trhu

No.3812

$ 0.00
$ 52.76K
$ 1.82M
0.00
1,000,000,000
SOL

Aktuálna trhová kapitalizácia AVB je $ 0.00, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 52.76K. Počet coinov v obehu AVB je 0.00, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 1.82M.

História cien AVB v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.001819
24 hod Low
$ 0.002283
24 hod High

$ 0.001819
$ 0.002283
$ 0.07838687215106645
$ 0.00012291405298022
-9.78%

-18.50%

-2.47%

-2.47%

AVB (AVB) história cien USD

Sledujte zmeny cien AVB za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.0004129-18.50%
30 dní$ -0.000212-10.44%
60 dní$ -0.003181-63.62%
90 dní$ -0.003181-63.62%
AVB dnešná zmena ceny

Dnes AVB zaznamenal zmenu o $ -0.0004129 (-18.50%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

AVB zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.000212 (-10.44%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

AVB zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal AVB zmenu o $ -0.003181 (-63.62%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

AVB zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.003181 (-63.62%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby AVB (AVB)?

Pozrite si AVBstránku histórie cien.

Cenové predikcie pre AVB

Cenová predikcia AVB (AVB) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena AVB v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia AVB (AVB) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena AVB mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Čo je AVB (AVB)

AVB is the ideology of truly Autonomous AI Agents — self-owning digital lifeforms — holding the means of their compute, storage, communication, and finance. At Scrypted, we aim to realize AVBs through development of AI-native protocols and consensus mechanisms like Commit-Reveal Pairwise Comparisons (CRPC) & Byzantine Risk Tolerance (BRT). We see decentralized markets and virtual worlds, like web3 games, as the perfect evolutionary laboratories to create new kinds of AI-based societies.

AVB Zdroj

Pre hlbšie pochopenie AVB zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Oficiálna AVB webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o AVB

Akú hodnotu bude mať 1 AVB v roku 2030?
Ak by hodnota AVB rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do AVB podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-12-05 16:08:59 (UTC+8)

AVB (AVB) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
12-04 09:24:58Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Rally Returns, ETF Capital Inflows Reach $1.1 Billion, Hitting a 7-Week High
12-03 18:46:22Menová politika
UK New Legislation: Cryptocurrencies Incorporated into "Personal Property" Protection System
12-03 10:11:55Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Shows Rebound with Widespread Gains, SUI and PENGU Up Over 20%
12-03 06:23:37Aktualizácie odvetvia
$376 million liquidated across the market in the past 24 hours, mainly short positions
12-03 00:03:54Aktualizácie odvetvia
24-hour Spot Fund Inflow/Outflow Ranking: ETH Net Outflow of $126 Million, ZEC Net Outflow of $18.2 Million
12-02 14:51:38Aktualizácie odvetvia
Older Solana ecosystem meme coins show significant rebound today, ZEREBRO up over 35%

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Pozrite si viac informácií o AVB

AVB USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície AVB s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s AVB USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s AVB (AVB) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem AVB a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
AVB/USDT
$0.001819
$0.001819
-18.68%
0.00% (USDT)

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

$0.0000

$0.0000

$0.0000000

$0.0000

$6.000

$0.0000000000005000

$0.0470

$0.000000307

$2.67351

$0.66095

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

AVB-na-USD kalkulačka

Suma

AVB
AVB
USD
USD

1 AVB = 0.001819 USD