Autonomi (AUTONOMI) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Autonomi (AUTONOMI) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-26 04:28:54 (UTC+8)
USD

Autonomi (AUTONOMI) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Autonomi (AUTONOMI) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 3.61M
$ 3.61M
Celková ponuka:
$ 1.20B
$ 1.20B
Počet coinov v obehu:
$ 136.64M
$ 136.64M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 31.74M
$ 31.74M
Historické maximum:
$ 0.452
$ 0.452
Historické minimum:
$ 0.026325616441478544
$ 0.026325616441478544
Aktuálna cena:
$ 0.02645
$ 0.02645

Autonomi (AUTONOMI) informácie

ANT is an utility token that grants holders access to the services of the Autonomi Network. Autonomi is a decentralized, autonomous network running on everyday devices, offering self-encryption, quantum-safe security, and network lifetime storage. Autonomi combines the spare capacity of connected devices—from old consumer PCs on desks and small devices like Raspberry Pis to leftover racks in a data center—to create a new form of globally accessible infrastructure that can be utilized by anyone. Autonomi enables users to securely store data, communicate, access knowledge, build businesses, run services, and create new futures without the intervention of middlemen or gatekeepers.

Oficiálna webová stránka:
https://autonomi.com
Biela kniha:
https://withautonomi.notion.site/autonomi-white-paper
Prieskumník blokov:
https://arbiscan.io/token/0xa78d8321b20c4ef90ecd72f2588aa985a4bdb684

Autonomi (AUTONOMI) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Autonomi (AUTONOMI) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet AUTONOMI tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu AUTONOMI tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili AUTONOMI tokenomiku, preskúmajte cenu AUTONOMI tokenu naživo!

