Autonomi (AUTONOMI) tokenomika
Autonomi (AUTONOMI) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Autonomi (AUTONOMI) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Autonomi (AUTONOMI) informácie
ANT is an utility token that grants holders access to the services of the Autonomi Network. Autonomi is a decentralized, autonomous network running on everyday devices, offering self-encryption, quantum-safe security, and network lifetime storage. Autonomi combines the spare capacity of connected devices—from old consumer PCs on desks and small devices like Raspberry Pis to leftover racks in a data center—to create a new form of globally accessible infrastructure that can be utilized by anyone. Autonomi enables users to securely store data, communicate, access knowledge, build businesses, run services, and create new futures without the intervention of middlemen or gatekeepers.
Autonomi (AUTONOMI) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Autonomi (AUTONOMI) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet AUTONOMI tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu AUTONOMI tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili AUTONOMI tokenomiku, preskúmajte cenu AUTONOMI tokenu naživo!
Ako kúpiť AUTONOMI
Máte záujem pridať Autonomi (AUTONOMI) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu AUTONOMI vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.
Autonomi (AUTONOMI) história cien
Analýza histórie cien AUTONOMI pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.
AUTONOMI cenová predikcia
Chcete vedieť, kam AUTONOMI asi smeruje? Naša AUTONOMI stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Prečo by ste si mali vybrať MEXC?
MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov
Kúpte Autonomi (AUTONOMI)
Suma
1 AUTONOMI = 0.02645 USD
Obchodujte Autonomi (AUTONOMI)
HOT
Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu
Najvyšší objem
Kryptomeny s najvyšším objemom obchodovania
Novo pridané
Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie
Top ziskové kryptomeny
24 h top ziskové kryptomeny, na ktoré by si mal dať pozor každý obchodník