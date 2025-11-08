Aktuálna dnešná cena Autonomi je 0.02889USD. Trhová kapitalizácia AUTONOMI je 3,947,669.28315USD. Sledujte aktualizácie cien AUTONOMI v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Autonomi je 0.02889USD. Trhová kapitalizácia AUTONOMI je 3,947,669.28315USD. Sledujte aktualizácie cien AUTONOMI v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Autonomi sa v súčasnosti radí na #1500 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 3.95M, pričom počet coinov v obehu je 136.64M AUTONOMI. Počas posledných 24 hodín sa AUTONOMIobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0278 (low) do $ 0.02891 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.35756319057761676, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.027318315086072017.
V krátkodobom vývoji sa AUTONOMI zmenilo o 0.00% za poslednú hodinu a o -19.98% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 89.28K.
Autonomi (AUTONOMI) informácie o trhu
No.1500
$ 3.95M
$ 89.28K
$ 34.67M
136.64M
1,200,000,000
ARB
Aktuálna trhová kapitalizácia Autonomi je $ 3.95M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 89.28K. Počet coinov v obehu AUTONOMI je 136.64M, pričom celková zásoba je 1200000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 34.67M.
História cien Autonomi v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0278
24 hod Low
$ 0.02891
24 hod High
$ 0.0278
$ 0.02891
$ 0.35756319057761676
$ 0.027318315086072017
0.00%
+0.76%
-19.98%
-19.98%
Autonomi (AUTONOMI) história cien USD
Sledujte zmeny cien Autonomi za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.0002179
+0.76%
30 dní
$ -0.01876
-39.38%
60 dní
$ -0.02863
-49.78%
90 dní
$ -0.02071
-41.76%
Autonomi dnešná zmena ceny
Dnes AUTONOMI zaznamenal zmenu o $ +0.0002179 (+0.76%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Autonomi zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.01876 (-39.38%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Autonomi zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal AUTONOMI zmenu o $ -0.02863 (-49.78%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Autonomi zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.02071 (-41.76%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Autonomi (AUTONOMI)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Autonomi, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Autonomi?
Several key factors influence Autonomi (AUTONOMI) token prices:
Supply and Demand: Token circulation, staking rates, and user adoption directly impact price through basic market mechanics.
Network Usage: Higher demand for Autonomi's decentralized storage and data services increases token utility and value.
Technology Development: Platform updates, security improvements, and new features affect investor confidence.
Competition: Performance relative to other decentralized storage projects like Filecoin or Storj affects market positioning.
Partnerships: Strategic alliances and enterprise adoption announcements can drive price movements.
Regulatory Environment: Government policies on cryptocurrencies and data storage regulations impact long-term prospects.
Token Economics: Staking rewards, burn mechanisms, and inflation rates affect supply dynamics and holder incentives.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Autonomi?
People want to know Autonomi (AUTONOMI) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.
Cenové predikcie pre Autonomi
Cenová predikcia Autonomi (AUTONOMI) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena AUTONOMI v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Autonomi (AUTONOMI) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Autonomi mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Autonomi v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku AUTONOMI cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Autonomi Cenové predikcie.
O Autonomi
AUTONOMI is a blockchain-based platform designed to provide IoT (Internet of Things) devices with a secure and scalable solution for identity verification and transactions. The platform uses the Ethereum blockchain and leverages smart contracts to automate the process of device registration, authentication, and coordination. AUTONOMI's primary role is to ensure the security and integrity of the vast number of IoT devices, enabling them to interact with each other in a trusted environment. This is achieved through the use of the AUTONOMI token, which is used as a means of exchange within the ecosystem, facilitating transactions and incentivizing device behavior. The platform's design allows for a wide range of use cases, including supply chain management, energy grid management, and autonomous vehicles.
Ako nakupovať a investovať Autonomi
Ste pripravení začať s Autonomi? Nákup AUTONOMI na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Autonomi. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Autonomi (AUTONOMI) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 136.64M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Autonomi sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Autonomi
Vlastníctvo Autonomi vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC
Nákup Autonomi (AUTONOMI) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je Autonomi (AUTONOMI)
ANT is an utility token that grants holders access to the services of the Autonomi Network. Autonomi is a decentralized, autonomous network running on everyday devices, offering self-encryption, quantum-safe security, and network lifetime storage. Autonomi combines the spare capacity of connected devices—from old consumer PCs on desks and small devices like Raspberry Pis to leftover racks in a data center—to create a new form of globally accessible infrastructure that can be utilized by anyone. Autonomi enables users to securely store data, communicate, access knowledge, build businesses, run services, and create new futures without the intervention of middlemen or gatekeepers.
Autonomi Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Autonomi zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota Autonomi rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Autonomi podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíAutonomi?
Dnešná cena Autonomi je $ 0.02889. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Autonomi stále dobrou investíciou?
Autonomi zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do AUTONOMI, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Autonomi?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Autonomi v hodnote $ 89.28K.
Aká je aktuálna cena Autonomi?
Živá cena AUTONOMI sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Autonomi vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena AUTONOMI, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Autonomi?
Cenu AUTONOMI ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,820.26
+2.00%
ETH
3,426.31
+3.90%
SOL
162.88
+4.80%
COAI
1.1981
+9.64%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre AUTONOMI na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár AUTONOMI/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Autonomi pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Autonomi v tomto roku?
Cena Autonomi by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Autonomi (AUTONOMI).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:24:00 (UTC+8)
