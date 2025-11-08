BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Autonomi je 0.02889USD. Trhová kapitalizácia AUTONOMI je 3,947,669.28315USD. Sledujte aktualizácie cien AUTONOMI v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Autonomi Logo

Autonomi kurz (AUTONOMI)

1 AUTONOMI na USD aktuálnu cenu:

$0.02889
+0.76%1D
Autonomi (AUTONOMI) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:24:00 (UTC+8)

Dnešná cena Autonomi

Aktuálna dnešná cena Autonomi (AUTONOMI) je $ 0.02889, s 0.76% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny AUTONOMI na USD konverzný kurz je $ 0.02889 za AUTONOMI.

Autonomi sa v súčasnosti radí na #1500 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 3.95M, pričom počet coinov v obehu je 136.64M AUTONOMI. Počas posledných 24 hodín sa AUTONOMIobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0278 (low) do $ 0.02891 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.35756319057761676, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.027318315086072017.

V krátkodobom vývoji sa AUTONOMI zmenilo o 0.00% za poslednú hodinu a o -19.98% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 89.28K.

Autonomi (AUTONOMI) informácie o trhu

No.1500

$ 3.95M
$ 89.28K
$ 34.67M
136.64M
1,200,000,000
ARB

Aktuálna trhová kapitalizácia Autonomi je $ 3.95M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 89.28K. Počet coinov v obehu AUTONOMI je 136.64M, pričom celková zásoba je 1200000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 34.67M.

História cien Autonomi v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0278
24 hod Low
$ 0.02891
24 hod High

$ 0.0278
$ 0.02891
$ 0.35756319057761676
$ 0.027318315086072017
0.00%

+0.76%

-19.98%

-19.98%

Autonomi (AUTONOMI) história cien USD

Sledujte zmeny cien Autonomi za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.0002179+0.76%
30 dní$ -0.01876-39.38%
60 dní$ -0.02863-49.78%
90 dní$ -0.02071-41.76%
Autonomi dnešná zmena ceny

Dnes AUTONOMI zaznamenal zmenu o $ +0.0002179 (+0.76%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Autonomi zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.01876 (-39.38%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Autonomi zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal AUTONOMI zmenu o $ -0.02863 (-49.78%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Autonomi zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.02071 (-41.76%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Autonomi (AUTONOMI)?

Pozrite si Autonomistránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Autonomi

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Autonomi, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Autonomi?

Several key factors influence Autonomi (AUTONOMI) token prices:

Supply and Demand: Token circulation, staking rates, and user adoption directly impact price through basic market mechanics.

Network Usage: Higher demand for Autonomi's decentralized storage and data services increases token utility and value.

Technology Development: Platform updates, security improvements, and new features affect investor confidence.

Market Sentiment: Overall cryptocurrency market trends, Bitcoin performance, and investor risk appetite influence AUTONOMI prices.

Competition: Performance relative to other decentralized storage projects like Filecoin or Storj affects market positioning.

Partnerships: Strategic alliances and enterprise adoption announcements can drive price movements.

Regulatory Environment: Government policies on cryptocurrencies and data storage regulations impact long-term prospects.

Token Economics: Staking rewards, burn mechanisms, and inflation rates affect supply dynamics and holder incentives.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Autonomi?

People want to know Autonomi (AUTONOMI) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.

Cenové predikcie pre Autonomi

Cenová predikcia Autonomi (AUTONOMI) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena AUTONOMI v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Autonomi (AUTONOMI) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Autonomi mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Autonomi v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku AUTONOMI cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Autonomi Cenové predikcie.

O Autonomi

AUTONOMI is a blockchain-based platform designed to provide IoT (Internet of Things) devices with a secure and scalable solution for identity verification and transactions. The platform uses the Ethereum blockchain and leverages smart contracts to automate the process of device registration, authentication, and coordination. AUTONOMI's primary role is to ensure the security and integrity of the vast number of IoT devices, enabling them to interact with each other in a trusted environment. This is achieved through the use of the AUTONOMI token, which is used as a means of exchange within the ecosystem, facilitating transactions and incentivizing device behavior. The platform's design allows for a wide range of use cases, including supply chain management, energy grid management, and autonomous vehicles.

Ako nakupovať a investovať Autonomi

Ste pripravení začať s Autonomi? Nákup AUTONOMI na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Autonomi. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Autonomi (AUTONOMI) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 136.64M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Autonomi sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Autonomi (AUTONOMI)

Čo môžete urobiť s Autonomi

Vlastníctvo Autonomi vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Autonomi (AUTONOMI) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Čo je Autonomi (AUTONOMI)

ANT is an utility token that grants holders access to the services of the Autonomi Network. Autonomi is a decentralized, autonomous network running on everyday devices, offering self-encryption, quantum-safe security, and network lifetime storage. Autonomi combines the spare capacity of connected devices—from old consumer PCs on desks and small devices like Raspberry Pis to leftover racks in a data center—to create a new form of globally accessible infrastructure that can be utilized by anyone. Autonomi enables users to securely store data, communicate, access knowledge, build businesses, run services, and create new futures without the intervention of middlemen or gatekeepers.

Autonomi Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Autonomi zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Autonomi webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Autonomi

Akú hodnotu bude mať 1 Autonomi v roku 2030?
Ak by hodnota Autonomi rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Autonomi podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Autonomi (AUTONOMI) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

AUTONOMI USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície AUTONOMI s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s AUTONOMI USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Autonomi (AUTONOMI) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Autonomi a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
AUTONOMI/USDT
$0.02889
$0.02889
+0.83%
0.00% (USDT)

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$22.18

$0.00007761

$0.009931

$0.000010761

$0.18279

$0.18469

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

