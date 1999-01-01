Aura Network (AURA) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Aura Network (AURA) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Aura Network (AURA) informácie

Aura Network is a layer-1, NFT-centric blockchain that focuses on expanding the use of NFTs across various industries. Our vision is to create a one-stop destination for minting, evaluating, querying, and transacting NFTs, to become a pioneer NFT infrastructure for the future.

Oficiálna webová stránka:
https://aura.network/
Biela kniha:
https://docs.aura.network/
Prieskumník blokov:
https://aurascan.io/

Aura Network (AURA) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Aura Network (AURA) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celková ponuka:
$ 516.37M
$ 516.37M$ 516.37M
Počet coinov v obehu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 6.25M
$ 6.25M$ 6.25M
Historické maximum:
$ 0.1999
$ 0.1999$ 0.1999
Historické minimum:
$ 0.003605899566061821
$ 0.003605899566061821$ 0.003605899566061821
Aktuálna cena:
$ 0.006251
$ 0.006251$ 0.006251

Aura Network (AURA) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Aura Network (AURA) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet AURA tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu AURA tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili AURA tokenomiku, preskúmajte cenu AURA tokenu naživo!

Ako kúpiť AURA

Máte záujem pridať Aura Network (AURA) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu AURA vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Aura Network (AURA) história cien

Analýza histórie cien AURA pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

AURA cenová predikcia

Chcete vedieť, kam AURA asi smeruje? Naša AURA stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.