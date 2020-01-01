Advanced (AUC) tokenomika
Advanced (AUC) informácie
Advanced Project connects regulated financial services with the blockchain world, bridging Web 2.0 and Web 3.0 to create seamless, secure, and efficient financial solutions. Our primary focus is integrating blockchain and digital assets into cross-border remittances and everyday payments, especially for the global unbanked population. By offering innovative payment and remittance services, along with public system payment solutions, we empower individuals with limited access to traditional banking to leverage digital assets for fast, secure, and cost-effective transactions.
Advanced (AUC) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Advanced (AUC) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Advanced (AUC) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Advanced (AUC) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet AUC tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu AUC tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili AUC tokenomiku, preskúmajte cenu AUC tokenu naživo!
Ako kúpiť AUC
Máte záujem pridať Advanced (AUC) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu AUC vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.
Advanced (AUC) história cien
Analýza histórie cien AUC pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.
AUC cenová predikcia
Chcete vedieť, kam AUC asi smeruje? Naša AUC stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Prečo by ste si mali vybrať MEXC?
MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
Kúpte Advanced (AUC)
Suma
1 AUC = 0.0001905 USD