Athene Network (ATN) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Athene Network (ATN) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Athene Network (ATN) informácie

Athene Network is a pioneering platform that integrates artificial intelligence (AI) and blockchain technology to drive data innovation and decentralized solutions. Established in 2023, it focuses on creating a multilingual social media data collection network, empowering users worldwide to participate in data mining and AI training through a decentralized approach.

Oficiálna webová stránka:
https://athene.network/
Biela kniha:
https://athene.network/pitch-deck
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0x1c6fded596069ebda2ec079891f10efba2c111aa

Athene Network (ATN) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Athene Network (ATN) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
Celková ponuka:
$ 2.50B
$ 2.50B$ 2.50B
Počet coinov v obehu:
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 51.15K
$ 51.15K$ 51.15K
Historické maximum:
$ 0.5543
$ 0.5543$ 0.5543
Historické minimum:
$ 0.000029153464250268
$ 0.000029153464250268$ 0.000029153464250268
Aktuálna cena:
$ 0.00002046
$ 0.00002046$ 0.00002046

Athene Network (ATN) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Athene Network (ATN) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet ATN tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu ATN tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili ATN tokenomiku, preskúmajte cenu ATN tokenu naživo!

Ako kúpiť ATN

Máte záujem pridať Athene Network (ATN) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu ATN vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Athene Network (ATN) história cien

Analýza histórie cien ATN pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

ATN cenová predikcia

Chcete vedieť, kam ATN asi smeruje? Naša ATN stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.