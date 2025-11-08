Aktuálna dnešná cena Aster Inu je 0.000204USD. Trhová kapitalizácia ASTERINU je 201,959.979526044798USD. Sledujte aktualizácie cien ASTERINU v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Aster Inu je 0.000204USD. Trhová kapitalizácia ASTERINU je 201,959.979526044798USD. Sledujte aktualizácie cien ASTERINU v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Aster Inu (ASTERINU) je $ 0.000204, s 7.36% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny ASTERINU na USD konverzný kurz je $ 0.000204 za ASTERINU.
Aster Inu sa v súčasnosti radí na #2845 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 201.96K, pričom počet coinov v obehu je 990.00M ASTERINU. Počas posledných 24 hodín sa ASTERINUobchodovalo v rozmedzí od $ 0.000185 (low) do $ 0.000212 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.008002267526781424, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.000193753256266716.
V krátkodobom vývoji sa ASTERINU zmenilo o +4.08% za poslednú hodinu a o -20.63% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 3.59K.
Aster Inu (ASTERINU) informácie o trhu
No.2845
$ 201.96K
$ 201.96K$ 201.96K
$ 3.59K
$ 3.59K$ 3.59K
$ 204.00K
$ 204.00K$ 204.00K
990.00M
990.00M 990.00M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
98.99%
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia Aster Inu je $ 201.96K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 3.59K. Počet coinov v obehu ASTERINU je 990.00M, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 204.00K.
História cien Aster Inu v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.000185
$ 0.000185$ 0.000185
24 hod Low
$ 0.000212
$ 0.000212$ 0.000212
24 hod High
$ 0.000185
$ 0.000185$ 0.000185
$ 0.000212
$ 0.000212$ 0.000212
$ 0.008002267526781424
$ 0.008002267526781424$ 0.008002267526781424
$ 0.000193753256266716
$ 0.000193753256266716$ 0.000193753256266716
+4.08%
+7.36%
-20.63%
-20.63%
Aster Inu (ASTERINU) história cien USD
Sledujte zmeny cien Aster Inu za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.00001399
+7.36%
30 dní
$ -0.00093
-82.02%
60 dní
$ -0.001296
-86.40%
90 dní
$ -0.001296
-86.40%
Aster Inu dnešná zmena ceny
Dnes ASTERINU zaznamenal zmenu o $ +0.00001399 (+7.36%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Aster Inu zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.00093 (-82.02%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Aster Inu zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal ASTERINU zmenu o $ -0.001296 (-86.40%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Aster Inu zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.001296 (-86.40%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Aster Inu (ASTERINU)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Aster Inu, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Aster Inu?
Aster Inu (ASTERINU) prices are influenced by several key factors:
Market sentiment and social media hype significantly impact meme coins like ASTERINU. Community engagement, celebrity endorsements, and viral trends can drive rapid price movements.
Trading volume and liquidity affect price stability. Higher volume typically leads to less volatility.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Aster Inu?
People want to know Aster Inu (ASTERINU) price today for several key reasons: to make informed trading decisions, assess their portfolio value, identify buying or selling opportunities, track market trends, and evaluate potential profits or losses. Real-time pricing helps investors time their trades effectively.
Cenové predikcie pre Aster Inu
Cenová predikcia Aster Inu (ASTERINU) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena ASTERINU v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Aster Inu (ASTERINU) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Aster Inu mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Aster Inu v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku ASTERINU cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Aster Inu Cenové predikcie.
O Aster Inu
ASTERINU is a cryptocurrency that operates on the Ethereum platform. It is designed to serve as a decentralized, peer-to-peer digital currency, facilitating transactions across the globe without the need for traditional financial intermediaries. The asset utilizes Ethereum's proven smart contract technology, enabling programmable transactions and applications within its network. ASTERINU's issuance model is based on a deflationary mechanism, where a portion of each transaction is burned, reducing the overall supply over time. This cryptocurrency is typically used within its own ecosystem for various transactions and services, contributing to the broader digital economy.
ASTERINU is a cryptocurrency that operates on the Ethereum platform. It is designed to serve as a decentralized, peer-to-peer digital currency, facilitating transactions across the globe without the need for traditional financial intermediaries. The asset utilizes Ethereum's proven smart contract technology, enabling programmable transactions and applications within its network. ASTERINU's issuance model is based on a deflationary mechanism, where a portion of each transaction is burned, reducing the overall supply over time. This cryptocurrency is typically used within its own ecosystem for various transactions and services, contributing to the broader digital economy.
Ako nakupovať a investovať Aster Inu
Ste pripravení začať s Aster Inu? Nákup ASTERINU na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Aster Inu. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Aster Inu (ASTERINU) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 990.00M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Aster Inu sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Aster Inu
Vlastníctvo Aster Inu vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC
Nákup Aster Inu (ASTERINU) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Ak by hodnota Aster Inu rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Aster Inu podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíAster Inu?
Dnešná cena Aster Inu je $ 0.000204. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Aster Inu stále dobrou investíciou?
Aster Inu zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do ASTERINU, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Aster Inu?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Aster Inu v hodnote $ 3.59K.
Aká je aktuálna cena Aster Inu?
Živá cena ASTERINU sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Aster Inu vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena ASTERINU, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Aster Inu?
Cenu ASTERINU ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,815.45
+1.99%
ETH
3,426.53
+3.91%
SOL
162.93
+4.83%
COAI
1.2
+9.81%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre ASTERINU na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár ASTERINU/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Aster Inu pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Aster Inu v tomto roku?
Cena Aster Inu by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Aster Inu (ASTERINU).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:23:39 (UTC+8)
Aster Inu (ASTERINU) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.