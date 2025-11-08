BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Aster Inu je 0.000204USD. Trhová kapitalizácia ASTERINU je 201,959.979526044798USD. Sledujte aktualizácie cien ASTERINU v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Aster Inu kurz (ASTERINU)

$0.000204
+7.36%1D
+7.36%1D
Aster Inu (ASTERINU) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:23:39 (UTC+8)

Dnešná cena Aster Inu

Aktuálna dnešná cena Aster Inu (ASTERINU) je $ 0.000204, s 7.36% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny ASTERINU na USD konverzný kurz je $ 0.000204 za ASTERINU.

Aster Inu sa v súčasnosti radí na #2845 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 201.96K, pričom počet coinov v obehu je 990.00M ASTERINU. Počas posledných 24 hodín sa ASTERINUobchodovalo v rozmedzí od $ 0.000185 (low) do $ 0.000212 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.008002267526781424, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.000193753256266716.

V krátkodobom vývoji sa ASTERINU zmenilo o +4.08% za poslednú hodinu a o -20.63% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 3.59K.

Aster Inu (ASTERINU) informácie o trhu

No.2845

No.2845

$ 201.96K
$ 201.96K$ 201.96K

$ 3.59K
$ 3.59K$ 3.59K

$ 204.00K
$ 204.00K$ 204.00K

990.00M
990.00M 990.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

98.99%

BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia Aster Inu je $ 201.96K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 3.59K. Počet coinov v obehu ASTERINU je 990.00M, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 204.00K.

História cien Aster Inu v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.000185
$ 0.000185$ 0.000185
24 hod Low
$ 0.000212
$ 0.000212$ 0.000212
24 hod High

$ 0.000185
$ 0.000185$ 0.000185

$ 0.000212
$ 0.000212$ 0.000212

$ 0.008002267526781424
$ 0.008002267526781424$ 0.008002267526781424

$ 0.000193753256266716
$ 0.000193753256266716$ 0.000193753256266716

+4.08%

+7.36%

-20.63%

-20.63%

Aster Inu (ASTERINU) história cien USD

Sledujte zmeny cien Aster Inu za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.00001399+7.36%
30 dní$ -0.00093-82.02%
60 dní$ -0.001296-86.40%
90 dní$ -0.001296-86.40%
Aster Inu dnešná zmena ceny

Dnes ASTERINU zaznamenal zmenu o $ +0.00001399 (+7.36%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Aster Inu zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.00093 (-82.02%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Aster Inu zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal ASTERINU zmenu o $ -0.001296 (-86.40%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Aster Inu zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.001296 (-86.40%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Aster Inu (ASTERINU)?

Pozrite si Aster Inustránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Aster Inu

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Aster Inu, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Aster Inu?

Aster Inu (ASTERINU) prices are influenced by several key factors:

Market sentiment and social media hype significantly impact meme coins like ASTERINU. Community engagement, celebrity endorsements, and viral trends can drive rapid price movements.

Trading volume and liquidity affect price stability. Higher volume typically leads to less volatility.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Aster Inu?

People want to know Aster Inu (ASTERINU) price today for several key reasons: to make informed trading decisions, assess their portfolio value, identify buying or selling opportunities, track market trends, and evaluate potential profits or losses. Real-time pricing helps investors time their trades effectively.

Cenové predikcie pre Aster Inu

Cenová predikcia Aster Inu (ASTERINU) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena ASTERINU v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Aster Inu (ASTERINU) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Aster Inu mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Čo je Aster Inu (ASTERINU)

The community-driven meme token inspired by Aster’s mission of seamless cross-chain connectivity, blending crypto utility with meme culture.

Aster Inu Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Aster Inu zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

