AssetMint (ASSETMINT) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o AssetMint (ASSETMINT) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-26 04:28:33 (UTC+8)
USD

AssetMint (ASSETMINT) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre AssetMint (ASSETMINT) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
--
----
Celková ponuka:
$ 2,100.00T
$ 2,100.00T$ 2,100.00T
Počet coinov v obehu:
--
----
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 9.35M
$ 9.35M$ 9.35M
Historické maximum:
$ 0.1692
$ 0.1692$ 0.1692
Historické minimum:
--
----
Aktuálna cena:
$ 0.000000004452
$ 0.000000004452$ 0.000000004452

AssetMint (ASSETMINT) informácie

AssetMint is an RWA tokenization and compliance infrastructure platform. It provides an execution layer for asset mapping logic, liquidity construction, regulatory routing, and DAO governance for real-world assets such as real estate, credit, intellectual property, and revenue streams. The system integrates programmable compliance and two-tier liquidity (AMM + professional execution) to support multiple asset types across jurisdictions.

Oficiálna webová stránka:
https://assetmint.pro/
Biela kniha:
https://assetmint.pro/Whitepaper.html
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0x1C5AeF2A6fd93a5018C94362087A9F679663aAfF

AssetMint (ASSETMINT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky AssetMint (ASSETMINT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet ASSETMINT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu ASSETMINT tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili ASSETMINT tokenomiku, preskúmajte cenu ASSETMINT tokenu naživo!

AssetMint (ASSETMINT) história cien

Analýza histórie cien ASSETMINT pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

ASSETMINT cenová predikcia

Chcete vedieť, kam ASSETMINT asi smeruje? Naša ASSETMINT stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

