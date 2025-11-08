Aktuálna dnešná cena AssetMint je 0.000000011672USD. Trhová kapitalizácia ASSETMINT je --USD. Sledujte aktualizácie cien ASSETMINT v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena AssetMint je 0.000000011672USD. Trhová kapitalizácia ASSETMINT je --USD. Sledujte aktualizácie cien ASSETMINT v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena AssetMint (ASSETMINT) je $ 0.000000011672, s 3.24% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny ASSETMINT na USD konverzný kurz je $ 0.000000011672 za ASSETMINT.
AssetMint sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- ASSETMINT. Počas posledných 24 hodín sa ASSETMINTobchodovalo v rozmedzí od $ 0.000000011214 (low) do $ 0.00000001501 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa ASSETMINT zmenilo o -0.67% za poslednú hodinu a o -49.74% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 101.86K.
AssetMint (ASSETMINT) informácie o trhu
$ 101.86K
$ 24.51M
--
2,100,000,000,000,000
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia AssetMint je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 101.86K. Počet coinov v obehu ASSETMINT je --, pričom celková zásoba je 2100000000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 24.51M.
História cien AssetMint v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
24 hod Low
24 hod High
--
--
-0.67%
+3.24%
-49.74%
-49.74%
AssetMint (ASSETMINT) história cien USD
Sledujte zmeny cien AssetMint za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.00000000036787
+3.24%
30 dní
$ -0.000000249328
-95.53%
60 dní
$ -0.000000138328
-92.22%
90 dní
$ -0.000162988328
-100.00%
AssetMint dnešná zmena ceny
Dnes ASSETMINT zaznamenal zmenu o $ +0.00000000036787 (+3.24%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
AssetMint zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.000000249328 (-95.53%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
AssetMint zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal ASSETMINT zmenu o $ -0.000000138328 (-92.22%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
AssetMint zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.000162988328 (-100.00%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby AssetMint (ASSETMINT)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby AssetMint, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny AssetMint?
AssetMint (ASSETMINT) prices are influenced by several key factors:
Market demand and supply dynamics, trading volume on exchanges, overall cryptocurrency market sentiment, Bitcoin price movements, project development updates, partnerships and collaborations, regulatory news affecting crypto markets, investor speculation, liquidity levels, and broader economic conditions. Technical analysis patterns and social media sentiment also impact short-term price fluctuations.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu AssetMint?
People want to know AssetMint price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.
Cenové predikcie pre AssetMint
Cenová predikcia AssetMint (ASSETMINT) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena ASSETMINT v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia AssetMint (ASSETMINT) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena AssetMint mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne AssetMint v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku ASSETMINT cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na AssetMint Cenové predikcie.
O AssetMint
ASSETMINT is a cryptocurrency that functions within a decentralized finance (DeFi) ecosystem. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, with a focus on providing a platform for asset minting and management. ASSETMINT operates on a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. The asset's issuance model is designed to be deflationary, with a fixed supply and a burn mechanism to reduce the circulating supply over time. Typical uses of ASSETMINT include the creation and management of digital assets, facilitating transactions within its ecosystem, and participating in the platform's governance.
Čo je AssetMint (ASSETMINT)
AssetMint is an RWA tokenization and compliance infrastructure platform. It provides an execution layer for asset mapping logic, liquidity construction, regulatory routing, and DAO governance for real-world assets such as real estate, credit, intellectual property, and revenue streams. The system integrates programmable compliance and two-tier liquidity (AMM + professional execution) to support multiple asset types across jurisdictions.
AssetMint Zdroj
Pre hlbšie pochopenie AssetMint zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota AssetMint rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do AssetMint podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíAssetMint?
Dnešná cena AssetMint je $ 0.000000011672. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je AssetMint stále dobrou investíciou?
AssetMint zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do ASSETMINT, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s AssetMint?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo AssetMint v hodnote $ 101.86K.
Aká je aktuálna cena AssetMint?
Živá cena ASSETMINT sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu AssetMint vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena ASSETMINT, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu AssetMint?
Cenu ASSETMINT ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,799.91
+1.98%
ETH
3,426.2
+3.90%
SOL
162.89
+4.81%
COAI
1.1926
+9.14%
USDC
1.0004
-0.01%
Zvýši sa cena AssetMint v tomto roku?
Cena AssetMint by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu AssetMint (ASSETMINT).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:23:25 (UTC+8)
AssetMint (ASSETMINT) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
