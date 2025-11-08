BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena AssetMint je 0.000000011672USD. Trhová kapitalizácia ASSETMINT je --USD. Sledujte aktualizácie cien ASSETMINT v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

AssetMint Logo

AssetMint kurz (ASSETMINT)

1 ASSETMINT na USD aktuálnu cenu:

+3.24%1D
AssetMint (ASSETMINT) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:23:25 (UTC+8)

Dnešná cena AssetMint

Aktuálna dnešná cena AssetMint (ASSETMINT) je $ 0.000000011672, s 3.24% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny ASSETMINT na USD konverzný kurz je $ 0.000000011672 za ASSETMINT.

AssetMint sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- ASSETMINT. Počas posledných 24 hodín sa ASSETMINTobchodovalo v rozmedzí od $ 0.000000011214 (low) do $ 0.00000001501 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa ASSETMINT zmenilo o -0.67% za poslednú hodinu a o -49.74% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 101.86K.

AssetMint (ASSETMINT) informácie o trhu

BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia AssetMint je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 101.86K. Počet coinov v obehu ASSETMINT je --, pričom celková zásoba je 2100000000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 24.51M.

História cien AssetMint v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
24 hod Low
24 hod High

-0.67%

+3.24%

-49.74%

-49.74%

AssetMint (ASSETMINT) história cien USD

Sledujte zmeny cien AssetMint za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.00000000036787+3.24%
30 dní$ -0.000000249328-95.53%
60 dní$ -0.000000138328-92.22%
90 dní$ -0.000162988328-100.00%
AssetMint dnešná zmena ceny

Dnes ASSETMINT zaznamenal zmenu o $ +0.00000000036787 (+3.24%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

AssetMint zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.000000249328 (-95.53%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

AssetMint zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal ASSETMINT zmenu o $ -0.000000138328 (-92.22%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

AssetMint zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.000162988328 (-100.00%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby AssetMint (ASSETMINT)?

Pozrite si AssetMintstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre AssetMint

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby AssetMint, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny AssetMint?

AssetMint (ASSETMINT) prices are influenced by several key factors:

Market demand and supply dynamics, trading volume on exchanges, overall cryptocurrency market sentiment, Bitcoin price movements, project development updates, partnerships and collaborations, regulatory news affecting crypto markets, investor speculation, liquidity levels, and broader economic conditions. Technical analysis patterns and social media sentiment also impact short-term price fluctuations.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu AssetMint?

People want to know AssetMint price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.

Cenové predikcie pre AssetMint

Cenová predikcia AssetMint (ASSETMINT) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena ASSETMINT v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia AssetMint (ASSETMINT) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena AssetMint mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne AssetMint v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku ASSETMINT cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na AssetMint Cenové predikcie.

O AssetMint

ASSETMINT is a cryptocurrency that functions within a decentralized finance (DeFi) ecosystem. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, with a focus on providing a platform for asset minting and management. ASSETMINT operates on a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. The asset's issuance model is designed to be deflationary, with a fixed supply and a burn mechanism to reduce the circulating supply over time. Typical uses of ASSETMINT include the creation and management of digital assets, facilitating transactions within its ecosystem, and participating in the platform's governance.

Ako nakupovať a investovať AssetMint

Ste pripravení začať s AssetMint? Nákup ASSETMINT na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom AssetMint. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu AssetMint (ASSETMINT) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a AssetMint sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť AssetMint (ASSETMINT)

Čo môžete urobiť s AssetMint

Vlastníctvo AssetMint vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup AssetMint (ASSETMINT) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je AssetMint (ASSETMINT)

AssetMint is an RWA tokenization and compliance infrastructure platform. It provides an execution layer for asset mapping logic, liquidity construction, regulatory routing, and DAO governance for real-world assets such as real estate, credit, intellectual property, and revenue streams. The system integrates programmable compliance and two-tier liquidity (AMM + professional execution) to support multiple asset types across jurisdictions.

Pre hlbšie pochopenie AssetMint zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o AssetMint

Akú hodnotu bude mať 1 AssetMint v roku 2030?
Ak by hodnota AssetMint rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do AssetMint podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:23:25 (UTC+8)

AssetMint (ASSETMINT) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

