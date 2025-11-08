Aktuálna dnešná cena Arowana je 0.04154USD. Trhová kapitalizácia ARW je 0USD. Sledujte aktualizácie cien ARW v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Arowana je 0.04154USD. Trhová kapitalizácia ARW je 0USD. Sledujte aktualizácie cien ARW v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Arowana (ARW) je $ 0.04154, s 0.48% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny ARW na USD konverzný kurz je $ 0.04154 za ARW.
Arowana sa v súčasnosti radí na #3758 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 0.00, pričom počet coinov v obehu je 0.00 ARW. Počas posledných 24 hodín sa ARWobchodovalo v rozmedzí od $ 0.04118 (low) do $ 0.0418 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 10.64117077383144, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.000425025916068227.
V krátkodobom vývoji sa ARW zmenilo o -0.13% za poslednú hodinu a o -2.22% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 843.06K.
Arowana (ARW) informácie o trhu
No.3758
$ 0.00
$ 0.00
$ 843.06K
$ 843.06K
$ 20.77M
$ 20.77M
0.00
0.00
500,000,000
500,000,000
500,000,000
500,000,000
0.00%
ARB
Aktuálna trhová kapitalizácia Arowana je $ 0.00, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 843.06K. Počet coinov v obehu ARW je 0.00, pričom celková zásoba je 500000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 20.77M.
História cien Arowana v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.04118
$ 0.04118
24 hod Low
$ 0.0418
$ 0.0418
24 hod High
$ 0.04118
$ 0.04118
$ 0.0418
$ 0.0418
$ 10.64117077383144
$ 10.64117077383144
$ 0.000425025916068227
$ 0.000425025916068227
-0.13%
+0.48%
-2.22%
-2.22%
Arowana (ARW) história cien USD
Sledujte zmeny cien Arowana za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.0001984
+0.48%
30 dní
$ +0.00861
+26.14%
60 dní
$ +0.01431
+52.55%
90 dní
$ +0.01181
+39.72%
Arowana dnešná zmena ceny
Dnes ARW zaznamenal zmenu o $ +0.0001984 (+0.48%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Arowana zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.00861 (+26.14%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Arowana zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal ARW zmenu o $ +0.01431 (+52.55%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Arowana zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.01181 (+39.72%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Arowana (ARW)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Arowana, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Arowana?
Several key factors influence Arowana (ARW) cryptocurrency prices:
1. Market sentiment and investor confidence 2. Trading volume and liquidity levels 3. Overall cryptocurrency market trends 4. Project development updates and roadmap progress 5. Partnership announcements and collaborations 6. Regulatory news affecting crypto markets 7. Supply and demand dynamics 8. Exchange listings and accessibility 9. Community engagement and adoption rates 10. Technical analysis patterns and market cycles
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Arowana?
People want to know Arowana (ARW) price today for several key reasons:
Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively.
Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value and calculate gains or losses.
Market timing - Price movements help identify optimal entry and exit points for trades.
Risk management - Current prices enable proper position sizing and stop-loss placement.
Profit taking - Knowing real-time values helps determine when to realize gains.
Market sentiment - Price trends indicate overall market confidence in the project.
Trading opportunities - Volatility creates chances for short-term profit through price swings.
Due diligence - Price analysis forms part of research before making investment commitments.
Strategic planning - Long-term investors use price data to plan accumulation strategies.
Current market information is essential for making informed cryptocurrency investment decisions.
Cenové predikcie pre Arowana
Cenová predikcia Arowana (ARW) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena ARW v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Arowana (ARW) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Arowana mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Arowana v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku ARW cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Arowana Cenové predikcie.
O Arowana
ARW (Arrow) is a digital asset that operates on its own native blockchain. The primary purpose of ARW is to facilitate fast, secure, and low-cost transactions across the globe. It employs a unique consensus mechanism known as Proof of Randomness (PoR), which aims to ensure fair and equitable participation in the network. The ARW token is used within the Arrow ecosystem for transaction fees and as a reward for miners who validate transactions and add them to the blockchain. Arrow's focus on privacy and security, along with its innovative consensus mechanism, positions it as a unique offering in the crowded field of cryptocurrencies.
Ako nakupovať a investovať Arowana
Ste pripravení začať s Arowana? Nákup ARW na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Arowana. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Arowana (ARW) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 0.00 tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Arowana sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Arowana
Vlastníctvo Arowana vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je Arowana (ARW)
A perfect combination of RWA and DeFi. Provides all financial services such as gold trading and lending from Web2 on a Web3 platform. The entire project is divided into two areas : AGT and ARW. AGT is a gold-backed token issued to users based on the amount of physical gold they deposit. Users can engage in various activities on the platform, such as using AGT as collatoral to borrow USDT. ARW is a token used across the entire project ecosystem - for operations, rewards, service fees, governance, and more. It plays a key role in guiding the direction of the ecosystem and supporting its usage, activities and participation. In other words, within the project platform, AGT, and ARW are core components that address various existing issues in the current market and present a new paradigm for RWA and DeFi. In summary, the project aims to provide a completely new paradigm for RWA and DeFi, solving the disconnectionin the current market between digital infrastructure and real-world assets, and addressing the limitations of both existing Web2 and Web3 models.
Arowana Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Arowana zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota Arowana rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Arowana podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíArowana?
Dnešná cena Arowana je $ 0.04154. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Arowana stále dobrou investíciou?
Arowana zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do ARW, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Arowana?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Arowana v hodnote $ 843.06K.
Aká je aktuálna cena Arowana?
Živá cena ARW sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Arowana vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena ARW, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Arowana?
Cenu ARW ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,809.99
+1.99%
ETH
3,426.49
+3.91%
SOL
162.85
+4.78%
COAI
1.196
+9.45%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre ARW na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár ARW/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Arowana pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Arowana v tomto roku?
Cena Arowana by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Arowana (ARW).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:23:10 (UTC+8)
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.