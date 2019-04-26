ARPA (ARPA) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o ARPA (ARPA) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
ARPA (ARPA) informácie

We propose a blockchain-based secure computation network of Multi-party Computation (MPC). ARPA cryptographically enables private smart contract, unprecedented data-at-use privacy protection, as well as scalable computational sharding

Oficiálna webová stránka:
https://arpanetwork.io
Biela kniha:
https://docsend.com/view/gnqammz8wtysrud4
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0xba50933c268f567bdc86e1ac131be072c6b0b71a

ARPA (ARPA) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre ARPA (ARPA) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 31,85M
Celková ponuka:
$ 2.00B
Počet coinov v obehu:
$ 1,52B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 41.92M
Historické maximum:
$ 0.5
Historické minimum:
$ 0.00348694370424
Aktuálna cena:
$ 0.02096
ARPA (ARPA) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky ARPA (ARPA) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet ARPA tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu ARPA tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili ARPA tokenomiku, preskúmajte cenu ARPA tokenu naživo!

Ako kúpiť ARPA

Máte záujem pridať ARPA (ARPA) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu ARPA vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

ARPA (ARPA) história cien

Analýza histórie cien ARPA pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

ARPA cenová predikcia

Chcete vedieť, kam ARPA asi smeruje? Naša ARPA stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.