Objavte kľúčové informácie o ARMY (ARMY) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 12:42:14 (UTC+8)
ARMY (ARMY) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre ARMY (ARMY) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia: $ 0.00
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celková ponuka:
$ 589.00M
$ 589.00M$ 589.00M
Počet coinov v obehu: $ 0.00
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie): $ 8.65M
$ 8.65M
$ 8.65M$ 8.65M
Historické maximum: $ 0.1776
$ 0.1776
$ 0.1776$ 0.1776
Historické minimum:
$ 0.011248381443243935
$ 0.011248381443243935$ 0.011248381443243935
Aktuálna cena:
$ 0.01468
$ 0.01468$ 0.01468

ARMY (ARMY) informácie

In a world dominated by fleeting trends and fragile communities, the XRP ARMY stands as an unshakable force.

Bold. Timeless. Fearless. The XRP ARMY will lead the charge as XRP skyrockets to the top. The haters will see it. The doubters will hear it. But those who join will experience it. The strongest army in crypto has spoken.

Oficiálna webová stránka:
https://www.xrparmy-cto.com/
Prieskumník blokov:
https://xrpscan.com/account/rGG3wQ4kUzd7Jnmk1n5NWPZjjut62kCBfC

ARMY (ARMY) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky ARMY (ARMY) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet ARMY tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu ARMY tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili ARMY tokenomiku, preskúmajte cenu ARMY tokenu naživo!

