Arm Holdings PLC (ARMON) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Arm Holdings PLC (ARMON) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-26 04:28:06 (UTC+8)
USD

Arm Holdings PLC (ARMON) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Arm Holdings PLC (ARMON) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 725.78K
Celková ponuka:
$ 5.59K
Počet coinov v obehu:
$ 5.59K
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 725.78K
Historické maximum:
$ 614.26
Historické minimum:
$ 125.64115725556519
Aktuálna cena:
$ 129.94
Arm Holdings PLC (ARMON) informácie

Oficiálna webová stránka:
https://app.ondo.finance/assets/armon
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x5Bf1b2A808598C0eF4Af1673a5457d86fE6d7B3d

Arm Holdings PLC (ARMON) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Arm Holdings PLC (ARMON) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet ARMON tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu ARMON tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili ARMON tokenomiku, preskúmajte cenu ARMON tokenu naživo!

Ako kúpiť ARMON

Máte záujem pridať Arm Holdings PLC (ARMON) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu ARMON vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Arm Holdings PLC (ARMON) história cien

Analýza histórie cien ARMON pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

ARMON cenová predikcia

Chcete vedieť, kam ARMON asi smeruje? Naša ARMON stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

