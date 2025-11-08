BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Arm Holdings PLC je 149.61USD. Trhová kapitalizácia ARMON je 828,809.7931130703USD. Sledujte aktualizácie cien ARMON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o ARMON

ARMON informácie o cene

Čo je ARMON

ARMON oficiálna webová stránka

ARMON tokenomika

ARMON predpoveď cien

ARMON história

ARMON Sprievodca nákupom

ARMON-na-fiat prevodník mien

Arm Holdings PLC Logo

Arm Holdings PLC kurz (ARMON)

1 ARMON na USD aktuálnu cenu:

$149.53
+0.94%1D
USD
Arm Holdings PLC (ARMON) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:23:01 (UTC+8)

Dnešná cena Arm Holdings PLC

Aktuálna dnešná cena Arm Holdings PLC (ARMON) je $ 149.61, s 0.94% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny ARMON na USD konverzný kurz je $ 149.61 za ARMON.

Arm Holdings PLC sa v súčasnosti radí na #2182 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 828.81K, pričom počet coinov v obehu je 5.54K ARMON. Počas posledných 24 hodín sa ARMONobchodovalo v rozmedzí od $ 146.47 (low) do $ 160.82 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 191.8179294374928, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 130.83952449123566.

V krátkodobom vývoji sa ARMON zmenilo o +0.85% za poslednú hodinu a o -12.74% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 60.18K.

Arm Holdings PLC (ARMON) informácie o trhu

No.2182

$ 828.81K
$ 60.18K
$ 828.81K
5.54K
5,539.80210623
ETH

Aktuálna trhová kapitalizácia Arm Holdings PLC je $ 828.81K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 60.18K. Počet coinov v obehu ARMON je 5.54K, pričom celková zásoba je 5539.80210623. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 828.81K.

História cien Arm Holdings PLC v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 146.47
24 hod Low
$ 160.82
24 hod High

$ 146.47
$ 160.82
$ 191.8179294374928
$ 130.83952449123566
+0.85%

+0.94%

-12.74%

-12.74%

Arm Holdings PLC (ARMON) história cien USD

Sledujte zmeny cien Arm Holdings PLC za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +1.3925+0.94%
30 dní$ -17.22-10.33%
60 dní$ +49.61+49.61%
90 dní$ +49.61+49.61%
Arm Holdings PLC dnešná zmena ceny

Dnes ARMON zaznamenal zmenu o $ +1.3925 (+0.94%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Arm Holdings PLC zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -17.22 (-10.33%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Arm Holdings PLC zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal ARMON zmenu o $ +49.61 (+49.61%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Arm Holdings PLC zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +49.61 (+49.61%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Arm Holdings PLC (ARMON)?

Pozrite si Arm Holdings PLCstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Arm Holdings PLC

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Arm Holdings PLC, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Arm Holdings PLC?

Several key factors influence ARM Holdings PLC stock prices:

1. Semiconductor market demand - ARM's chip designs are used in smartphones, tablets, and IoT devices
2. Licensing revenue growth - ARM earns from licensing its processor architectures to chipmakers
3. Mobile device sales trends - Strong smartphone/tablet sales boost ARM's royalty income
4. Competition from x86 and RISC-V architectures
5. Geopolitical tensions affecting chip supply chains
6. AI and data center adoption of ARM-based processors
7. Quarterly earnings and revenue guidance
8. Major customer relationships with Apple, Qualcomm, and other chip companies

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Arm Holdings PLC?

People want to know Arm Holdings PLC stock price today because it's a major semiconductor company that designs chips for smartphones, computers, and AI applications. Investors track its price to make trading decisions, assess portfolio performance, and gauge market sentiment toward tech stocks and AI trends.

Cenové predikcie pre Arm Holdings PLC

Cenová predikcia Arm Holdings PLC (ARMON) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena ARMON v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Arm Holdings PLC (ARMON) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Arm Holdings PLC mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Arm Holdings PLC v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku ARMON cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Arm Holdings PLC Cenové predikcie.

O Arm Holdings PLC

Armony (ARMON) is a cryptocurrency that operates on the Ethereum platform. It is designed to provide a decentralized solution for cross-border payments and remittances, aiming to make the process faster, cheaper, and more secure. ARMON uses the Ethereum blockchain's smart contract functionality to automate the execution of these transactions, reducing the need for intermediaries and lowering costs. The token is used within the Armony ecosystem for transaction fees and as a medium of exchange. Its issuance follows a deflationary model, with a portion of the tokens being burned with each transaction, reducing the overall supply over time. This design is intended to maintain the token's value and incentivize its use within the Armony ecosystem.

Ako nakupovať a investovať Arm Holdings PLC

Ste pripravení začať s Arm Holdings PLC? Nákup ARMON na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Arm Holdings PLC. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Arm Holdings PLC (ARMON) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 5.54K tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Arm Holdings PLC sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Arm Holdings PLC (ARMON)

Čo môžete urobiť s Arm Holdings PLC

Vlastníctvo Arm Holdings PLC vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Arm Holdings PLC (ARMON) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Arm Holdings PLC (ARMON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Arm Holdings PLC Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Arm Holdings PLC zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Oficiálna Arm Holdings PLC webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Arm Holdings PLC

Akú hodnotu bude mať 1 Arm Holdings PLC v roku 2030?
Ak by hodnota Arm Holdings PLC rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Arm Holdings PLC podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:23:01 (UTC+8)

Arm Holdings PLC (ARMON) dôležité aktualizácie v odvetví

Pozrite si viac informácií o Arm Holdings PLC

ARMON USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície ARMON s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s ARMON USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Arm Holdings PLC (ARMON) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Arm Holdings PLC a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
ARMON/USDT
$149.53
$149.53$149.53
+0.93%
0.00% (USDT)

$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$22.18
$0.00007828
$0.009927
$0.000010761
$0.18482
$0.19551
Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

