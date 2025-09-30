ARI10 (ARI) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o ARI10 (ARI) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 13:48:19 (UTC+8)
ARI10 (ARI) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre ARI10 (ARI) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia: $ 0.00
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celková ponuka:
$ 479.63M
$ 479.63M$ 479.63M
Počet coinov v obehu: $ 0.00
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie): $ 2.32M
$ 2.32M
$ 2.32M$ 2.32M
Historické maximum: $ 0.09
$ 0.09
$ 0.09$ 0.09
Historické minimum:
$ 0.003215494286215948
$ 0.003215494286215948$ 0.003215494286215948
Aktuálna cena:
$ 0.004843
$ 0.004843$ 0.004843

ARI10 (ARI) informácie

ARI - stake one token to unlock endless airdrop possibilities and diversify your portfolio.

Oficiálna webová stránka:
https://ari10.com/en/token
Biela kniha:
https://ari10.com/en/token/whitepaper
Prieskumník blokov:
https://basescan.org/token/0xD1e6f3f0a7f40d5412F7471875879381441BF722

ARI10 (ARI) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky ARI10 (ARI) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet ARI tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu ARI tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili ARI tokenomiku, preskúmajte cenu ARI tokenu naživo!

Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

