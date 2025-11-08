Aktuálna dnešná cena AppLovin je 609.73USD. Trhová kapitalizácia APPON je 337,083.9358180855USD. Sledujte aktualizácie cien APPON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena AppLovin je 609.73USD. Trhová kapitalizácia APPON je 337,083.9358180855USD. Sledujte aktualizácie cien APPON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena AppLovin (APPON) je $ 609.73, s 4.41% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny APPON na USD konverzný kurz je $ 609.73 za APPON.
AppLovin sa v súčasnosti radí na #2643 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 337.08K, pričom počet coinov v obehu je 552.84 APPON. Počas posledných 24 hodín sa APPONobchodovalo v rozmedzí od $ 577.64 (low) do $ 634.41 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 726.556761752886, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 470.4602767878368.
V krátkodobom vývoji sa APPON zmenilo o -0.17% za poslednú hodinu a o -4.25% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 66.55K.
AppLovin (APPON) informácie o trhu
No.2643
$ 337.08K
$ 337.08K$ 337.08K
$ 66.55K
$ 66.55K$ 66.55K
$ 337.08K
$ 337.08K$ 337.08K
552.84
552.84 552.84
552.84131635
552.84131635 552.84131635
ETH
Aktuálna trhová kapitalizácia AppLovin je $ 337.08K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 66.55K. Počet coinov v obehu APPON je 552.84, pričom celková zásoba je 552.84131635. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 337.08K.
História cien AppLovin v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 577.64
$ 577.64$ 577.64
24 hod Low
$ 634.41
$ 634.41$ 634.41
24 hod High
$ 577.64
$ 577.64$ 577.64
$ 634.41
$ 634.41$ 634.41
$ 726.556761752886
$ 726.556761752886$ 726.556761752886
$ 470.4602767878368
$ 470.4602767878368$ 470.4602767878368
-0.17%
+4.41%
-4.25%
-4.25%
AppLovin (APPON) história cien USD
Sledujte zmeny cien AppLovin za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +25.7534
+4.41%
30 dní
$ -20.15
-3.20%
60 dní
$ +109.73
+21.94%
90 dní
$ +109.73
+21.94%
AppLovin dnešná zmena ceny
Dnes APPON zaznamenal zmenu o $ +25.7534 (+4.41%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
AppLovin zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -20.15 (-3.20%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
AppLovin zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal APPON zmenu o $ +109.73 (+21.94%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
AppLovin zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +109.73 (+21.94%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby AppLovin (APPON)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby AppLovin, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny AppLovin?
AppLovin (APP) stock prices are influenced by several key factors:
Revenue Growth: Mobile advertising revenue and software platform performance directly impact valuation.
User Acquisition Metrics: Cost per install trends and advertiser demand affect profitability.
Market Competition: Competition from Google, Meta, and other ad platforms influences market share.
Mobile Gaming Industry: Health of mobile gaming sector impacts advertising spend.
Technology Innovation: AI and machine learning capabilities for ad targeting and optimization.
Economic Conditions: Broader economic trends affect advertising budgets and spending.
Regulatory Changes: Privacy regulations like iOS changes impact ad targeting effectiveness.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu AppLovin?
People want to know AppLovin (APP) stock price today because it's a major mobile marketing and monetization platform that affects the gaming and app industry. Investors track its daily performance to make trading decisions, assess portfolio value, and monitor market trends in digital advertising and mobile gaming sectors.
Cenové predikcie pre AppLovin
Cenová predikcia AppLovin (APPON) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena APPON v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia AppLovin (APPON) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena AppLovin mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne AppLovin v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku APPON cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na AppLovin Cenové predikcie.
O AppLovin
APPON is a digital asset that operates within the realm of decentralized finance (DeFi). It is primarily designed to facilitate peer-to-peer transactions, providing a decentralized platform for users to interact directly without the need for intermediaries. APPON utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work models. The asset's issuance model is fixed, providing a predictable supply and helping to maintain its value. Typical uses of APPON include payments, lending, and other financial services within the DeFi ecosystem. Its role in this context is to provide a secure, efficient, and decentralized alternative to traditional financial systems.
APPON is a digital asset that operates within the realm of decentralized finance (DeFi). It is primarily designed to facilitate peer-to-peer transactions, providing a decentralized platform for users to interact directly without the need for intermediaries. APPON utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work models. The asset's issuance model is fixed, providing a predictable supply and helping to maintain its value. Typical uses of APPON include payments, lending, and other financial services within the DeFi ecosystem. Its role in this context is to provide a secure, efficient, and decentralized alternative to traditional financial systems.
Ako nakupovať a investovať AppLovin
Ste pripravení začať s AppLovin? Nákup APPON na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom AppLovin. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu AppLovin (APPON) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 552.84 tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a AppLovin sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s AppLovin
Vlastníctvo AppLovin vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Ak by hodnota AppLovin rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do AppLovin podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíAppLovin?
Dnešná cena AppLovin je $ 609.73. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je AppLovin stále dobrou investíciou?
AppLovin zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do APPON, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s AppLovin?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo AppLovin v hodnote $ 66.55K.
Aká je aktuálna cena AppLovin?
Živá cena APPON sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu AppLovin vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena APPON, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu AppLovin?
Cenu APPON ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,803.97
+1.98%
ETH
3,425.79
+3.89%
SOL
162.91
+4.82%
COAI
1.2006
+9.87%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre APPON na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár APPON/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena AppLovin pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena AppLovin v tomto roku?
Cena AppLovin by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu AppLovin (APPON).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:22:40 (UTC+8)
AppLovin (APPON) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.