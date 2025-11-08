BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena America Party je 0.0006456USD. Trhová kapitalizácia APETH je 645,600USD. Sledujte aktualizácie cien APETH v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena America Party je 0.0006456USD. Trhová kapitalizácia APETH je 645,600USD. Sledujte aktualizácie cien APETH v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o APETH

APETH informácie o cene

Čo je APETH

APETH oficiálna webová stránka

APETH tokenomika

APETH predpoveď cien

APETH história

APETH Sprievodca nákupom

APETH-na-fiat prevodník mien

APETH spot

APETH USDT-M futures

Pre-market

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

America Party Logo

America Party kurz (APETH)

1 APETH na USD aktuálnu cenu:

$0.0006452
$0.0006452$0.0006452
-0.13%1D
USD
America Party (APETH) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:22:33 (UTC+8)

Dnešná cena America Party

Aktuálna dnešná cena America Party (APETH) je $ 0.0006456, s 0.13% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny APETH na USD konverzný kurz je $ 0.0006456 za APETH.

America Party sa v súčasnosti radí na #2344 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 645.60K, pričom počet coinov v obehu je 1.00B APETH. Počas posledných 24 hodín sa APETHobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0006448 (low) do $ 0.0006479 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.041828596012183014, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.000003393228455216.

V krátkodobom vývoji sa APETH zmenilo o -0.05% za poslednú hodinu a o -19.30% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 53.53K.

America Party (APETH) informácie o trhu

No.2344

$ 645.60K
$ 645.60K$ 645.60K

$ 53.53K
$ 53.53K$ 53.53K

$ 645.60K
$ 645.60K$ 645.60K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

ETH

Aktuálna trhová kapitalizácia America Party je $ 645.60K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 53.53K. Počet coinov v obehu APETH je 1.00B, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 645.60K.

História cien America Party v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0006448
$ 0.0006448$ 0.0006448
24 hod Low
$ 0.0006479
$ 0.0006479$ 0.0006479
24 hod High

$ 0.0006448
$ 0.0006448$ 0.0006448

$ 0.0006479
$ 0.0006479$ 0.0006479

$ 0.041828596012183014
$ 0.041828596012183014$ 0.041828596012183014

$ 0.000003393228455216
$ 0.000003393228455216$ 0.000003393228455216

-0.05%

-0.13%

-19.30%

-19.30%

America Party (APETH) história cien USD

Sledujte zmeny cien America Party za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.00000084-0.13%
30 dní$ -0.0004824-42.77%
60 dní$ -0.0017414-72.96%
90 dní$ -0.0035784-84.72%
America Party dnešná zmena ceny

Dnes APETH zaznamenal zmenu o $ -0.00000084 (-0.13%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

America Party zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0004824 (-42.77%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

America Party zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal APETH zmenu o $ -0.0017414 (-72.96%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

America Party zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0035784 (-84.72%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby America Party (APETH)?

Pozrite si America Partystránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre America Party

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby America Party, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny America Party?

APETH price is influenced by several key factors:

Market sentiment and investor confidence drive demand fluctuations. Trading volume and liquidity affect price stability. Broader cryptocurrency market trends impact APETH alongside other altcoins. Regulatory news and government policies create volatility. Token utility, adoption rate, and real-world use cases determine long-term value. Social media hype and community engagement influence short-term movements.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu America Party?

People want to know America Party (APETH) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, assessing profit/loss, and staying updated on volatility for risk management purposes.

Cenové predikcie pre America Party

Cenová predikcia America Party (APETH) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena APETH v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia America Party (APETH) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena America Party mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne America Party v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku APETH cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na America Party Cenové predikcie.

O America Party

APETH is a crypto asset that operates within the Ethereum ecosystem. It is a wrapped version of APE, an experimental decentralized reserve currency protocol based on the seigniorage shares concept. APETH is designed to be staked in liquidity pools, where it can earn yield and contribute to the overall stability of the APE ecosystem. As a wrapped token, APETH allows for more seamless integration and interaction with Ethereum-based decentralized finance (DeFi) applications. It plays a crucial role in liquidity provision, yield farming, and the broader DeFi landscape. The issuance and supply of APETH are governed by the protocols and mechanisms of the APE platform, ensuring a decentralized and autonomous operation.

Ako nakupovať a investovať America Party

Ste pripravení začať s America Party? Nákup APETH na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom America Party. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu America Party (APETH) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 1.00B tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a America Party sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť America Party (APETH)

Čo môžete urobiť s America Party

Vlastníctvo America Party vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup America Party (APETH) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je America Party (APETH)

$AP is a meme token themed around the concept of the American Party.

America Party Zdroj

Pre hlbšie pochopenie America Party zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Oficiálna America Party webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o America Party

Akú hodnotu bude mať 1 America Party v roku 2030?
Ak by hodnota America Party rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do America Party podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:22:33 (UTC+8)

America Party (APETH) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o America Party

APETH USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície APETH s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s APETH USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s America Party (APETH) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem America Party a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
APETH/USDT
$0.0006452
$0.0006452$0.0006452
-0.27%
0.00% (USDT)

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.18
$22.18$22.18

+121.80%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00007717
$0.00007717$0.00007717

+1,443.40%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009926
$0.009926$0.009926

+148.15%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000010761
$0.000010761$0.000010761

+79.35%

Flux

Flux

FLUX

$0.18432
$0.18432$0.18432

+68.59%

Humanity

Humanity

H

$0.19630
$0.19630$0.19630

+38.02%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

APETH-na-USD kalkulačka

Suma

APETH
APETH
USD
USD

1 APETH = 0.0006456 USD