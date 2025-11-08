Aktuálna dnešná cena America Party je 0.0006456USD. Trhová kapitalizácia APETH je 645,600USD. Sledujte aktualizácie cien APETH v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena America Party je 0.0006456USD. Trhová kapitalizácia APETH je 645,600USD. Sledujte aktualizácie cien APETH v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena America Party (APETH) je $ 0.0006456, s 0.13% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny APETH na USD konverzný kurz je $ 0.0006456 za APETH.
America Party sa v súčasnosti radí na #2344 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 645.60K, pričom počet coinov v obehu je 1.00B APETH. Počas posledných 24 hodín sa APETHobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0006448 (low) do $ 0.0006479 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.041828596012183014, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.000003393228455216.
V krátkodobom vývoji sa APETH zmenilo o -0.05% za poslednú hodinu a o -19.30% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 53.53K.
America Party (APETH) informácie o trhu
No.2344
$ 645.60K
$ 53.53K
$ 645.60K
1.00B
1,000,000,000
1,000,000,000
100.00%
ETH
Aktuálna trhová kapitalizácia America Party je $ 645.60K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 53.53K. Počet coinov v obehu APETH je 1.00B, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 645.60K.
História cien America Party v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0006448
24 hod Low
$ 0.0006479
24 hod High
$ 0.0006448
$ 0.0006479
$ 0.041828596012183014
$ 0.000003393228455216
-0.05%
-0.13%
-19.30%
-19.30%
America Party (APETH) história cien USD
Sledujte zmeny cien America Party za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ -0.00000084
-0.13%
30 dní
$ -0.0004824
-42.77%
60 dní
$ -0.0017414
-72.96%
90 dní
$ -0.0035784
-84.72%
America Party dnešná zmena ceny
Dnes APETH zaznamenal zmenu o $ -0.00000084 (-0.13%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
America Party zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0004824 (-42.77%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
America Party zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal APETH zmenu o $ -0.0017414 (-72.96%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
America Party zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0035784 (-84.72%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby America Party (APETH)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby America Party, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny America Party?
APETH price is influenced by several key factors:
Market sentiment and investor confidence drive demand fluctuations. Trading volume and liquidity affect price stability. Broader cryptocurrency market trends impact APETH alongside other altcoins. Regulatory news and government policies create volatility. Token utility, adoption rate, and real-world use cases determine long-term value. Social media hype and community engagement influence short-term movements.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu America Party?
People want to know America Party (APETH) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, assessing profit/loss, and staying updated on volatility for risk management purposes.
Cenové predikcie pre America Party
Cenová predikcia America Party (APETH) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena APETH v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia America Party (APETH) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena America Party mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne America Party v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku APETH cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na America Party Cenové predikcie.
O America Party
APETH is a crypto asset that operates within the Ethereum ecosystem. It is a wrapped version of APE, an experimental decentralized reserve currency protocol based on the seigniorage shares concept. APETH is designed to be staked in liquidity pools, where it can earn yield and contribute to the overall stability of the APE ecosystem. As a wrapped token, APETH allows for more seamless integration and interaction with Ethereum-based decentralized finance (DeFi) applications. It plays a crucial role in liquidity provision, yield farming, and the broader DeFi landscape. The issuance and supply of APETH are governed by the protocols and mechanisms of the APE platform, ensuring a decentralized and autonomous operation.
Ako nakupovať a investovať America Party
Ste pripravení začať s America Party? Nákup APETH na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom America Party. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu America Party (APETH) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 1.00B tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a America Party sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s America Party
Vlastníctvo America Party vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC
Nákup America Party (APETH) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o America Party
Akú hodnotu bude mať 1 America Party v roku 2030?
Ak by hodnota America Party rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do America Party podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíAmerica Party?
Dnešná cena America Party je $ 0.0006456. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je America Party stále dobrou investíciou?
America Party zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do APETH, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s America Party?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo America Party v hodnote $ 53.53K.
Aká je aktuálna cena America Party?
Živá cena APETH sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu America Party vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena APETH, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu America Party?
Cenu APETH ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,803.97
+1.98%
ETH
3,425.79
+3.89%
SOL
162.91
+4.82%
COAI
1.2006
+9.87%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre APETH na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár APETH/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena America Party pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena America Party v tomto roku?
Cena America Party by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu America Party (APETH).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:22:33 (UTC+8)
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.