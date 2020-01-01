APE and PEPE (APEPE) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o APE and PEPE (APEPE) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
APE and PEPE (APEPE) informácie

A new meme that combines APE and PEPE to symbolize small investors. The APEPE community aims to bring together small investors and become a force to be reckoned with. APEPE's symbol, the community, is worth noting.

Oficiálna webová stránka:
https://apepe.lol/
Prieskumník blokov:
https://polygonscan.com/token/0xa3f751662e282e83ec3cbc387d225ca56dd63d3a

APE and PEPE (APEPE) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre APE and PEPE (APEPE) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 34.42M
Celková ponuka:
$ 210.00T
Počet coinov v obehu:
$ 38.46T
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 187.95M
Historické maximum:
$ 0.00001
Historické minimum:
$ 0.000000630152321878
Aktuálna cena:
$ 0.000000895
APE and PEPE (APEPE) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky APE and PEPE (APEPE) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet APEPE tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu APEPE tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili APEPE tokenomiku, preskúmajte cenu APEPE tokenu naživo!

Ako kúpiť APEPE

Máte záujem pridať APE and PEPE (APEPE) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu APEPE vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

APE and PEPE (APEPE) história cien

Analýza histórie cien APEPE pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

APEPE cenová predikcia

Chcete vedieť, kam APEPE asi smeruje? Naša APEPE stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.