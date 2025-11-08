BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena Ark of Panda je 0.0399USD. Trhová kapitalizácia AOP je 11,970,000USD. Sledujte aktualizácie cien AOP v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Ark of Panda je 0.0399USD. Trhová kapitalizácia AOP je 11,970,000USD. Sledujte aktualizácie cien AOP v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o AOP

AOP informácie o cene

Čo je AOP

AOP biela kniha

AOP oficiálna webová stránka

AOP tokenomika

AOP predpoveď cien

AOP história

AOP Sprievodca nákupom

AOP-na-fiat prevodník mien

AOP spot

AOP USDT-M futures

Pre-market

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

Ark of Panda Logo

Ark of Panda kurz (AOP)

1 AOP na USD aktuálnu cenu:

$0.03991
$0.03991$0.03991
+0.05%1D
USD
Ark of Panda (AOP) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:22:25 (UTC+8)

Dnešná cena Ark of Panda

Aktuálna dnešná cena Ark of Panda (AOP) je $ 0.0399, s 0.05% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny AOP na USD konverzný kurz je $ 0.0399 za AOP.

Ark of Panda sa v súčasnosti radí na #1025 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 11.97M, pričom počet coinov v obehu je 300.00M AOP. Počas posledných 24 hodín sa AOPobchodovalo v rozmedzí od $ 0.03879 (low) do $ 0.0431 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.0876270047781016, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.03443426501172903.

V krátkodobom vývoji sa AOP zmenilo o +0.02% za poslednú hodinu a o -16.29% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 63.23K.

Ark of Panda (AOP) informácie o trhu

No.1025

$ 11.97M
$ 11.97M$ 11.97M

$ 63.23K
$ 63.23K$ 63.23K

$ 79.80M
$ 79.80M$ 79.80M

300.00M
300.00M 300.00M

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

15.00%

BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia Ark of Panda je $ 11.97M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 63.23K. Počet coinov v obehu AOP je 300.00M, pričom celková zásoba je 2000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 79.80M.

História cien Ark of Panda v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.03879
$ 0.03879$ 0.03879
24 hod Low
$ 0.0431
$ 0.0431$ 0.0431
24 hod High

$ 0.03879
$ 0.03879$ 0.03879

$ 0.0431
$ 0.0431$ 0.0431

$ 0.0876270047781016
$ 0.0876270047781016$ 0.0876270047781016

$ 0.03443426501172903
$ 0.03443426501172903$ 0.03443426501172903

+0.02%

+0.05%

-16.29%

-16.29%

Ark of Panda (AOP) história cien USD

Sledujte zmeny cien Ark of Panda za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.0000199+0.05%
30 dní$ -0.03394-45.97%
60 dní$ +0.0149+59.60%
90 dní$ +0.0149+59.60%
Ark of Panda dnešná zmena ceny

Dnes AOP zaznamenal zmenu o $ +0.0000199 (+0.05%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Ark of Panda zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.03394 (-45.97%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Ark of Panda zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal AOP zmenu o $ +0.0149 (+59.60%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Ark of Panda zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.0149 (+59.60%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Ark of Panda (AOP)?

Pozrite si Ark of Pandastránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Ark of Panda

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Ark of Panda, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Ark of Panda?

Several key factors influence Ark of Panda (AOP) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact AOP pricing.

Game Adoption: User growth, active players, and gameplay engagement drive token demand and utility.

Token Utility: In-game use cases, staking rewards, and ecosystem functions affect value proposition.

Supply Mechanics: Token burning, staking lockups, and emission rates influence circulating supply.

Partnerships: Strategic alliances and integrations can boost credibility and adoption.

Regulatory News: Crypto regulations and NFT gaming policies create market volatility.

Competition: Performance relative to other GameFi and metaverse projects affects positioning.

These factors interact to determine AOP's market value.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Ark of Panda?

People want to know Ark of Panda (AOP) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking their investment portfolio value, identifying buying or selling opportunities, and staying updated on market trends. Real-time price data helps investors manage risk and optimize their crypto strategies.

Cenové predikcie pre Ark of Panda

Cenová predikcia Ark of Panda (AOP) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena AOP v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Ark of Panda (AOP) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Ark of Panda mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Ark of Panda v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku AOP cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Ark of Panda Cenové predikcie.

O Ark of Panda

AOP is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. The primary purpose of AOP is to facilitate secure, peer-to-peer transactions with its native cryptocurrency, also known as AOP. It employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. AOP's blockchain is designed to be scalable and secure, supporting a wide range of applications and services within its ecosystem. The asset's issuance model is based on a fixed supply, which is gradually released into circulation. Typical uses of AOP include transactions within its network, participation in network governance, and as a base asset in decentralized finance applications.

Ako nakupovať a investovať Ark of Panda

Ste pripravení začať s Ark of Panda? Nákup AOP na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Ark of Panda. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Ark of Panda (AOP) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 300.00M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Ark of Panda sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Ark of Panda (AOP)

Čo môžete urobiť s Ark of Panda

Vlastníctvo Ark of Panda vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Ark of Panda (AOP) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Ark of Panda (AOP)

Ark of Panda is a BNB Chain-based ecosystem bridging Web2 and Web3 with AI-driven UGC for collaborative digital assets.

Ark of Panda Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Ark of Panda zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Ark of Panda webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Ark of Panda

Akú hodnotu bude mať 1 Ark of Panda v roku 2030?
Ak by hodnota Ark of Panda rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Ark of Panda podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:22:25 (UTC+8)

Ark of Panda (AOP) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o Ark of Panda

AOP USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície AOP s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s AOP USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Ark of Panda (AOP) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Ark of Panda a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
AOP/USDT
$0.03991
$0.03991$0.03991
-0.02%
0.00% (USDT)

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.18
$22.18$22.18

+121.80%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00007717
$0.00007717$0.00007717

+1,443.40%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009926
$0.009926$0.009926

+148.15%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000010761
$0.000010761$0.000010761

+79.35%

Flux

Flux

FLUX

$0.18455
$0.18455$0.18455

+68.80%

Humanity

Humanity

H

$0.19400
$0.19400$0.19400

+36.40%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

AOP-na-USD kalkulačka

Suma

AOP
AOP
USD
USD

1 AOP = 0.0399 USD