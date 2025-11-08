Aktuálna dnešná cena Ark of Panda je 0.0399USD. Trhová kapitalizácia AOP je 11,970,000USD. Sledujte aktualizácie cien AOP v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Ark of Panda je 0.0399USD. Trhová kapitalizácia AOP je 11,970,000USD. Sledujte aktualizácie cien AOP v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Ark of Panda (AOP) je $ 0.0399, s 0.05% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny AOP na USD konverzný kurz je $ 0.0399 za AOP.
Ark of Panda sa v súčasnosti radí na #1025 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 11.97M, pričom počet coinov v obehu je 300.00M AOP. Počas posledných 24 hodín sa AOPobchodovalo v rozmedzí od $ 0.03879 (low) do $ 0.0431 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.0876270047781016, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.03443426501172903.
V krátkodobom vývoji sa AOP zmenilo o +0.02% za poslednú hodinu a o -16.29% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 63.23K.
Ark of Panda (AOP) informácie o trhu
No.1025
$ 11.97M
$ 63.23K
$ 79.80M
300.00M
2,000,000,000
2,000,000,000
15.00%
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia Ark of Panda je $ 11.97M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 63.23K. Počet coinov v obehu AOP je 300.00M, pričom celková zásoba je 2000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 79.80M.
História cien Ark of Panda v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.03879
24 hod Low
$ 0.0431
24 hod High
$ 0.03879
$ 0.0431
$ 0.0876270047781016
$ 0.03443426501172903
+0.02%
+0.05%
-16.29%
-16.29%
Ark of Panda (AOP) história cien USD
Sledujte zmeny cien Ark of Panda za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.0000199
+0.05%
30 dní
$ -0.03394
-45.97%
60 dní
$ +0.0149
+59.60%
90 dní
$ +0.0149
+59.60%
Ark of Panda dnešná zmena ceny
Dnes AOP zaznamenal zmenu o $ +0.0000199 (+0.05%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Ark of Panda zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.03394 (-45.97%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Ark of Panda zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal AOP zmenu o $ +0.0149 (+59.60%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Ark of Panda zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.0149 (+59.60%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Ark of Panda (AOP)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Ark of Panda, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Ark of Panda?
Several key factors influence Ark of Panda (AOP) token prices:
Competition: Performance relative to other GameFi and metaverse projects affects positioning.
These factors interact to determine AOP's market value.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Ark of Panda?
People want to know Ark of Panda (AOP) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking their investment portfolio value, identifying buying or selling opportunities, and staying updated on market trends. Real-time price data helps investors manage risk and optimize their crypto strategies.
Cenové predikcie pre Ark of Panda
Cenová predikcia Ark of Panda (AOP) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena AOP v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Ark of Panda (AOP) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Ark of Panda mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Ark of Panda v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku AOP cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Ark of Panda Cenové predikcie.
O Ark of Panda
AOP is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. The primary purpose of AOP is to facilitate secure, peer-to-peer transactions with its native cryptocurrency, also known as AOP. It employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. AOP's blockchain is designed to be scalable and secure, supporting a wide range of applications and services within its ecosystem. The asset's issuance model is based on a fixed supply, which is gradually released into circulation. Typical uses of AOP include transactions within its network, participation in network governance, and as a base asset in decentralized finance applications.
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Ark of Panda
Akú hodnotu bude mať 1 Ark of Panda v roku 2030?
Ak by hodnota Ark of Panda rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Ark of Panda podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíArk of Panda?
Dnešná cena Ark of Panda je $ 0.0399. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Ark of Panda stále dobrou investíciou?
Ark of Panda zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do AOP, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Ark of Panda?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Ark of Panda v hodnote $ 63.23K.
Aká je aktuálna cena Ark of Panda?
Živá cena AOP sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Ark of Panda vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena AOP, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Ark of Panda?
Cenu AOP ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,811.28
+1.99%
ETH
3,426.98
+3.92%
SOL
162.98
+4.87%
COAI
1.202
+10.00%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre AOP na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár AOP/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Ark of Panda pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Ark of Panda v tomto roku?
Cena Ark of Panda by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Ark of Panda (AOP).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:22:25 (UTC+8)
Ark of Panda (AOP) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
