Aktuálna dnešná cena America Online je 0.006302USD. Trhová kapitalizácia AOL je --USD. Sledujte aktualizácie cien AOL v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o AOL

AOL informácie o cene

Čo je AOL

AOL tokenomika

AOL predpoveď cien

AOL história

AOL Sprievodca nákupom

AOL-na-fiat prevodník mien

AOL spot

Pre-market

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

America Online Logo

America Online kurz (AOL)

1 AOL na USD aktuálnu cenu:

$0.006306
$0.006306
+14.55%1D
USD
America Online (AOL) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:22:18 (UTC+8)

Dnešná cena America Online

Aktuálna dnešná cena America Online (AOL) je $ 0.006302, s 14.55% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny AOL na USD konverzný kurz je $ 0.006302 za AOL.

America Online sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- AOL. Počas posledných 24 hodín sa AOLobchodovalo v rozmedzí od $ 0.005505 (low) do $ 0.006309 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa AOL zmenilo o +4.92% za poslednú hodinu a o +7.57% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 58.70K.

America Online (AOL) informácie o trhu

--
--

$ 58.70K
$ 58.70K

$ 0.00
$ 0.00

--
--

--
--

SOL

Aktuálna trhová kapitalizácia America Online je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 58.70K. Počet coinov v obehu AOL je --, pričom celková zásoba je --. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je --.

História cien America Online v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.005505
$ 0.005505
24 hod Low
$ 0.006309
$ 0.006309
24 hod High

$ 0.005505
$ 0.005505

$ 0.006309
$ 0.006309

--
--

--
--

+4.92%

+14.55%

+7.57%

+7.57%

America Online (AOL) história cien USD

Sledujte zmeny cien America Online za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.00080098+14.55%
30 dní$ -0.00421-40.05%
60 dní$ -0.007425-54.10%
90 dní$ -0.001646-20.71%
America Online dnešná zmena ceny

Dnes AOL zaznamenal zmenu o $ +0.00080098 (+14.55%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

America Online zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.00421 (-40.05%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

America Online zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal AOL zmenu o $ -0.007425 (-54.10%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

America Online zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.001646 (-20.71%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby America Online (AOL)?

Pozrite si America Onlinestránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre America Online

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby America Online, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny America Online?

AOL is not a cryptocurrency. It's a legacy internet service provider that was acquired by Verizon in 2015 and later sold to Apollo Global Management in 2021. As a private company, AOL doesn't have publicly traded stock prices. If you're asking about a crypto token with "AOL" ticker, please specify which blockchain project you're referring to, as there may be tokens using similar abbreviations on various decentralized exchanges.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu America Online?

People want to know AOL's stock price today for investment decisions, portfolio tracking, and market analysis. AOL was acquired by Verizon in 2015, so current interest may relate to Verizon stock or historical research. Investors monitor prices to buy/sell at optimal times.

Cenové predikcie pre America Online

Cenová predikcia America Online (AOL) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena AOL v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia America Online (AOL) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena America Online mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne America Online v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku AOL cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na America Online Cenové predikcie.

O America Online

AOL (AOL) is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on privacy and security. AOL uses a consensus mechanism known as Proof-of-Stake (PoS), which allows for faster transaction times and lower energy consumption compared to traditional Proof-of-Work systems. The asset's primary use case is as a medium of exchange within its network, with a particular emphasis on providing a secure and private means of transferring value. AOL's supply model is fixed, with a finite number of tokens that were issued at its inception, and no additional tokens to be created in the future.

Ako nakupovať a investovať America Online

Ste pripravení začať s America Online? Nákup AOL na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom America Online. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu America Online (AOL) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a America Online sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť America Online (AOL)

Čo môžete urobiť s America Online

Vlastníctvo America Online vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup America Online (AOL) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je America Online (AOL)

AOL is a memecoin within the Solana ecosystem, inspired by “America Online” and paying tribute to nostalgic internet subcultures.

America Online Zdroj

Pre hlbšie pochopenie America Online zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o America Online

Akú hodnotu bude mať 1 America Online v roku 2030?
Ak by hodnota America Online rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do America Online podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:22:18 (UTC+8)

America Online (AOL) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Pozrite si viac informácií o America Online

AOL USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície AOL s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s AOL USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s America Online (AOL) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem America Online a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
AOL/USDT
$0.006306
$0.006306
+14.38%
0.00% (USDT)

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$22.18

$0.00007776

$0.010100

$0.000011000

$0.18916

$0.19222

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

AOL-na-USD kalkulačka

Suma

AOL
AOL
USD
USD

1 AOL = 0.006302 USD