ANyONe Protocol (ANYONE) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o ANyONe Protocol (ANYONE) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

ANyONe Protocol (ANYONE) informácie

Seamless privacy and data control for Anyone. The Anyone Protocol enables any app to run instantly and easily on a trustless privacy network. Anyone orchestrates a DePIN of nodes around the world that contribute their bandwidth to earn rewards.

Join the global movement to change mainstream privacy. Run a node using your own device or Anyone Relay hardware and build on the network using the SDK.

Oficiálna webová stránka:
https://anyone.io
Biela kniha:
https://docs.anyone.io
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0xFeAc2Eae96899709a43E252B6B92971D32F9C0F9

ANyONe Protocol (ANYONE) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre ANyONe Protocol (ANYONE) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 40.73M
Celková ponuka:
$ 100.00M
Počet coinov v obehu:
$ 97.50M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 41.77M
Historické maximum:
$ 2.365
Historické minimum:
$ 0.22281469458291092
Aktuálna cena:
$ 0.4177
ANyONe Protocol (ANYONE) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky ANyONe Protocol (ANYONE) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet ANYONE tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu ANYONE tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili ANYONE tokenomiku, preskúmajte cenu ANYONE tokenu naživo!

Ako kúpiť ANYONE

Máte záujem pridať ANyONe Protocol (ANYONE) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu ANYONE vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

ANyONe Protocol (ANYONE) história cien

Analýza histórie cien ANYONE pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

ANYONE cenová predikcia

Chcete vedieť, kam ANYONE asi smeruje? Naša ANYONE stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

