Aktuálna dnešná cena Ant Token je 0.000001261USD. Trhová kapitalizácia ANTY je --USD. Sledujte aktualizácie cien ANTY v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o ANTY

ANTY informácie o cene

Čo je ANTY

ANTY biela kniha

ANTY oficiálna webová stránka

ANTY tokenomika

ANTY predpoveď cien

ANTY história

ANTY Sprievodca nákupom

ANTY-na-fiat prevodník mien

ANTY spot

Ant Token Logo

Ant Token kurz (ANTY)

1 ANTY na USD aktuálnu cenu:

$0.000001261
-0.15%1D
USD
Ant Token (ANTY) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 08:32:40 (UTC+8)

Dnešná cena Ant Token

Aktuálna dnešná cena Ant Token (ANTY) je $ 0.000001261, s 0.15% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny ANTY na USD konverzný kurz je $ 0.000001261 za ANTY.

Ant Token sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- ANTY. Počas posledných 24 hodín sa ANTYobchodovalo v rozmedzí od $ 0.000001213 (low) do $ 0.00000132 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa ANTY zmenilo o 0.00% za poslednú hodinu a o -99.54% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 5.90K.

Ant Token (ANTY) informácie o trhu

$ 5.90K
$ 126.10
100,000,000
BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia Ant Token je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 5.90K. Počet coinov v obehu ANTY je --, pričom celková zásoba je 100000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 126.10.

História cien Ant Token v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.000001213
24 hod Low
$ 0.00000132
24 hod High

$ 0.000001213
$ 0.00000132
0.00%

-0.15%

-99.54%

-99.54%

Ant Token (ANTY) história cien USD

Sledujte zmeny cien Ant Token za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.00000000189-0.15%
30 dní$ -0.000998739-99.88%
60 dní$ -0.000998739-99.88%
90 dní$ -0.000998739-99.88%
Ant Token dnešná zmena ceny

Dnes ANTY zaznamenal zmenu o $ -0.00000000189 (-0.15%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Ant Token zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.000998739 (-99.88%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Ant Token zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal ANTY zmenu o $ -0.000998739 (-99.88%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Ant Token zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.000998739 (-99.88%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Ant Token (ANTY)?

Pozrite si Ant Tokenstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Ant Token

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Ant Token, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Ant Token?

Several key factors influence Ant Token (ANTY) prices:

1. Market sentiment and investor confidence
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Overall cryptocurrency market trends
4. Project development updates and roadmap progress
5. Partnership announcements and collaborations
6. Regulatory news affecting crypto markets
7. Supply and demand dynamics
8. Community engagement and adoption rates
9. Technical analysis patterns
10. Broader economic conditions

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Ant Token?

People want to know Ant Token (ANTY) price today for several key reasons: trading decisions, portfolio management, market timing, profit/loss calculations, and investment planning. Real-time pricing helps traders execute buy/sell orders optimally and assess their holdings' current value.

Cenové predikcie pre Ant Token

Cenová predikcia Ant Token (ANTY) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena ANTY v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Ant Token (ANTY) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Ant Token mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Ant Token v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku ANTY cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Ant Token Cenové predikcie.

Ako nakupovať a investovať Ant Token

Ste pripravení začať s Ant Token? Nákup ANTY na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Ant Token. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Ant Token (ANTY) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Ant Token sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Ant Token (ANTY)

Čo môžete urobiť s Ant Token

Vlastníctvo Ant Token vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Ant Token (ANTY) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Ant Token (ANTY)

AntVerse is where AI meets gaming and the metaverse. AI x Gaming x Metaverse — all building the AntVerse. You bring the spark — a story, a concept, a vision. We bring the engine — an AI that turns it into a game. The result? A playable microverse — your very own Ant Nest. But it doesn’t stop there. Each Ant Nest connects. Expands. Evolves. Together, we build AntVerse — a living, breathing digital colony. Key Features: AI Game Builder, Modular Game Rooms (Ant Nests), Scalable Metaverse Architecture, Live Creation Loop, Powered by $ANT.

Ant Token Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Ant Token zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Ant Token webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Ant Token

Akú hodnotu bude mať 1 Ant Token v roku 2030?
Ak by hodnota Ant Token rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Ant Token podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Ant Token (ANTY) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Pozrite si viac informácií o Ant Token

ANTY USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície ANTY s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s ANTY USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Ant Token (ANTY) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Ant Token a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
ANTY/USDT
$0.000001261
$0.000001261$0.000001261
-0.15%
0.00% (USDT)

